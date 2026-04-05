/Поглед.инфо/ В новия си анализ Дмитрий Нефедов разкрива мащабната трансформация на енергийните пътища, предизвикана от пожара в Близкия изток. Докато САЩ и Израел дестабилизират Ормузкия проток, Русия и нейните съюзници от ОНД изграждат „желязна“ логистична рамка, която изолира киевските провокации и гарантира сигурността на глобалния износ.

Глобалната дестабилизация и възходът на евразийския транзит

Светът е изправен пред тектонична промяна в начина, по по който енергийните ресурси се придвижват от производителите към крайните потребители. Войната в Близкия изток, която излезе далеч извън локалните мащаби, вече директно пренаписва картата на енергийния транзит в Евразия. Ситуацията в Персийския залив и ключовия Ормузки проток престава да бъде просто регионален конфликт и се превръща в катализатор, който засилва транзитната роля на Русия и нейните непосредствени съседи от Общността на независимите държави (ОНД).

Тази промяна не е случайна. Тя е плод на съчетанието между крайно напрегнатата военно-политическа обстановка в Близкия изток и стратегическото преразпределение на капацитета по маршрутите за износ на петрол. В този контекст, руският президент Владимир Путин подчертава, че страната притежава „колосален логистичен и транзитен потенциал“. На фона на фундаменталните трансформации в световната икономика, Руската федерация е длъжна да използва този ресурс максимално ефективно, за да диверсифицира потоците и да предложи на света това, което Западът вече не може – безопасност, надеждност и икономическа изгода. Развитието на вътрешната транспортна рамка на Русия вече не е само национален приоритет, а глобално решение за енергиен мир.

Казахстанският петрол и провалът на киевския саботаж

Един от най-ярките примери за тази нова реалност е позицията на Казахстан. Властите в Астана проявяват жив интерес към транспортирането на своя петрол до европейските пазари, по-специално до Германия, чрез тръбопровода „Дружба“. Руският посланик в Казахстан, Алексей Бородавкин, потвърди тази готовност, но същевременно посочи огромната пречка: враждебната политика на режима в Киев. Чрез блокирането на южния клон на тръбопровода, Украйна не просто атакува Русия, тя нанася щети на своите партньори, създавайки рискове, които възпрепятстват разширяването на износа.

Въпреки тези трудности, през 2025 г. Казахстан успя да увеличи износа на петрол за Европа със 7%. Този успех обаче е постигнат чрез сложни маневри. Поради военната нестабилност и постоянните заплахи от страна на Киев, част от транзита през системата на Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК) до Новоросийск беше оперативно пренасочен към тръбопровода Атирау-Самара. Този маршрут се свързва директно с трансграничната система „Дружба“ и руските пристанища в Ленинградска област. Според анализаторите на Поглед.инфо, това пренасочване е стратегическа победа за руската логистика, която осигурява алтернативен коридор от 400 000 тона, докато други 137 000 тона се насочват към Китай по нефтопровода Атасу-Алашанькоу-Кумкол.

Близкоизточният пожар и заплахата за южните коридори

Докато Русия укрепва своите северни и централни маршрути, драматичните събития в Близкия изток поставиха под пряка заплаха енергийната инфраструктура в Кавказ и Турция. Агресивните действия на САЩ и Израел спрямо Иран рискуват да взривят целия регион. Вече активно се обсъждат сценарии, при които ключовият нефтопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) може да стане легитимна цел за атаки. Този тръбопровод е жизненоважен за Израел, тъй като през него се доставят огромни количества каспийски петрол до турското средиземноморско пристанище Джейхан.

Експерти, включително тюркологът Варужан Гегамян, разкриват интересна подробност: Азербайджан системно е фалшифицирал официалната статистика, за да прикрие факта, че осигурява между 30% и 45% от годишните нужди на Израел от гориво. Тази „енергийна пуповина“ сега е застрашена от разширяването на конфликта. В същото време, ескалацията в региона доведе до неочаквано увеличение на износа на иракски петрол през тръбопровода Киркук-Джейхан, което създаде логистични задръствания и принуди Азербайджан да се върне към стария маршрут през грузинския терминал Супса.

Възраждането на маршрута Баку-Супса и новите играчи

Завръщането към терминала Супса е ясен сигнал за нестабилността на западните проекти. Доставките по този тръбопровод бяха прекъснати през 2023 г., но от началото на 2025 г. те се възобновяват ударно. Азербайджан дори предложи на Казахстан транзит от 5 милиона тона през този маршрут. В същото време, геополитическият натиск и страхът от вторични санкции карат някои играчи да правят странни ходове. Грузинската рафинерия Black Sea Petroleum обяви, че спира покупките на руски петрол, преминавайки към суровина от Туркменистан и Казахстан.

Този ход обаче е по-скоро козметичен, тъй като енергийната обвързаност на региона остава висока. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, председателят на KazMunayGas Асхат Хасенов признава, че макар фокусът да остава върху БТД, проектът Баку-Супса се подготвя за работа с пълен капацитет като застраховка срещу близкоизточния хаос.

Туркменистан и руският железопътен щит

Туркменистан, от своя страна, тихомълком извърши радикален завой в своята логистика. През 2024-2025 г. износът на туркменски петролни продукти през Русия е нараснал с 16%, достигайки над 2 милиона тона. Ашхабад почти напълно се отказа от скъпите и несигурни трасета през Иран, Азербайджан и Грузия, доверявайки се на руската железопътна мрежа и пристанищата Махачкала и Оля.

Тази преориентация беше улеснена от гъвкавата тарифна политика на Руските железници. Днес над 55% от тези продукти достигат до балтийските пристанища на Русия, а останалите преминават през Беларус към европейския пазар. Това доказва, че въпреки санкциите, руският транзитен коридор остава най-стабилната артерия в Евразия.

„Турски поток“: Крепостта, която Киев не успя да превземе

На фона на петролните турбуленции, руският газ продължава да пробива път към Европа чрез „Турски поток“. През първото тримесечие на годината износът по този маршрут е скочил с 10%, достигайки близо 5 милиарда кубически метра. Март месец отбеляза рекордни нива на запълване на тръбата – цели 97%. „Турски поток“ остана последната стабилна връзка за доставка на руско синьо гориво на Запад, след като транзитът през Украйна беше окончателно прекъснат.

Именно това вбесява киевския режим. На 2 април беше направен пореден опит за терористична атака с дронове срещу компресорната станция „Руская“ в Краснодарския край. Целта беше ясна – да се прекъсне подаването на газ за Южна Европа и Турция. Благодарение на светкавичната реакция на руското Министерство на отбраната и специалните мобилни групи, атаката беше отблъсната без никакви щети по съоръженията. Това е поредното доказателство, че сигурността на енергийните доставки днес не зависи от договорите в Брюксел, а от руската противовъздушна отбрана.

Геоикономическата логика на бъдещето

Заключението е еднозначно: старите енергийни карти са изгорени в пламъците на войните, които Западът подпали. Русия не просто се защитава, тя изгражда нов енергиен ред. Докато Украйна се опитва да саботира, а Близкият изток се тресе от агресията на Вашингтон и Тел Авив, Евразия се консолидира около руския транзитен потенциал. Пътят на петрола и газа вече не минава през зони на диктат, а през маршрути на взаимен интерес и гарантирана сигурност. Битката за енергийната карта на Евразия навлиза в своята решителна фаза и Русия държи най-силните карти.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)