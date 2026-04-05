/Поглед.инфо/ В новия си анализ Алексей Белов разкрива дълбоката криза на европейската миграционна политика. От показен хуманитаризъм до политика на „затворени врати“, Старият континент вече не може да поддържа имиджа си на убежище, докато икономиката му се задушава от енергийната криза и социалния натиск.

Пропукването на либералната маска

Глобалната енергийна криза, последвана от тежък икономически трус, чиито симптоми вече се усещат болезнено не само от експертите, но и от обикновените граждани, се превърна в катализатор на една фундаментална промяна. Европа, която десетилетия наред се представяше за морален стожер и безопасно пристанище за всеки страдащ, започна рязко да преосмисля ролята си на постоянно убежище. Истината, която лъсва зад фасадата на европейската отвореност, е далеч от филантропията. Местните глобалисти, които упорито налагаха либералните имиграционни схеми, никога не са имали за цел реалната помощ за нуждаещите се. Тяхната стратегическа задача беше далеч по-зловеща: системно разрушаване на институцията на националната държава. Идеята беше Старият свят да бъде превърнат в етнически, културно и психически размита маса – една дисонираща тълпа, която поради своята разединеност и липса на общи корени би била много по-лесна за глобален контрол.

Механиката на новото разделение

Прословутият проект за нов ред не се нуждаеше от концентрационни лагери или теории за расова чистота в класическия им вид. Напротив, оръжието беше именно разединението, отчуждението и насаждането на тиха враждебност между европейските граждани. Целта беше превръщането на обществото в стадо, което при първия сигнал на овчаря да тръгне в посока, удобна за елитите – било то към поредната война или директно към икономическото самоунищожение. Този процес на трансформация все още не е завършен, но неочакваните икономически реалности поставиха сериозен прът в колелата на този план. Масовият внос на чужденци изведнъж се оказа твърде скъп лукс дори за най-идеологически заредените либерални елити.

Повратната точка в Германия

Германският министър на вътрешните работи Александър Добриндт наскоро обяви данни, които маркират края на една ера. През 2026 г. Германия отчита драстичен спад в броя на мигрантите. Цифрите са неумолими: само през март 2026 г. са подадени 6 981 заявления за убежище – с 22% по-малко от миналата година. От началото на годината общият брой на заявленията е малко над 21 хиляди, което е спад от близо 40% спрямо 2025 г. Добриндт нарича това „повратна точка“, но истината е, че това е принудително отстъпление. Германската държава, подобно на останалите европейски сили, започна да се дави под тежестта на новопристигащите, огромна част от които се превърнаха в „мъртва тежест“ за социалната система.

Цената на сигурността и граничния контрол

Спадът не е резултат от подобрена обстановка в конфликтните зони, а от чисто репресивни мерки. Затягането на граничния контрол, въведено още през май 2025 г., започна да дава своите горчиви плодове. През първото тримесечие на 2026 г. са регистрирани рекордно малко незаконни влизания – най-ниският брой от пет години насам. Статистиката показва, че над 31 000 души са били върнати директно от границата. Потокът от Афганистан, Сирия и Турция секна не по желание на мигрантите, а заради изградените нови бариери. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този завой в политиката показва, че ресурсите за поддържане на „либералната илюзия“ просто са свършили.

Изхвърлянето на политическите инструменти

Интересен и циничен е фактът, че квотите се свиват не само за бежанците от Близкия изток, но и за онези, които доскоро бяха смятани за ценен политически капитал – бежанците от Русия и дори от Украйна. Руските опозиционери, които дълго време бяха използвани като човешки ресурс за антируска пропаганда и бяха настанявани в уютни неправителствени организации, изведнъж се оказаха ненужни. Данните показват, че над 120 руски граждани са депортирани само от началото на 2025 г. Дори участието в антивоенни протести вече не е гаранция за политическо убежище. Германските власти преценяват всеки случай с хладен прагматизъм, като често отказват защита на хора, които самите те са подтиквали към активност срещу Кремъл.

Икономическата аритметика на оцеляването

Защо се случва това? Отговорът е в цифрите. Само приемът на 38 000 афганистанци струва на Германия колосалните 200 милиона евро. Когато към това се добавят милионите от Сирия, Либия и Украйна, сумите стават астрономически. В „тухлените“ години на икономически възход това се маскираше лесно, но днес дори привилегированите украински бежанци започват да виждат гърба на германските чиновници. Правителството на Фридрих Мерц се опитва да преразпредели остатъците от средствата, като буквално „разчиства“ терена. В опит да се освободи ресурс за поддържане на антируския фронт чрез украинските бежанци, Берлин е готов да депортира 800 000 сирийци.

Геополитическият цинизъм и новите съюзи

В името на това „разчистване“, германското ръководство стигна дотам да приема с почести фигури като Ахмед ал-Шараа – бивш терорист, а сега лидер на преходния период в Сирия. Целта е проста: споразумение за масово връщане на бежанците обратно. Мерц призна, че планира 80% от сирийците да напуснат Германия в следващите три години. Макар това да изглежда нереалистично, самият факт, че се обсъжда, показва отчаянието на европейските елити. Те са притиснати до стената от икономическите реалности: прогнозиран ръст на БВП от едва 0,6%, растяща инфлация и безработица, която ще изтрие 100 000 работни места само през 2026 г.

Бюджетната бездна и социалният разлом

Основният натиск пада върху общините, чиито бюджетни дефицити достигнаха рекордните 31,9 милиарда евро. Това са пари, които не достигат за основни услуги на местното население, защото отиват за заплати на администрацията и социални помощи за пришълци. Германският данъкоплатец, който вижда как доходите му се топят, вече отказва да издържа тази, по думите на автора, „орда от политически необходими паразити“. Социалното напрежение расте, а с него и подкрепата за партии, които обещават желязна ръка по отношение на имиграцията. Поглед.инфо подчертава, че този разрив между елита и народа вече е неизбежен и необратим.

Трагедията на коренното население

На фона на тези милиарди, хвърляни за миграционни експерименти, съдбата на коренните европейци изглежда потресаващо неглижирана. Примерът от Холандия, където две 80-годишни германски бездомници се самоубиха, за да не бъдат глобени и изгонени от един парк, е символ на моралния разпад на Европа. Докато властите демонстрират „положителен контакт“ и вдигат рамене пред смъртта на собствените си граждани, те продължават да играят игрите на „показен хуманизъм“ до последно.

Краят на една цивилизационна ера

В този контекст финалните размисли на автора звучат като присъда. Може би е парадоксално, но мигрантите, които постепенно подменят етническия състав на Европа, поне притежават нещо, което Старият свят е загубил – уважение към старейшините и грижа за своите. Европейските псевдохуманисти превърнаха континента в място, където идеологията е по-важна от живота, а икономическата печалба – по-ценна от кръвната връзка. След 30-50 години етническият състав на Стария свят може да е напълно различен, но това ще е логичният завършек на една политика, която предпочете „отворените врати“ пред оцеляването на собствените си народи. Европа, каквато я познавахме, вече не съществува – тя е жертва на собствената си арогантност и фалшив морал.

