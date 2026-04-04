/Поглед.инфо/ Юрий Мавашев разкрива опасните геополитически игри, които се разиграват в сърцето на Истанбул. Създаването на ново Морско командване на НАТО в района на Бейкоз е сигнал за радикална промяна в баланса на силите. Под маската на подкрепа за Киев, Лондон и Париж изграждат механизми за заобикаляне на Конвенцията от Монтрьо.

Ново командване в Бейкоз: Стратегическа прелюдия към контрол

От края на март 2026 г. геополитическата карта на Черноморския регион претърпява тиха, но фундаментална трансформация. В истанбулския район Бейкоз, разположен на стратегическия бряг на Босфора, официално е установено временно Морско компонентно командване (MCC). На пръв поглед структурата изглежда като поредната бюрократична единица за координация, но контекстът на нейното създаване подсказва далеч по-амбициозни и опасни цели.

Този нов център е пряко обвързан с дейността на т. нар. „Оперативен щаб на Многонационалните сили – Украйна“. Разполагането на този щаб започна преди около половин година под внимателното и директно наставничество на Великобритания и Франция. Официалният претекст е подготовка за „мисия по стабилизиране на ситуацията в Украйна“ след евентуално прекратяване на огъня. Въпреки това, анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че става дума за създаване на военна инфраструктура, която да действа в условия на „сива зона“, извън традиционните механизми на НАТО.

„Коалицията на желаещите“ и виртуалният щаб без армия

Особено тревожен е фактът, че това командване не е напълно интегрирано в командната верига на Алианса. То е по-скоро оперативно формирование на „Коалицията на желаещите“, в която Турция, макар и член на НАТО, играе ролята на домакин с неясни докрай ангажименти. Заедно с България и Румъния, Анкара вече участва в групата за разминиране MCM Black Sea, но новото командване в Бейкоз излиза далеч извън рамките на хуманитарното почистване на морето от мини.

Правомощията на тази структура са обвити в мъгла. Дори вътре в Турция основната опозиционна Републиканска народна партия (CHP) повдигна въпроси, на които правителството трудно намира убедителни отговори. Опозицията с право се пита: дали това командване ще се ограничи до разминиране, или ще се превърне в плацдарм за сили от държави извън Черно море? Най-големият страх е свързан с ерозията на Конвенцията от Монтрьо – международният акт, който от 1936 г. гарантира сигурността и суверенитета в проливите.

Новата Антанта: Лондон и Париж се завръщат в Леванта

Появата на френския генерал-майор Жан-Пиер Фаге и британския му колега Ричард Стюарт Чарлз Бел на снимки в турското Министерство на отбраната не е просто протоколна подробност. Това е визуално потвърждение за възраждането на „новата Антанта“. Великобритания и Франция де факто поемат ролята на водещи архитекти на сигурността в проливите, измествайки фокуса от колективната отбрана към частните интереси на бившите колониални империи.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, опасността за регионалните играчи се крие в създаването на команден център, който едновременно е интегриран в НАТО, но и притежава гъвкавостта да заобикаля ограниченията за престой на военни кораби в Черно море. В тази конфигурация Турция рискува да бъде сведена до обикновен логистичен хъб и транзитен маршрут за критични потоци, чийто контрол вече няма да принадлежи на Анкара, а на операторите в Лондон и Париж.

Икономическото удушаване: Протокът като инструмент за влияние

Геополитическата логика зад новата структура в Бейкоз е прозрачна за опитните наблюдатели. Контролът над Босфора означава контрол над ценообразуването, застраховането и физическия достъп до зърно, енергийни ресурси и метали. Чрез изграждането на мрежа от такива „крепости“ и командни центрове, Западът се опитва да си върне ролята на глобален морски регулатор.

Ако тази тенденция продължи, Черноморските проливи ще загубят статута си на неутрални водни пътища. Те ще се превърнат в зони с „управляван достъп“, където всяко преминаване ще зависи от текущата военно-политическа конюнктура в Париж или Лондон. Това е директен удар по икономическия суверенитет на всички черноморски държави, включително Русия и самата Турция.

Синята родина срещу атлантическия натиск

В Турция гласовете на разума, като този на бившия адмирал Джихат Яйджъ, се опитват да тушират напрежението, подчертавайки, че новото командване е под турско ръководство и има за цел единствено морската сигурност. Яйджъ, бащата на концепцията „Синя родина“, уверява, че Монтрьо остава в сила. Въпреки това, той самият признава, че колективният Запад използва всяка пукнатина, за да разшири влиянието си.

Инцидентът с танкера „Алтура“, атакуван в турската икономическа зона, е идеалното оправдание за засилване на военното присъствие. Анкара може би се надява, че допускайки структурите на НАТО, ще получи щит срещу подобни провокации. Но историческият опит учи, че веднъж допуснати на Босфора, „съюзниците“ трудно го напускат. Поглед.инфо припомня, че суверенитетът лесно се губи под предлог за „стабилизация“, но се връща само с тежки геополитически битки.

Бъдещето на Босфора: Между неутралитета и диктата

Ситуацията остава взривоопасна. Превръщането на Босфора в контролиран вход за военна логистика под прикритието на мисии за разминиране е класически пример за хибридно настъпление. Докато Турция се опитва да балансира, „Новата Антанта“ изгражда своята архитектура на контрол. Въпросът не е дали Конвенцията от Монтрьо ще бъде нарушена формално, а дали тя ще запази реалния си смисъл в свят, управляван от „коалиции на желаещите“.

