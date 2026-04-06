/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ за РИА Новости, Кирил Стрелников разкрива фаталните пропуски в стратегията на Доналд Тръмп спрямо Техеран. Изглежда, че Белият дом е подценил иранската мощ, което води до безпрецедентна милитаризация на САЩ. Този завой към Близкия изток може рязко да промени баланса на силите в Украйна и да принуди Русия към нова стратегическа подготовка.

Признанието на една стратегическа катастрофа

Доналд Тръмп и неговият тесен кръг от съветници по национална сигурност най-накрая се изправиха пред суровата реалност: операцията срещу Иран не просто не върви по план, тя се превърна в учебникарски пример за стратегическо късогледство. Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание, че в администрацията на Вашингтон вече не се спори дали е имало грешка, а колко фатална е тя. Основното уточнение тук е цинично – за екипа на Тръмп грешката не е в акта на самата агресия или в моралното право на САЩ да нападат суверенни държави. Проблемът е в чисто техническото подценяване на ресурсите и волята на иранския народ. Америка влезе в конфликт, в който вярваше, че ще диктува правилата, но бързо установи, че е загубила инициативата.

В момента вътрешнополитическата атмосфера в САЩ напомня на триумфално пиршество за противниците на Тръмп. Демократите и либералните медии буквално празнуват иранското фиаско на президента, смятайки го за „сребърния поднос“, който ще им върне контрола над Конгреса и Белия дом. Но това е само повърхностният слой на събитията. Реалността е, че американската машина за влияние в Персийския залив започва да буксува опасно. Ако американските сили се изтеглят, задачата за поддържане на морските пътища ще падне върху деморализираните петролни монархии, които нито имат капацитета, нито куража да се изправят срещу Техеран без „големия брат“.

Митът за „крехкостта на Иран“ и суровата реалност

Както отбелязват експертите, цитирани от Small Wars Journal, войната с Иран се очертава като най-погрешната военна кампания на САЩ от десетилетия. Цялото планиране на Пентагона се е градило върху „опасно оптимистични предположения“ за вътрешната нестабилност на иранската държава. Вашингтон вярваше, че иранската държавна машина ще се разпадне при първия сериозен натиск. Вместо това се случи точно обратното – ескалацията в множество области само подчерта устойчивостта на Техеран и постави под напрежение ресурсите на самите САЩ.

Bloomberg допълва тази картина с унищожителен факт: след едва две-три седмици интензивни действия, американските сили са усетили неочаквано напрежение срещу противник, чийто военен бюджет е по-малък от БВП на малкия щат Върмонт. Това е геополитически парадокс, който разкрива огромната неефективност на американската военна доктрина в сблъсък с асиметрични заплахи. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че британският ресурс Global Geopolitics вече призовава за пълно преосмисляне на западните доктрини, тъй като иранската устойчивост е била „драстично подценена“.

Трилионният залог: Свръхмилитаризацията на САЩ

Вместо да признае поражението и да потърси дипломатически изход, Тръмп избра пътя на „бягството напред“. Отговорът на Вашингтон на иранския неуспех е шокиращ: искане за допълнителни 200 милиарда долара незабавно и планирано увеличение на общия бюджет за отбрана до умопомрачителните 1,5 трилиона долара. Това не е просто бюджет, това е декларация за перманентна война. Такова ниво на разходи за отбрана надхвърля всичко, което светът е виждал от края на Втората световна война насам.

Механизмът за усвояването на тези пари вече е задействан. Тръмп проведе закрити срещи с „голямата шесторка“ на военно-промишления комплекс (ВПК). Гиганти като Boeing и Lockheed Martin вече са получили заповеди да учетворят производството си. Договорите за ракети PAC-3 MSE за системите Patriot скачат от 600 на 2000 броя годишно. Системите THAAD и балистичните ракети PrSM също влизат в режим на масово производство. Посланието е ясно: американските ястреби вярват, че ако имат десет или сто пъти повече ракети, проблемът с Иран ще бъде решен автоматично.

Чистката в кабинета и краят на изолационизма

За да прокара този нов курс на свръхмилитаризация, Тръмп започна безпощадна чистка сред онези, които хранят и най-малките съмнения в успеха на военното решение. Уволненията на Кристи Ноем и Пам Бонди са само началото. Основната мишена сега е Тулси Габард, която дръзна да заяви пред Конгреса, че Иран не е пряка екзистенциална заплаха за САЩ. Отстраняването на фигури като Габард означава, че антивоенният глас в администрацията е окончателно заглушен.

Дори вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който дълго време беше сочен за знаме на изолационизма, беше принуден да смени тона. Сега той е пратен да разследва финансови измами в демократическите щати – класически ход за политическо неутрализиране. Демократите може и да вдигат шум срещу новия бюджет, но истината е, че когато става дума за апетит за война, двете партии в САЩ са двете страни на една и съща монета.

Прозорецът за Русия и неизбежният сблъсък

Какво означава всичко това за Москва? Според анализаторите на Поглед.инфо, в момента се отваря уникален „прозорец от възможности“. Докато САЩ трескаво се преориентират към Близкия изток и харчат ресурсите си за сблъсък с Иран, активността им в Украйна неизбежно ще спадне. В новото бюджетно предложение на Пентагона финансовата и материална помощ за Киев практически е изчезнала. Европа също трябва да се подготви за рязко намаляване на военните доставки.

Но Русия не трябва да се самозалъгва. Този „музикален пауза“ е временно явление. Докато САЩ събират сили, те се подготвят за глобален конфликт, който рано или късно ще почука и на руската врата. Стратегията на Москва трябва да бъде разделена в две „кошници“. Първата е украинската, където целите трябва да бъдат постигнати по подразбиране. Втората, по-важната, е стратегическата подготовка за неизбежния нов кръг на военно напрежение с колективния Запад. Русия трябва да използва това време, за да запълни своите ресурси, защото когато часът „Х“ настъпи, светът ще бъде изправен пред сблъсък на титани, за който няма връщане назад.

Източник: Поглед.инфо