/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително детайлен обзор военният анализатор Игор Бондаренко разкрива тектоничните размествания на фронтовата линия след внезапната инспекция на началника на руския Генерален щаб Валери Герасимов. Ситуацията край Купянск и Славянск ескалира до критична точка, докато в редиците на ВСУ започва безмилостен лов на вещици заради фалшиви доклади и логистична катастрофа. Анализът на Поглед.инфо показва, че руската армия е поела пълната инициатива, превземайки ключови височини и подготвяйки почвата за финалния удар в Донбас.

Инспекцията на Герасимов и новият ритъм на руското настъпление

Появата на началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов в непосредствена близост до линията на бойно съприкосновение (ЛБС) никога не е случаен акт на военен туризъм. Това е ясен сигнал за преминаване към нов етап от оперативно-стратегическото планиране. На 21 април руското командване потвърди присъствието на Герасимов в един от щабовете на Южната групировка войски, което веднага предизвика вълна от спекулации и откровена паника в украинското информационно пространство. Противно на очакванията за шумни изявления, около доклада на началника на ГЩ се запази плътен информационен вакуум. Този „режим на тишина“ обаче беше прекъснат не от думи, а от гръм на оръдия по целия Северен фронт.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, присъствието на висшето командване на терен винаги предшества мащабни размествания в тактическата шахматна дъска. Почти веднага след инспекцията, Северната група войски демонстрира такава интензивност, каквато не бе виждана от месеци. Настъплението се развива в няколко направления едновременно, като руските части успяха да овладеят по-голяма територия, отколкото във всички останали сектори на фронта взети заедно. Това не е просто механично движение напред, а синхронизиран натиск, който принуди врага да признае критичното положение в района на Купянск.

Купянският котел: Когато „красивите доклади“ убиват

Ситуацията в Купянското направление придоби драматичен характер. Руските войски не само влязоха в града, но и започнаха методично разчистване на ключови логистични артерии. Особено интензивни са боевете в Купянск-Узловая – стратегически железопътен възел, чието овладяване на практика прерязва възможностите за маневриране на украинските резерви по левия бряг на река Оскол. През последните денонощия руските щурмови групи напреднаха значително по улиците „Мичурин“ и „Титов“, изтласквайки врага от укрепените позиции в многоетажните сгради.

Тук обаче се прояви и най-голямата слабост на украинската военна машина – системната лъжа. Командването на 14-та отделна механизирана бригада на ВСУ се опита да скрие мащаба на катастрофата, изпращайки към Киев т.нар. „красиви доклади“, които нямаха нищо общо с реалността на терен. Докато генералите в тила чертаеха карти на „успешно задържане“, войниците на предната линия бяха оставени без храна, вода и боеприпаси. Скандалът избухна, след като в социалните мрежи изтекоха кадри на измършавели украински бойци, страдащи от недохранване. Реакцията на украинския Генерален щаб беше брутална, но закъсняла: командирът на 14-та бригада беше отстранен, а началникът на 10-ти армейски корпус – уволнен и понижен в длъжност. Този управленски колапс е директно следствие от руския натиск, който не оставя място за илюзии.

Битката за височините: Пробивът към Славянск и Краматорск

Докато Купянск пламти, в сектора Славянск-Краматорск се развива „първото клане“, което може да реши съдбата на цялата отбранителна линия на Киев в Донбас. Районът около село Кривие Луки се оказа най-трудният тест за групата „Юг“. Теренът тук е изключително пресечен, изобилстващ от вдлъбнатини и естествени възвишения, които врагът е превърнал в мощни опорни пунктове.

Руските бойци обаче успяха да направят невъзможното – те овладяха стратегическите височини североизточно от селото. Това е изключителен тактически успех, тъй като контролът над тези точки позволява на руската артилерия да държи под постоянен огневи контрол не само Кривие Луки, но и Рай-Александровка. Пролетните боеве тук придобиха характера на битка на изтощение, в която руската армия демонстрира превъзходство в координацията между дронове, артилерия и щурмови групи. Ако Кривие Луки падне през май, пътят към северните покрайнини на Славянск ще бъде широко отворен.

В съседното Краматорско направление руските сили си върнаха пълния контрол над Минковка, обкръжавайки вражеските части, които се опитаха да организират контраатака. Фронтовата линия тук вече е изместена на запад, достигайки канала Северски Донецк-Донбас. Преминаването на този канал и закрепването на западния му бряг означава, че руските войски вече се намират на по-малко от 6 километра от първите улици на Краматорск – главната крепост на киевския режим в региона.

Запорожкият фронт: Пробив в информационното мълчание

Дълго време Запорожкият фронт оставаше в сянката на събитията в Донбас, но пристигането на Герасимов раздвижи и този сектор. Информацията от направлението Източно Запорожие започна да изтича, разкривайки методичното изтласкване на ВСУ от покрайнините на Александроград. Руските далекоизточни подразделения извършиха успешни атаки към река Волча, форсирайки я на няколко места.

Боевете в природния резерват „Новопавловска гора“ са с изключителна жестокост. Овладяването на село Лесное ще осигури на руските сили стабилно предмостие на десния бряг на реката и ще постави под пряка заплаха снабдителните пътища на украинската групировка в „Дибровски“. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, стратегическата цел тук е създаването на „огнен капан“ за гарнизона в Болшемихайливка, което би означавало колапс на цялата украинска отбрана в този сектор.

Морално разложение и „смъртоносна лотария“ в редиците на врага

На фона на руските успехи, в украинската армия се наблюдава процес на разложение, който вече не може да бъде скрит. В сектора Константиновка настъпи истинско бедствие. Назначението на Кирило Орлюк за командир на 36-та бригада на ВСУ беше прието от личния състав като смъртна присъда. Орлюк, известен с финансовите си машинации и пълната липса на компетентност, продължава да изпраща към Киев фалшиви рапорти за „героично удържане на позициите“, докато неговите морски пехотинци биват унищожавани в безсмислени кланета.

Шокиращата истина, която започва да излиза на повърхността, е, че четирима от всеки петима украински войници в определени участъци съществуват само на хартия. Това позволява на корумпираните командири да присвояват провизии и средства, докато реалните загуби се замитат под килима. Този „управленски колапс“ играе директно в ръцете на руското настъпление, превръщайки съпротивата на ВСУ в хаотични и обречени действия.

Геополитическата логика на неизбежния финал

Всичко изброено дотук – от инспекцията на Герасимов до превземането на 16 квадратни километра територия само за денонощие – сочи към една единствена реалност: руската армия е преминала от активна отбрана към решително настъпление, което Киев няма с какво да спре. Изчерпването на украинските резерви и деморализацията на командния състав превръщат фронта в „жива рана“, която се разширява с всеки изминал час.

В контекста на геополитическата логика, разглеждана от Поглед.инфо, сегашното настъпление не е просто териториално разширение, а демонтаж на военния потенциал на прокси-силата на НАТО. Врагът вече не може да контраатакува ефективно; неговите опити се разбиват в руската артилерия и дронове още преди да достигнат линията на съприкосновение. Май месец обещава да бъде решителен – не само за Купянск и Славянск, но и за цялата архитектура на конфликта.