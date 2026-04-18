/Поглед.инфо/ Уважаеми читатели, феноменът Виктор Орбан, който на 30 март 1988 г. направи партия ФИДЕС за борба с комунизма, а на 16 юни 1989 г. разтърси света с призива съветските танкове да напуснат страната, беше избран отново за депутат на изборите в неделя. Това се случва вече неизменно цели 36 години, от които 20 години беше и премиер пет мандата, от които четири последователни с 2/3 мнозинство. Този път, след 16 години на власт, той ги загуби и се върна в начална позиция - лидер на парламентарна опозиция.

Вчера в предаването "Патриот" той направи и първото си изявление след изборната вечер, когато каза, че няма да се предаде:

- Завърши цяла ера и предстои голямо обновление на партията;

- Предложихме да няма промени и сигурност, защото предстоят големи проблеми. Опозицията заяви, че трябва промяна и ние създаваме проблемите. И победи;

- Мислех, че печелим при активност 70%, но като тръгна на 80% разбрах, че губим;

- Обновлението трябва да е бързо, защото не знаем дали тези, които поемат кормилото на държавата, ще се справят! Желая им успех, не се сърдя на никой, че е гласувал срещу нас! Аз съм виновен за загубата. Дали ще продължа борбата, ще реши партията, ако съм необходим;

- Вече няма да има дясно и ляво, a патриоти и глобалисти. Бъдещето е на патриотите. Трябва да се гордеем с направеното, особено за семействата, възрастните и сигурността.

Това е положението! Орбан отново ще бъде в опозиция след 2002 г. до 2010 г., когато се върна на бял кон.

Загубата дойде от активното гласуване на цели 90% до 30-годишните, които гласуваха за дигиталната общност. Тиса на Петер Магяр, която е партия само на книга. Затова самият Виктор, в деня на идването на Ванс, каза, че не е сигурен в победата, защото за първи път има срещу себе си не партия, а дигитално движение и дали дигиталното ще стане реално, ще се види в деня на изборите. Дигиталното стана реално и опроверга прогнозата на известния Джон Маклафлин, че Фидес ще бие с 6%.

Сега ще опровергая твърденията в български медии, че Орбан се е родил като консерватор, а умрял като автократ, че Орбан бил руска матрьошка, а Магяр консерватор, затова го победил.

Орбан не се е родил консерватор, а либерал и затова беше близо 10 години заместник-председател на Либералния интернационал. После като любимец на Кол, младежката му партия ФИДЕС стана гражданска, влезе в ЕНП и беше неин заместник-шеф пак близо 10 годин. По негово време ЕНП имаше 16 премиера.

Виктор направи консервативен завой и то публично през 2014 г. в речта си пред хиляди унгарци в Тушваньош, Трансилвания. Затова Стив Банън каза, че Орбан беше Тръмп преди Тръмп да бъде Тръмп.

Значи умрял Орбан? Дай Боже всеки му такава смърт! След 16 години управление с 2/3 да запазиш партията си най-силна в Европа, е отличен резултат - колко партии в Европа могат да вземат 40% на партийни листи? Сещам се за една партия от Малта.

В момента Виктор е в отлична позиция на единствена опозиция на един дигитален проект, за който не е сигурно, че няма за първи път от 1990 г. да доведе Унгария до предсрочни избори.

Орбан автократ! Това си е чисто преписване от Александър Сорос! Какъв автократ е, като призна поражението и се обади на победителя, а не трябваше да го прави. Трябваше да иска касиране на вота заради украинската намеса и публичната заплаха от Зеленски, че ще му прати адреса на на военните да си поговорят на техния език и на двама украински генерали, които казаха, че знаят къде са внучетата му. Да не говорим за заловените два микробуса, пренасяни от група украинци в Унгария 45 милиона евро, 30 милиона долара и 9 кила злато в кюлчета.

Магяр бил консерватор? Това за виц не става! Какъв консерватор е този консуматор? В Унгария винаги беше известен като мъж на жена си - Юдит Варга, министър на правосъдието на Орбан. И точно защото е мъж на жена си, Виктор го сложи на своята хранилка накрая и в три борда, дори след развода, който е твърде неудобен за него, ако се разказва...

Магяр се втурна в политиката в интернет, след като Орбан го изгони от бордовете и обяви, че ще прави социалдемокрация. Но Сорос го даде на Вебер, видя го, че е готино момче и става за лице. Той не беше заведен при консерваторите на Моравецки и Мелони, защото те не понасят Сорос и обратно, а в листите му бъка от всякакви бивши леви и либерални образи.

Безумно е и твърдението, че Орбан е матрьошка. Та той беше единственият, осмелил се в Източна Европа да изгони Съветските танкове и да ускори отварянето на границата с Австрия с 1989 г.!

Орбан още 2009 г. пред цяла Унгария обяви, че отваря икономиката на страната на Изток и Русия и беше избран за премиер четири пъти поред. За неутралитета във войната в Украйна проведе няколко национални допитвания, за разлика от нас, които погребахме референдума като туземци.

Твърдението, че Орбан е путинист, е изключителна простотия, израз на примитивна русофобия, нетипична за Унгария, в която няма русофили и русофоби и не е славянска страна!

Как Виктор е човек на Путин, като е човек на Тръмп и това го написах още 2024 г.? Тръмп спомена в кампанията си 109 пъти името на Орбан, включително и на дебата с Харис. Три пъти го покани в дома си, а на 8 март в 2024 г. му направи концерт в Мар-а-Лаго, в присъствието на Мелания и малката щерка на Орбан - Флора.

Орбан е вече пет пъти домакин на Консервативния форум на Републиканците CPAC. Последният път нарочно беше преди изборите - на 21 март в Будапеща. И отново Тръмп нарече Орбан фантастичен, смел и велик политик. Последното написа лично пред цял свят в Белия дом през ноември 2025-а.

Как е матрьошка Орбан, като в Будапеща преди изборите не дойдоха Путин и Лавров, а Рубио и Ванс, за да кажат, че победата на Виктор е и победа на Тръмп? Дори президентът Тръмп пусна пост само 24 часа преди вота на унгарците: “Цялата икономическа мощ на Америка ще е в полза на Унгария, ако премиер в Орбан!“.

В края на март на крака дойдоха да го подкрепят още Моравецки - полската Матрьошка, Льо Пен, Вилдерс, Кикл, Абаскал, Вентура, Том Ван Грийкен, а в нощта на изборите писмо му пратиха Вацслав Клаус и Мелони.

България, два дни преди изборите, е потънала в блатото на русофоби и орбанофоби и башка в блатото на Сорос. В чия полза е, ще покаже резултатът в неделя.

