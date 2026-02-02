/Поглед.инфо/ В студиото на Поглед.инфо Велизар Енчев, в предаване със Зорница Илиева, прави безпощаден разрез на интервюто на Румен Радев в „Панорама“ – не чрез казаното, а чрез премълчаното. Защо тезите на Иво Христов изчезнаха от публичния разказ? Дали умереният, центристки тон е тактическа мъдрост или стратегическа грешка в навечерието на изборите? И най-опасният въпрос: кой печели, когато алтернативата не е назована с име?



Поглед.инфо винаги разглежда скритите линии на властта, неизречените послания и реалните последици от политическото мълчание.

Разговорът с Велизар Енчев се превръща в остър политически анализ за новата роля на Румен Радев – от президент с ясни конфронтации към лидер с изгладени послания. Интервюто поставя под въпрос дали тази стратегия ще консолидира обществото или ще отвори пространство за по-радикални играчи. Обсъждат се сценарии за коалиции, съдбата на БСП, ролята на Възраждане и рискът алтернативата да остане без лице.

Втора част:

