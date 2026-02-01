/Поглед.инфо/ На 4 февруари София ще стане сцена на рядко културно събитие с дълбок смисъл – среща с един от най-значимите съвременни китайски цигулари Лю Съцин, който ще се представи пред българската публика в два формата: беседа за пътя, ценностите и смисъла на музиката като културен мост, и мащабен концерт в Зала 1 на НДК от цикъла „Новите четири сезона на Китай и Европа“. Двете прояви очертават не просто артистичен портрет, а модел на културен диалог, в който класическата музика се превръща в инструмент на взаимно разбиране между Китай и Европа.



На 4 февруари София ще бъде домакин на две последователни, но смислово свързани срещи с една от най-ярките фигури на съвременната китайска класическа сцена – Лю Съцин.



Първата – под формата на разговор и размисъл. Втората – чрез езика, който той владее най-добре: музиката.

Беседата: „Сродни души по един път“

Китайски културен център в София, 13:30–14:30 ч.

Беседата „Диалог с маестро · Сродни души по един път“ не е стандартна среща с артист. Тя предлага поглед към вътрешната логика на един музикант, формиран в Китай, израснал професионално в диалог със Запада и превърнал цигулката в средство за културно посредничество.

В този формат Лю Съцин говори не само за репертоар и сцена, а за:

пътя от китайската музикална традиция към европейската класика ,

смисъла на интерпретацията в различни културни контексти,

ролята на музиканта като носител на културна памет, а не просто изпълнител.

Тази беседа подготвя публиката за вечерния концерт не като зрител, а като съучастник в замисъла.

Концертът: „Новите четири сезона на Китай и Европа“

Зала 1, НДК, 19:00 ч.

Вечерта продължава в мащабен формат – специален концерт за България от цикъла „Новите четири сезона на Китай и Европа“, съорганизиран от Китайския културен център.

Заедно с млади изпълнители от оркестър „Мейдзие – нова младеж“, Лю Съцин изгражда музикално пътешествие между два културни свята, в което сезоните са метафора за исторически и емоционални състояния.

Тук не става дума за екзотика, а за диалог на равни начала – китайската чувствителност среща европейската форма, без да се разтваря в нея.

Кой е Лю Съцин – отвъд афиша

Лю Съцин е сред онези музиканти, които символизират новото поколение китайски класически изпълнители – дълбоко вкоренени в собствената си култура, но свободно говорещи езика на световната сцена.

Той е:

първият китайски цигулар , спечелил престижния конкурс „Паганини“ в Генуа – събитие, което променя начина, по който светът гледа на китайските инструменталисти;

възпитаник на елитни музикални школи в Китай и Европа, където усвоява не само техника, но и европейската интерпретативна традиция ;

солист, изнасял концерти на водещи сцени в Азия, Европа и Северна Америка;

педагог и вдъхновител на млади музиканти, за които музиката е мисия, а не само кариера.

Неговият стил се отличава с контролирана емоционалност, чистота на звука и интелектуална дисциплина, които го правят разпознаваем както в Бах и Вивалди, така и в съвременни китайски композиции.

Двете събития като едно цяло

Беседата и концертът на 4 февруари не са отделни прояви, а две части на един и същ разказ:

следобед – словото, паметта, личният път;

вечерта – звукът, сцената, споделеното преживяване.

За българската публика това е рядка възможност да види не просто гостуващ солист, а завършена артистична личност, която носи със себе си култура, история и визия за бъдещето на класическата музика.