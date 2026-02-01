/Поглед.инфо/ На 4 февруари София ще стане сцена на рядко културно събитие с дълбок смисъл – среща с един от най-значимите съвременни китайски цигулари Лю Съцин, който ще се представи пред българската публика в два формата: беседа за пътя, ценностите и смисъла на музиката като културен мост, и мащабен концерт в Зала 1 на НДК от цикъла „Новите четири сезона на Китай и Европа“. Двете прояви очертават не просто артистичен портрет, а модел на културен диалог, в който класическата музика се превръща в инструмент на взаимно разбиране между Китай и Европа.
Поглед.инфо винаги разглежда културата като стратегическо пространство, в което се формират новите отношения между цивилизациите.
На 4 февруари София ще бъде домакин на две последователни, но смислово свързани срещи с една от най-ярките фигури на съвременната китайска класическа сцена – Лю Съцин.
Първата – под формата на разговор и размисъл. Втората – чрез езика, който той владее най-добре: музиката.
Беседата: „Сродни души по един път“
Китайски културен център в София, 13:30–14:30 ч.
Беседата „Диалог с маестро · Сродни души по един път“ не е стандартна среща с артист. Тя предлага поглед към вътрешната логика на един музикант, формиран в Китай, израснал професионално в диалог със Запада и превърнал цигулката в средство за културно посредничество.
В този формат Лю Съцин говори не само за репертоар и сцена, а за:
-
пътя от китайската музикална традиция към европейската класика,
-
смисъла на интерпретацията в различни културни контексти,
-
ролята на музиканта като носител на културна памет, а не просто изпълнител.
Тази беседа подготвя публиката за вечерния концерт не като зрител, а като съучастник в замисъла.
Концертът: „Новите четири сезона на Китай и Европа“
Зала 1, НДК, 19:00 ч.
Вечерта продължава в мащабен формат – специален концерт за България от цикъла „Новите четири сезона на Китай и Европа“, съорганизиран от Китайския културен център.
Заедно с млади изпълнители от оркестър „Мейдзие – нова младеж“, Лю Съцин изгражда музикално пътешествие между два културни свята, в което сезоните са метафора за исторически и емоционални състояния.
Тук не става дума за екзотика, а за диалог на равни начала – китайската чувствителност среща европейската форма, без да се разтваря в нея.
Кой е Лю Съцин – отвъд афиша
Лю Съцин е сред онези музиканти, които символизират новото поколение китайски класически изпълнители – дълбоко вкоренени в собствената си култура, но свободно говорещи езика на световната сцена.
Той е:
-
първият китайски цигулар, спечелил престижния конкурс „Паганини“ в Генуа – събитие, което променя начина, по който светът гледа на китайските инструменталисти;
-
възпитаник на елитни музикални школи в Китай и Европа, където усвоява не само техника, но и европейската интерпретативна традиция;
-
солист, изнасял концерти на водещи сцени в Азия, Европа и Северна Америка;
-
педагог и вдъхновител на млади музиканти, за които музиката е мисия, а не само кариера.
Неговият стил се отличава с контролирана емоционалност, чистота на звука и интелектуална дисциплина, които го правят разпознаваем както в Бах и Вивалди, така и в съвременни китайски композиции.
Двете събития като едно цяло
Беседата и концертът на 4 февруари не са отделни прояви, а две части на един и същ разказ:
-
следобед – словото, паметта, личният път;
-
вечерта – звукът, сцената, споделеното преживяване.
За българската публика това е рядка възможност да види не просто гостуващ солист, а завършена артистична личност, която носи със себе си култура, история и визия за бъдещето на класическата музика.