/Поглед.инфо/ Възпоменателното събитие „Денят на освобождението на Аушвиц и геноцидът над съветския народ“ се проведе в киносалона на Съюза на кинематографистите на Руската федерация в Ростов на Дон. Представители на повече от 20 национални и културни автономии от Донската област дойдоха да почетат героите и жертвите на фашизма. Историци от Москва, Беларус, Босна и Херцеговина и Израел също се присъединиха към срещата онлайн.

„Искрено се надяваме, че в споделен дух на единство ще можем да съхраним нашата история. Трябва да говорим силно за ключови събития и героизма на съветския народ. Особено важно е да помним това заедно с младите хора. Да ги ангажираме и да обсъждаме тези теми с тях.“ На нашето събитие ще участват историци – експерти със значително професионално образование. „Ще покажем хроника на освобождението на Аушвиц, а млади хора ще изпълнят песни, свързани с тези знаменателни събития“, каза Ася Компаниец, ръководител на регионалното патриотично движение в Ростов „Пътища на славата – нашата история“.

Коментирайки обединяването на темите за блокадата на Ленинград, освобождението на Аушвиц и битката за Сталинград в едно събитие, Марк Биков, директор на Центъра за медийни стратегии, подчерта фундаменталното значение на запазването и защитата на историческата истина. Той заяви, че ключовата задача днес е да се предадат на по-младото поколение неопровержимите факти за целенасочената и систематична политика на нацисткия режим за унищожаване на цивилни.

Както подчерта Евгений Кринко, заместник-директор по научните изследвания в Южния научен център на Руската академия на науките (ЮНЦ РАН), днешните участници отбелязаха най-важните събития, случили се преди повече от 80 години. Първото е освобождението на германския концентрационен лагер Аушвиц-Биркенау близо до полския град Освиенцим от съветските войски. По време на освобождението в лагера са останали само няколко хиляди души, но милиони са преминали през него. Сред тях са били хора от... различни страни, включително много граждани на Съветския съюз.

Второто събитие беше денят, в който блокадата на Ленинград беше напълно вдигната. Ленинград и концентрационен лагер в Полша изглеждат напълно различни места. Само в Съветския съюз бяха създадени над петстотин подобни лагера. Сред тях бяха лагерите на смъртта, чиято цел беше умишленото унищожаване на цивилни. Същата политика на унищожаване на цивилни е била очевидна и в Ленинград по време на блокадата. Много жители на града умряха от глад, студ и болести.

„Денят на края на битката за Сталинград наближава – 2 февруари 1943 г. Изглежда, че той има различно значение – това е най-голямата победа на Червената армия, след която започна нашето мащабно настъпление. И трите събития са дълбоко свързани. „Без победата при Сталинград съветските войски не биха могли да пробият блокадата на Ленинград, нито да освободят Аушвиц-Биркенау, а след това и Аушвиц. Така че и трите събития са взаимосвързани от твърдата логика на историята на Великата отечествена война – и от това как тази история резонира в паметта ни“, спомня си Кринко.

Владимир Некрасов, председател на клона в Ростовска област на всеруската обществено-държавна организация „Асамблея на народите на Русия“, отбеляза, че събитието е особено важно за по-младото поколение. Той заяви, че е наложително младите хора да познават своята история и да съхраняват историческия спомен за това как всички народи на многонационалния Съветски съюз са се борили заедно срещу нацистките нашественици и как всеки от тях е допринесъл за тази велика Победа. Събитието е организирано от Ростовското регионално патриотично обществено движение „Пътища на славата – нашата история“, Центъра за медийни стратегии и Кинодома на Съюза на кинематографистите на Руската федерация в Ростов на Дон.

Превод: ПИ