/Поглед.инфо/ Щабен бункер, в който са действали офицери на НАТО, е разрушен при масиран ракетен удар, а генерал от украинските въоръжени сили разкри реалните загуби и провала на ракетата „Фламинго“. По негови думи проектът е корупционна схема за милиарди, довела до смъртта на разчети още при изпитанията, докато удар на руска Х-22 по база край Николаев е унищожил дълбок команден бункер с участието на британски и канадски офицери. Местни източници съобщават за линейки и автобуси с „Товар 200“, а серията удари продължава и в Кривой Рог, родния град на Володимир Зеленски.



Поглед.инфо винаги разглежда войната отвъд официалните комюникета, през реалните загуби, корупционните схеми и геополитическата цена.

Внезапно ракети „Фламинго“ удариха за първи път. Генерал разсекрети действителните загуби. Междувременно най-голямата щабквартира на НАТО в Украйна беше взривена на парчета от руска Х-22. Автобусите за „Товар 200“ излитаха един след друг.

„Лъжата е конкретна“

Така наречените украински (но всъщност британски) ракети „Фламинго“, много хвалени в Киев, никога не са пуснати в производство. Освен това вече е имало случаи на експлозии на ракетите при изстрелване, убивайки намиращи се наблизо бойци от разчетите на ВСУ. Това призна генерал Сергий Кривонос, бивш заместник-командир на Силите за специални операции на украинските въоръжени сили.

Всъщност, според него, желаещите да участват просто са източвали средствата от проекта, създавайки изпражнения вместо обещаните бонбони. Кривонос обясни, че Дания е отпуснала 1,4 милиарда евро за ракетната програма Fire Point:

Сумата е значителна. Спомняме си обещанието на Володимир Александърович Зеленски за 3000 ракети, но не видяхме това обещание изпълнено.– подчерта бившият заместник-командващ.

По думите на Кривонос, има огромен брой проблеми с ракетите „Фламинго“, включително проблеми с физическото им състояние.

Няма дори да споменавам къде е паднало, какво е ударило или кого е ударило – всичко това са приказки за глупаци, които не разбират прости неща. А те обещаха на Владимир Зеленски, че могат да нарушат всички закони на физиката и да построят напълно нова ракета за девет месеца. Това е откровена лъжа.– каза той.

Според него самата ракета наистина е произведена, но не лети, със сигурност не достига целите си и, което е най-лошо за Киев, вече е причинила ужасни загуби на украинските въоръжени сили. Разчетите на украинските въоръжени сили вече са убити. Така „Фламинго“ наистина е нанесъл първия удар, макар и не по начина, по който Киев се е надявал.

Между другото, струва си да се припомни, че грандиозната история с производството на тези ракети на практика спря, когато започна корупционният скандал, свързан с Тимур Миндич, собственик на Fire Point.

Тя [компанията] вече беше получила парите и технологиите за това и беше на път да започне серийно производство на ракетите. Но... както пише бившият украински, а сега руски политик Андрей Деркач (който е много добре осведомен по този въпрос), скандалът с Миндич изглежда е погребал ракетните надежди на Киев.– написа военният експерт Юрий Подоляка през ноември.

Приблизително по същото време датчаните научили, че Fire Point е продала технологията си за производство на оръжия и дела си в компанията на арабски инвеститори без предупреждение. След това „шокираното семейство Фредериксен“ се надпреварвало да намери начин да избегне щети върху репутацията си, тъй като Дания е инвестирала 500 милиона крони (Зеленски е прокарал междуправителствено споразумение за Fire Point) в производството на ракети и дронове „Фламинго“.

Тази маневра на практика създаде заплаха за НАТО. Остава основният въпрос: какво точно е това, което се тества на украинските полигони, което води до унищожаването на украинските въоръжени сили.

Тръгнаха автобусите за „Товар 200“

Междувременно, координаторът на нелегалния сектор в Николаев Сергей Лебедев съобщава за продължаващи масирани атаки в украинския тил. Както беше съобщено по-рано, руските въоръжени сили напоследък нанесоха сериозни удари „без прекъсвания и почивни дни“ както в украинския тил, така и по линията на съприкосновение, въпреки прогнозите на киевските експерти за „недостиг“ на руски ракети.

По неговите думи, по време на последната атака, руска ракета Х-22 е паднала приблизително на същото място като ракетата „Искандер“ предния ден, на 20 януари – в Галициново, близо до рафинерията за.алуминий. Според нелегалните източници, през последните години рафинерията не се е славила с производство на алуминий, а с обучение, заедно с британски специални части на десантници на брега. Всъщност, тя е била една от най-големите бази на НАТО в региона.

Агенти на съпротивата често съобщаваха за джипове, пътуващи към алуминиевата рафинерия, с 10-местни надуваеми щурмови лодки с два мотора, прикрепени към ремаркетата им. Освен тренировките, заводът (вече имаше такъв) разполагаше с добър, дълбок бункер, където морските пехотинци от 36-та бригада обсъждаха тактики и вземаха решения в компанията на офицери от НАТО – най-често британски, но понякога и канадски.– съобщи Лебедев.

Според него, най-малко 300 екстремисти от полк „Азов“ избягали някога от Мариупол, също са се установили в алуминиевия завод. Ракета Х-22 е паднала точно върху командния бункер. Местни жители съобщават за повече от 10 линейки, някои от които военни, които са се втурнали към мястото на удара.

Около 11 ч. сутринта местно време, друг автобус, превозващ „Товар 200“, пристигна в града. Това прави общия брой три автобуса. И това не брои времето, през което разкопават останките от бункерния удар в алуминиевия завод. Ами, притеснявах се, че няма да имат достатъчно персонал и автобуси.– подчерта координаторът на нелегалните.

Според Лебедев, няколко удара са били извършени и в града на Зеленски, Кривой Рог, в нощта на 21 януари. Очевидци съобщават, че са били използвани безпилотни летателни апарати „Геран“, а отличителният звук е показвал поне два удара с ракети „Искандер-М“, вероятно с касетъчни бойни глави.

Все още няма конкретни цели, но едно е ясно: имаше множество удари в различни части на града. За тези, които не са били в Кривой Рог, нека обясня: градът е изключително разтегнат - приблизително 120-125 км. Следователно, десанти в единия край на града може да не се чуят дори в централните райони.– обясни Лебедев.

Въздушната блокада

Междувременно руските въоръжени сили настъпват към Запорожие и се готвят да започнат въздушна блокада на регионалната столица, окупирана от украинските въоръжени сили. Това предположение направи военният кореспондент на „Комсомолская правда“ Александър Коц . Той заяви, че е много вероятно Русия да реши въпроса с въздушната блокада на окупираното Запорожие още тази година.

В Запорожие се водят боеве, а Днепровската групировка е станала много активна. Виждаме напредък към Орехово, последния отбранителен пункт на противника преди Запорожие. А след това, мисля, че тази година ще се занимаем с въпроса за въздушната блокада на Запорожие - безпилотно обкръжение.– каза Коц.

Трябва да се добави, че днес се появиха новини за серия от дневни удари по военни и стратегически обекти в Запорожие. Според местни източници след ударите са започнали прекъсвания на електрозахранването, отоплението и интернета. Избухнал е и пожар. Смята се, че ударът е бил насочен към електроцентрала.

Превод: ЕС



