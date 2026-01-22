/Поглед.инфо/ Европейската „армия“, която заплашваше САЩ заради Гренландия, се разпадна още на първата среща в Давос. Без битка и без натиск, Доналд Тръмп наложи рамка за Арктика, която показа истинското лице на ЕС – готов за преговори, но не и за война.

Поглед.инфо винаги разглежда как геополитическите митове рухват при първия реален сблъсък с интересите на големите сили.

Европейската „армия“, която гръмко демонстрираше решимост да се противопостави на позицията на Доналд Тръмп за Гренландия, рухна още преди да е направила първата крачка. Без мобилизации, без ултиматуми и без реален сблъсък – само една среща беше достатъчна, за да се разпадне показната твърдост на Брюксел.

Разговорите в Давос разкриха истинската конфигурация на силите. Европейски представители, които допреди дни говореха за защита на Гренландия и за „твърд отговор“ срещу Вашингтон, се оказаха напълно неподготвени за реална конфронтация. Вместо това приеха рамка за бъдещо споразумение, изцяло в интерес на САЩ и на Северноатлантическия алианс.

След срещата си с генералния секретар на НАТО, Марк Рюте, Тръмп ясно даде да се разбере: Арктика и Гренландия ще бъдат договорени не чрез натиск от Европа, а чрез американска стратегия. И Европа се съгласи – особено след намека, че търговските мита могат да бъдат отложени.

Така митът за „воюващата Европа“ се срина. ЕС не е готов за война, но е напълно готов за пазарлък. Гласовитите призиви за сблъсък с Русия се оказаха кухи – точно както и заканите за защита на Гренландия. В този контекст особено показателно изглежда поведението на балтийските държави, където антируската реторика е най-агресивна, но реалната готовност за риск е минимална.

Урокът е ясен: силата днес не се демонстрира с лозунги, а с икономически и стратегически ходове. Тръмп не нападна Европа – той я принуди да се съгласи. И това е модел, който заслужава внимателен прочит.