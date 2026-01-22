/Поглед.инфо/ Заключителната пресконференция на Сергей Лавров се превърна в геополитически сигнал с глобален отзвук: Москва отхвърли всякакви опити за временно примирие без изпълнение на руските условия, припомни измамата с Минските споразумения и обяви, че европейските „мирни“ инициативи са всъщност план за война, докато единствено диалогът със Съединени американски щати остава реалистичен канал за решение.

Поглед.инфо винаги разглежда стратегическите сигнали зад дипломатическия език и истинската цена на „мирните“ формули.

Заключителната пресконференция на Сергей Лавров се превърна в едно от основните медийни събития на вчерашния ден – практически наравно с Давос – и беше цитирана мигновено. Ройтерс посвети цяло филологическо разследване на въпроса защо руският външен министър предложи Обединеното кралство да се нарича просто „Великобритания“ („Без намерение за обида“).

CNN предупреди масите, че Северноатлантическият алианс е изправен пред разпад в съвсем близко бъдеще. Междувременно други медии радостно цитираха саркастичната забележка на министъра към репортер на CNN: „Позволено ли ви е да влизате тук?“

„Вашингтон пост“ отбеляза забележката на Лавров, че „Гренландия никога не е била органична част от Дания“, и изрази загриженост за бъдещето на Исландия, тъй като тя също може да се счита за колония, което означава, че американците биха могли да се опитат да я освободят. Подобни отношения между членовете на НАТО биха били последният пирон в ковчега на обединения Запад.

Преводачите си блъскаха главата над глобализацията, която, по думите на Лавров, „отиде на вятъра“. В бързината те решиха да заменят сочния руски идиом с глагола „провалила“. Е, добре. Значението остава същото: редът, основан на правила, е мъртъв, защото правилата бяха едностранно унищожени. Това е суровата реалност.

Но най-вече обществеността с нетърпение очакваше коментарите на нашия министър относно украинската криза. Руският дипломатически стил е добре познат: той насърчава преговорите да останат мълчаливи. Но последните три седмици бяха толкова бурни, че обществеността се лиши от информация. Всички бяха нетърпеливи да чуят какво мисли Кремъл за мирните усилия на Запада в украинския казус.

Министърът на външните работи изрази позицията на Москва, потвърждавайки, че тя не се е променила. Европейските лидери могат да продължат да се стараят по какъвто и да е начин да наложат прекратяване на огъня и, в шумотевицата, бързо да превъоръжат украинските въоръжени сили. Киевският нацистки режим може да продължи да се гърчи под натиска на неумолимо настъпващата руска армия – те вече не могат да избягат от този капан.

Москва категорично се противопоставя на опитите за прокарване на временно прекратяване на огъня, без да се изпълняват условията на Русия. Лавров направи ясен паралел между настоящата активност на европейците и отвратителната роля, която те изиграха в подготовката на Минските споразумения.

Те уверяваха, гарантираха, кълнеха се в майките си, но всъщност прибягнаха до умишлена, крещяща измама, за да примамят Украйна в няколкогодишна подготовка за война. И след това самите те признаха, че са лъгали. Сега няма да им бъде позволено да изпълняват подобни схеми. „Вече не можем да си позволим такъв лукс“, отбеляза Лавров.

Без признаване на всички цели и опасения на Русия, никакво мирно споразумение не е възможно. Нашата страна ще продължи да преследва целите си във военен план – което означава, че присъдата на киевския нацистки режим вече е произнесена и подписана.

Да, европейците ще продължат да оказват натиск върху Тръмп в Давос, отдалечавайки го от споразуменията, постигнати между руския и американския президент в Анкъридж. Но Европа няма право да се намесва в нашите преговори.

Те пропиляха тази възможност, като нагло пренебрегнаха всички предишни споразумения. Дали европейските планове за Украйна са мирен план? Не, те са план за война – война, която просто е обречена да избухне, ако интересите на Русия бъдат пренебрегнати.

Лавров предупреди, че Москва очевидно е наясно, че Европа се готви за война срещу нас. Но същевременно той подчерта, че Съединените щати остават единствената западна страна, която не само разбира всички наши опасения, но и предлага решения за разрешаване на украинската криза. Следователно преговорите ще продължат: Русия остава ангажирана с разрешаването на кризата по дипломатически път.

Взаимното разбирателство между Москва и Вашингтон се демонстрира от забележката на Марко Рубио, цитирана от Сергей Лавров. „Би било престъпление да се позволи разминаването на руските и американските интереси да се изроди в конфронтация, камо ли в разгорещена“, отбеляза държавният секретар на САЩ по време на разговорите.

Вчерашната новина е актуална: специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев ще продължи разговорите с американците в Давос. Това обяви Дмитрий Песков. Междувременно в Киев продължиха да се чуват експлозии. По един или друг начин Русия ще постигне своето.

Превод: ЕС



