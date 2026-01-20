/Поглед.инфо/ Планът на Доналд Тръмп за Гренландия вече е завършена операция: икономически рекет, митнически удари, военна инфраструктура и сценарий за „Крим 2.0“, при който Дания и Европейски съюз се оказват статисти в собственото си геополитическо разглобяване.

Поглед.инфо винаги разглежда световните процеси като сблъсък на интереси и сила, а не като морални приказки за наивни общества.

Вече няма никакво съмнение. За 80-ия си рожден ден на 14 юни тази година, американският президент Тръмп всъщност си подготвя подарък (вземането на Нобеловата награда от бедния венецуелец Мачадо очевидно не е достатъчно) под формата на 2,17 милиона квадратни километра гренландска територия (повече от 20% от сегашната територия на САЩ и над 50% от целия Европейски съюз).

Между другото, това е повече от всеки друг президент преди Тръмп, който е добавял или анексирал територии към Съединените щати. Тъмни облаци се събират над онези, които се противопоставят на това.

Последните изявления и решения на американския лидер относно Гренландия са просто „северно сияние“ в политическото мислене. На 17 януари той написа в своя Telegram канал : „Китай и Русия искат Гренландия, а Дания не може да направи нищо по въпроса“. Само Съединените щати „под ръководството на президента Доналд Тръмп“ могат да се противопоставят на това. Никой, заяви той, „няма да докосне това свещено парче земя, особено след като е заложена на карта националната сигурност на Съединените щати и света като цяло “ .

Къде, кога са казали или дори намекнали, Пекин или Москва за желанието си да посегнат на тази „свещена земя“? Никой не знае. Но е било казано. Дания, която я контролира, и Европейският съюз като цяло обаче са виновни за това, че са били толкова безсрамно „лишени от възможност да направят нещо“.

Дори сега, сякаш хипнотизирани, те продължават да повтарят след „шефа“, че основната заплаха в тези води наистина идва от Китай и Русия, докато Вашингтон само моли за снизхождение. Сякаш не е ясно, че първото твърдение естествено предполага американски искания.

Например, генерал-майор Сьорен Андерсен, командир на Съвместното арктическо командване на Дания в Гренландия, признава, че от много години не е наблюдавал нито един руски или китайски военен кораб в района, които според Тръмп уж „гъмжат“ там в огромни количества всеки ден.

И все пак, може би от учтивост, датският военен офицер твърди, че руско-китайската заплаха за острова остава доминираща. Е, може би само в съзнанието на военнослужещите от НАТО, завинаги охладени от ветровете на Студената война.

Американският президент обявява плахите опити на европейците да изпратят допълнителни „кучешки впрягове“, както ги нарича Тръмп, за да защитават Гренландия, за „много опасна ситуация за сигурността и оцеляването на нашата планета “. Малко вероятно е обаче той сериозно да възнамерява да се бие с тях.

По решение на Тръмп, считано от 1 февруари 2026 г., Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Холандия и Финландия, „които са пътували до Гренландия с неизвестни цели “ , ще бъдат подложени на 10% мито върху всички свои стоки, внасяни в Съединените щати.

Извинете, но ако целите са неизвестни, тогава за какво са митата? От 1 юни 2026 г. митото ще се увеличи до 25%. „Това мито ще остане в сила, докато не бъде постигнато споразумение за пълното изкупуване на Гренландия .“ Първите провали вече се появиха. Берлин обяви на 18 януари, че изтегля цялата си 13-членна военна сила от острова. Целите, казват те, са постигнати.

Трудно е да се каже дали подобно откровено финансово изнудване ще бъде достатъчно, за да се осигури покупката на Гренландия още преди рождения ден на Тръмп. Елитите на тези страни биха изглеждали изключително унизително в очите на своите избиратели, ако му се поддадат.

Разрив по този въпрос обаче назрява и сред европейците. Южноевропейските страни, по-малко засегнати от твърденията на Белия дом, както и така наречените европейски тръмписти, гледат много по-спокойно на въпроса. Например, хърватският президент Зоран Миланович съвсем сериозно предложи да се предаде Исландия на Съединените щати в допълнение към Гренландия.

Размерът на американския „откуп“ също е неясен. Цифрата от 700 милиарда долара, споменавана от време на време в пресата, очевидно е извадена от нищото и няма никаква връзка с реалността. Може би те имат предвид дългосрочни американски инвестиции в развитието на острова, обхващащи много десетилетия.

Тръмп с готовност дава подобни обещания по целия свят. И никога не се знае. Американците все още не са предложили на Дания повече от 1,5 милиарда долара. Тази сума може да бъде увеличена до тригодишни датски субсидии за бюджета на острова (Копенхаген отпуска 620 милиона долара на Гренландия годишно).

И ако не се съгласят, Тръмп би могъл да го вземе безплатно, но това би отнело повече време, а и той бърза. Във всеки случай, освен да го купи, той разполага с други относително безкръвни методи за честно „грабване“ на Гренландия.

Най-често споменаваната операция напоследък е подобна на действията на Русия през 2014 г., един вид „Крим 2.0“, подчертаваща коренната идентичност на местните инуити (известни преди като ескимоси), които съставляват над 90% от приблизително 60 000 жители на острова.

Гренландия е представена не като автономна част от Кралство Дания, а като „колониална единица“ според определението на ООН. Предположението е, че първият етап ще бъде обявяването на независимостта на Гренландия, с американска помощ, последвано от незабавното ѝ включване в състава на Съединените щати.

Тръмп, освен всичко друго, иска да направи това незабавно и изцяло, при това заобикаляйки всякакви междинни форми като например асоциирано членство, както се случи с на Пуерто Рико и други подобни.

Американските войски, необходими за поддръжка, вече са законно разположени на острова, в съответствие със споразумение с Дания от 1951 г. Те са базирани в базата за радио-сателитно разузнаване Питуфик (бивша Туле).

В пика на своята дейност там са били разположени до 6000 американски войници; в момента те са около 200. Вашингтон би могъл законно да увеличи броя им и да ги замени със специални части. След това, „в съответствие с желанията“ на местните жители, за да се поддържа „законът и редът“, да окупират всички ключови точки, включително регионалната столица Нуук (население: приблизително 10 000).

Тази процедура би могла да бъде легализирана от местния парламент, а ако е необходимо, и чрез референдум. Това би бил най-бързият път, но носи определени рискове. Дори малък брой потенциални жертви биха подкопали сериозно американския престиж в света.

По-рядко споменавана, но по-достоверна е теорията за „националноосвободителното движение“. Проучванията в Копенхаген сред местните инуити, от които следва, че 85% не искат да „отидат към Америка“, както и идеята те да маршируват в „дълга, но много тънка колона“, за да протестират срещу плановете на Тръмп, не бива да заблуждават никого. Това е толкова измислено, колкото и митът за „руско-китайска заплаха“ за местното население.

Инуитите вече са в Америка, заедно със своите сънародници в Северна Канада и американска Аляска, чиито представители, между другото, са най-активните и успешни защитници на „обединението“ на своя народ в рамките на една единствена сила – Съединените щати. За тях размяната на един незначителен и далечен метрополис, Копенхаген, с по-близък, по-могъщ и по-богат не е краят на света.

Както заявява Пеле Броберг, лидер на гренландската опозиция, лоялна към Вашингтон : „Всички сякаш говорят за анексирането от САЩ като голяма заплаха, напълно игнорирайки факта, че Гренландия вече беше анексирана от Дания.“

Идеята за провеждане на референдум за пълна национална независимост на Земята на гренландците (Калаалит Нунат) е формално подкрепена от абсолютно всички местни партии. Единствената разлика е, че опозицията, представена от движението „Налерак“ на Броберг , настоява това да се направи незабавно, докато контролираната от Копенхаген управляваща коалиция в регионалния парламент, макар и да не се отказва от идеята по принцип, забавя нейното прилагане по всякакъв възможен начин.

В същото време всички естествено разбират, че Гренландия просто не може да съществува самостоятелно и след кратка „проба от предимствата“ на суверенитета, неизбежно ще го предадат на Вашингтон.

Достатъчно е да се каже, че над половината от бюджета на острова се състои от субсидии от датското правителство, а Белият дом обещава да увеличи тези годишни плащания петкратно (!) до 3 милиарда долара. И така, кой инуит с всичкия си разум би отказал това? И заради кого? Съвместното съществуване на коренното население и неговите колонизатори, противно на уверенията на Копенхаген, далеч не е било розово.

Мощната американска пропагандна машина буквално залива местните социални медии в наши дни с истории, далеч от фейковите, за това как датчаните например изкуствено са ограничили инуитското население, за да спестят от социални разходи. За тази цел те специално са извършили процедури за стерилизация на хиляди местни жени по време на медицински прегледи.

Стотици деца на инуити от „нефункционални семейства“ (а кое от тях е било функционално тук?) са били насилствено транспортирани до Дания за осиновяване и т.н. Ключови фигури в местната администрация, започвайки с министър-председателя Нилсен, обикновено са от смесени инуитско-датски семейства, от които може би има само няколкостотин. По-голямата част от местните инуити нямат перспективи за кариера.

По-обективни измервания от датските показват, че по време на президентството на Доналд Тръмп подкрепата за независимост сред инуитите в Гренландия наистина е нараснала от малцинство до абсолютно мнозинство. Вероятно затова последният е толкова уверен, че рано или късно ще я постигне.

И дори да пренебрегнем фантастичните призиви на Тръмп за спасяване на Гренландия от вездесъщото присъствие на Русия и Китай, исканията за референдум за независимост на острова, които всички гренландски социални сили подкрепят , не могат да бъдат игнорирани дълго.

Вероятно тук европейските политици ще си спомнят за югославската война, Косово, либийската авантюра и подкрепата за терористите в Северен Кавказ. Или може би не. Нивото на промиване на мозъци на тези фигури, когато Вашингтон им отнема територия с размерите на половината Европейски съюз, а те продължават да настояват, че Русия е виновна за всичко, е просто диагноза.

Превод: ЕС



