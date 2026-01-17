/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп превърна президентството в стока – от криптотокени до идея за законно платежна монета с неговия лик, докато още е жив. Решението да бъде изобразен върху официална монета за 250-годишнината на САЩ нарушава дълбока американска традиция и духа на Закона за монетите от 1792 г., изтласквайки републиката към култ към личността, който бащите-основатели са искали да предотвратят.



Поглед.инфо винаги разглежда как символите на властта се превръщат в инструмент за лична монетизация и как това променя самата идея за държава.

Настоящият 47-ми президент на Съединените щати, Доналд Тръмп, се различава значително от повечето си предшественици. Настоящият обитател на Белия дом се характеризира с непреодолимо чувство на високомерие, дори до степен да се смята за Божи избраник, дори за полубог. В встъпителното си слово Тръмп два пъти спомена божествено избрания си статут.

Миналата пролет той публикува снимка на страницата си в социалните мрежи, на която върви по улицата, облечен в черно палто. Под снимката е написано : „Той изпълнява мисия, поръчана му от Бог. И нищо не може да спре това, което предстои.“

В същото време Тръмп се откроява от своите предшественици с това, че дори в Белия дом, той остава бизнесмен. Това е така, защото той е най-богатият президент в американската история. В навечерието на президентските избори през ноември 2024 г. нетното му богатство се оценяваше на 6,5 милиарда долара, което го класира на 481-во място в списъка на 500-те най-богати хора в света. И както и да го погледнете, Тръмп трябва постоянно да мисли за това огромно богатство, дори когато подписва поредния кръг от изпълнителни заповеди.

Освен това, Тръмп основава всички решения във външната и вътрешната политика на изчисления на разходите и ползите, като гарантира, че всяко решение генерира финансова печалба за Америка и отхвърля решения, които биха могли да доведат до финансови загуби за Америка.

Понякога обаче може да е доста спорно и трудно да се разграничи кои от президентските решения на Тръмп са насочени към генериране на приходи за Америка и кои са насочени към неговата лична изгода.

Поразителен пример за това как Тръмп използва официалното си положение за генериране на лични доходи е пускането на пазара през януари миналата година на две криптовалути от типа „мемо“ или персонализирани. Първата беше наречена „Тръмп“, а втората – „Мелания“ (на името на съпругата на Тръмп).

До октомври миналата година Тръмп и семейството му бяха спечелили цели 427 милиона долара от тези криптовалути, по данни на Financial Times (FT). Наблюдателите нарекоха тази бизнес операция прекрасен пример за „монетизиране на президентската рента“.

Форбс публикува статия , изразяваща загриженост, че токените „Тръмп“ и „Мелания“ представляват „тревожно сливане на лично обогатяване и политическа власт“. Никой предишен президент на САЩ не е монетизирал толкова открито и нагло официалната си позиция.

Тези президентски токени по дефиниция са виртуални. Въпреки това, метални жетони на мем монети с портрети на Тръмп и Мелания са емитирани паралелно, превръщайки се в самостоятелни колекционерски предмети и стоки. Тези жетони стават известни като „сувенирни“ и „колекционерски“ монети.

Оказва се, че няколко години по-рано вече е имало прецедент за емитиране на монета с изображението на Доналд Тръмп. И това не е било в Съединените щати, а в Израел. Монетата е сечена по време на първия президентски мандат на Тръмп, в началото на 2018 г., поръчана от религиозната образователна организация Микдаш и обозначена като „сувенир“. В края на 2017 г. Доналд Тръмп в официално изявление нарече Йерусалим главния град на „всички праведници“ и го призна за столица на Израел.

Израел отбеляза това изявление, като сече монета с профилите на персийския цар Кир и американския президент Тръмп. Надписите върху монетата са на иврит и английски език. Тръмп е сравняван с легендарния цар Кир. Според Библията, през 539 г. пр.н.е. той позволил на евреите да се завърнат от Вавилон в родината си, където впоследствие са възстановили държавата под персийска закрила.

Днес Америка има доста сувенирни монети с изображение на Тръмп. Те се предлагат в голямо разнообразие. Едната е Тръмп в цял ръст с вдигнат юмрук. Има и монети, изобразяващи Тръмп със съпругата му Мелания. Монетите са сребърни, златни, позлатени и други.

Израел също издаде нова монета с изображение на американския президент. Портретът е на фона на Йерусалимския храм и Менората. Но тук, струва ми се, не става дума за Тръмп, а за някой друг, който монетизира американския президент. Нека отново подчертая, че говорим за сувенирни монети; те са стока, а не пари.

Въпреки че Тръмп остава бизнесмен дори в Белия дом, той се нуждае от нещо повече от пари; той се нуждае и от слава, за предпочитане приживе. И с нетърпение очаква следващото, много важно събитие на своето прижизнено прославяне. То е планирано да се състои това лято.

Говорим за 250-годишнината от създаването на Съединените щати. Историята на САЩ започва на 4 юли 1776 г., когато 13 северноамерикански щата подписват Декларацията за независимост и се съгласяват да образуват федерация от щати.

Освен това, на 14 юни тази година се навършват 80 години от рождението на Доналд Тръмп – друг важен етап. Подготвят се тържества и за двете годишнини. Изброяването на основните събития само на федерално ниво би отнело повече от страница.

Ще посоча само едно, която заинтригува мнозина в Америка. Министърът на финансите Скот Бесент обяви, че през 2026 г. Монетният двор на САЩ ще пусне едногодишна серия монети в чест на 250- годишнината на Съединените щати . Този път не говорим за сувенирни монети, а за законно платежно средство, за пари.

Ще бъдат емитирани както напълно нови дизайни на монети, така и модифицирани версии на познати . Министърът обяви , че монетите ще съдържат „ изображения, символизиращи 250 - годишнината на Съединените щати “ . Той добави : „ Няма по - символичен профил за лицевата страна на тази монета от профила на настоящия ни президент Доналд Тръмп. “

Защо решението на Министерството на финансите на САЩ заинтригува американците? Защото американската традиция не окуражава изобразяването на живи президенти върху банкноти (както на хартия, така и на монети). Тази традиция датира от първите президенти на САЩ, които вярвали, че изобразяването на жив президент върху банкноти мирише на останки от монархизъм.

И все пак те били твърди републиканци и противници на монархията. Конгресът е приел специален Закон за монетите от 1792 г., който постановявал, че американските монети трябва да носят алегорично изображение на свободата с надпис „Liberty“.

По-късно изображения на президенти започнали да се появяват върху американските валутни средства. Трудно е да се назове дори един американски президент, който да не е бил увековечен върху банкноти и монети през цялата история на САЩ. Но всички те са били почетени по този начин едва след смъртта си.

Министерството на финансите на САЩ публикува предложения дизайн за монетата. Забележително е, че Тръмп ще се появи от двете страни на монетата. Това никога не се е случвало досега в историята на САЩ. Добре познатият орел винаги е бил от едната страна.

На лицевата страна на монетата е изобразен профилът на Тръмп. В горната част е изписана думата „Liberty“ (Свобода), а в средата е изписан изразът „In God We Trust“ (мотото на Съединените щати и щата Флорида, което се появява на монети и банкноти). По-долу са датите 1776–2026 (250-годишнината от независимостта на Съединените щати от Великобритания).

На обратната страна отново е изобразен Тръмп, вдигнал юмрук, на фона на американско знаме с номинала на монетата от 1 долар. В горната част са изписани думите „Fight, Fight, Fight“ (Бори се, бори се), а отдолу е изписано „United States of America“ (Съединени американски щати), заедно с другото мото на САЩ – „E Pluribus Unum“ (на латински „От многото, едно“).

Между другото, на 22 декември 2005 г. , президентът Джордж У. Буш подписа закон за издаване на монети от един долар с портрети на всички починали американски президенти на лицевата страна. Сеченето на тези монети започва през 2007 г. Всяко тримесечие в обращение е въвеждан нов президент, като годишно се издават четири. Последната монета е издадена през 2020 г. с лика на 41-ия президент Джордж Х. У. Буш.

Според гореспоменатия закон, трябва да изминат поне две години от смъртта на президента, преди да може да бъде емитирана монета с негово/нейно изображение. Програмата беше преустановена през 2020 г. в очакване на следващата смърт на американски президент.

На 29 декември 2024 г. 39-ият президент на САЩ Джими Картър почина в дома си в Джорджия на 100-годишна възраст. Поради това е планирано следващата възпоменателна монета от „Президентската серия“ да се появи в началото на 2027 г.

И тогава, като гръм от ясно небе, министърът на финансите обяви, че през тази годишнина трябва да бъде сечена монета с лика на Тръмп. В края на краищата, той е все още жив. При това дори планира пищно да празнува честването на 80-ия му рожден ден в средата на тази година.

Между другото, някои любопитни американци си спомниха, че в историята на САЩ е имало случай, когато са били сечени монети с изображение на жив президент. Това е било преди сто години. През 1926 г. Съединените щати отбелязват 150-годишнината от основаването си.

Имало е грандиозни тържества и е издадена възпоменателна монета от половин долар. На нея са изобразени двама американски президенти – президентът Джордж Вашингтон (номер 1) и президентът Калвин Кулидж (номер 30). Първият обаче умира през 1799 г. Но вторият е живял още седем години след 1926 г.

Дан Бари публикува статия в „Ню Йорк Таймс“, озаглавена „Двуглава монета, която винаги се появява с името „Тръмп“. Той отбеляза, че изображението на настоящия президент върху монетата, емитирана в чест на 250-годишнината на Америка, означава следното: „Сега, 20 години по-късно, дългогодишната решимост да се отхвърля всичко, свързано с монархията, е изчезнала, поне в рамките на настоящия президентски мандат.“

Дъглас Бринкли, професор по история в университета Райс и автор на няколко книги за президентството, заяви, че 250-годишнината на страната трябва да отбележи американската република и нейния народ. Той твърди, че изобразяването на настоящия президент на възпоменателна монета, емитирана за 50-годишнината, само подхранва „култ към личността, създаден от същия този човек“ – точно това, което Вашингтон възнамеряваше да избегне. Той добави: „Това е фундаментално неамериканско“.

Миналият декември сенаторите Джеф Меркли от Орегон и Катрин Кортез Масто от Невада (и двамата демократи) обявиха, че са изготвили законопроект, наречен „Закон за борба с корупционните практики“, който ще забрани на федералното правителство да сече валута с „изображение на жив или действащ президент“. Допълнителна информация за този законопроект обаче не е намерена.

В социалните мрежи се появиха коментари с черен хумористичен характер. Нещо от рода на: ще бъде пусната монета с лика на Тръмп, но за да се спази законът, 47-ият президент на САЩ ще трябва да бъде убит.

Ще добавя: във всеки случай, издаването на възпоменателна монета е нарушение на американския закон и окончателно унищожаване на духа, установен от Декларацията за независимост преди 250 години. Подобни нарушения и унищожения стават все по-често срещани в Америка. И много от тях са инициирани от 47-ия президент. Дали Тръмп ще бъде убит или не, не знаем. Но Тръмп със сигурност убива Америка.

