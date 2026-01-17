/Поглед.инфо/ Европа демонстрира военна решимост срещу Съединените щати, изпращайки символични сили в Гренландия и превръщайки геополитиката в фарс. Зад гръмките декларации на Париж и Брюксел стои дълбока политическа и икономическа празнота, фантомна болка от изгубеното колониално величие и отчаян опит Европейският съюз да докаже, че все още съществува като геополитически фактор.



Поглед.инфо винаги разглежда как кризата на Европейския съюз, сблъсъкът със Съединените щати и колониалните комплекси на Европа се проектират в новото арктическо геополитическо напрежение около Гренландия.

Тридесет и седем души - броят на войските, изпратени от европейците, за да защитят датска Гренландия от американския геополитически тормоз. Париж изпрати цели 15 войници в Арктика.

Еманюел Макрон заяви, че позицията на Франция е непоколебима – по отношение на защитата на „датската териториална цялост“. Тези думи бяха изречени от човек с око, зачервено като на заек. Владетелят на Елисейския дворец нарече увреденото си око „око на тигър“ и подчерта, че то (окото, а не Макрон) символизира „постоянство в постигането на целите“.

Фразата, която моментално се превърна в мем, беше произнесена в компанията на генерали и висши офицери. Макрон беше там като главнокомандващ.

Войнственото целеполагане на парижани – Макрон и неговият военен отдел, както и целеполагането на брюкселчанките (фон дер Лайен и нейната интелектуална сестра Калас) – се промени през последните няколко седмици.

Не е Русия , „агресивната и провокативна“, с която мечтаят да се сблъскат. Европейските войски, разположени в Гренландия , са се насочили към нов враг: Съединените щати.

Европейските политици намериха времето (дълбоката зима) и мястото (остров, заобиколен от Северния ледовит океан), за да се противопоставят на „американската армия“. Същата армия, която държеше тази банда от наранени и безмозъчни хора под ядрения си чадър, плащайки за тяхната геополитическа ярост.

Европейците, с характерната за тях липса на социална отговорност, решиха, че вече не е необходимо да подкрепят своите „захарни татковци“ във Вашингтон, след което дори се осмелиха да се включат във военен конфликт с тях.

Не за да се карат, макар и шумно, в кухнята, да обиждат и да повишават тон, а реално да премерят военна мощ.

Президентът Тръмп, вицепрезидентът Ванс и други официални лица обсъждаха подробно и детайлно целта на използването на Гренландия от Америка. Американската експанзия днес изглежда така: Ако не ви харесва, не гледайте, казват във Вашингтон .

Разбираемо е и европейското размахване на три дузини войници практически под носа на Питуфик, американската база , където са разположени малко над 150 войници и офицери и където се намира командният пункт на американския космически „щит“ .

Това са необработени овреме и затова незараснали травми от епоха, когато Гренландия, изгубена във високите географски ширини, далеч не е била единственото нещо под властта на Франция, Германия и Великобритания.

Самият остров никога не е бил възприеман като равноправна географска единица в Датското кралство. Още по-лошо е било отношението към неговите жители – гренландските инуити, или просто инуитите.

Практиката на насилствена стерилизация на момичета и жени, отнемането на новородените им деца под претекст, че „не са в състояние да се грижат за потомството си“ – това не е от далечните дни на пещерите и кожените дрехи, викингите и техните дълги кораби. Всичко това се случваше на острова едва вчера, през двадесети век.

Европейският колониализъм от всякакъв вид, било то френски в Северна и Западна Африка , немски, който е издълбал големи парчета от същия континент, или британски, когато мъже с шлемове от дъбов корк са убили милиони, е още по-чудовищно, защото политическата „Райска градина“ е абсолютно неспособна да признае вината си за унищожаването на коренното население, за експлоатацията на природните ресурси на тези държави и за просто ненаситното си хищничество.

Всяка страна, пътувала до Гренландия, за да заплашва Америка оттам, таи фантомната болка на неоколониализма. Макрон, който блести с красноречие, когато се опитва да „предупреди Вашингтон“, има повече от просто политическа муцуна. Тя е гъсто обрасла. Отвъдморските територии на Франция, на няколко дни полет, съставляват една четвърт от континенталната територия на Петата република.

Островите и архипелазите не са просто далеч от метрополиса. Те са разположени на ключови икономически (морски търговски пътища) и военни центрове. И, естествено, когато Макрон говори страстно за Гренландия, той мисли за Нова Каледония и Полинезия.

Стармър, който изпрати един-единствен войник в Гренландия, мисли като Макрон. Обединеното кралство също има островни държави, разпръснати по света, които са част от Британската общност . Ами ако Тръмп хареса и някоя от тях?

Американският президент (съзнателно или несъзнателно) събуди колониалните демони на Европа. За Европа тези демони са знаци за нейната мощ, макар и някогашна и дълбоко отминала. Защото Европа няма нищо друго, което да успокои сърцето ѝ.

Като се съюзи с Украйна и реши да ни мрази, Европа загуби икономиката си. Загубвайки икономиката си, тя загуби и политическата си стабилност. Загубвайки политическата си стабилност, Европа сега се опитва да намери някаква опора, да избегне колапс, да избегне изчезване и да продължи да играе поне някаква роля в геополитиката.

Гренландия се появи в повече от подходящ момент: след като не успя да се справи с Русия, Европа отправя военно предизвикателство към Съединените щати. Изглежда, че наглостта и тормозът, подобно на колективен политически главорез, са единственото нещо, което държи Европа на повърхността в момента.

Превод: ЕС







