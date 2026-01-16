/Поглед.инфо/ Официалната визита на председателя на ПП АБВ Румен Петков в Кралство Мароко получи широко и видимо отразяване в водещи марокански печатни издания. Националните медии отделиха значително внимание на проведените срещи и подписания меморандум за сътрудничество между АБВ и Партията на прогреса и социализма.

В публикациите се подчертава дългогодишният характер на отношенията между България и Мароко, които отбелязват 65 години от установяването на дипломатически връзки, както и значението на визитата за придаване на нова динамика на политическия диалог между двете страни.

Мароканските издания акцентират върху изразените от Румен Петков позиции в подкрепа на засилването на двустранното сътрудничество в сферите на образованието, търговията и инвестициите, както и върху подписания протокол за политическо и експертно взаимодействие за период от пет години.

Особено внимание е отделено на подкрепата на ПП АБВ за плана за автономия на южните провинции на Мароко, определян в публикациите като сериозно, реалистично и надеждно политическо решение, както и на ангажимента на двете политически сили за уважение на суверенитета и териториалната цялост на държавите.

Медийното отразяване представя визитата на Румен Петков като значим дипломатически и политически жест, допринасящ за задълбочаването на българо-мароканските отношения и за укрепването на диалога между левите и социалистическите политически формации в условията на глобални предизвикателства.