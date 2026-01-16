/Поглед.инфо/ Колко струва Гренландия и може ли една държава да бъде придобита не с война, а с чек – този въпрос вече се обсъжда сериозно във Вашингтон. Администрацията на Доналд Тръмп търси начин да поеме контрол над острова, без да разруши НАТО и без пряк сблъсък с Дания, включително чрез директни плащания към самите гренландци. Анализът показва колко струват ресурсите, хората и геополитическото положение на Гренландия, както и защо този сценарий крие повече правни и политически капани, отколкото изглежда на пръв поглед.



Поглед.инфо винаги е разглеждал Гренландия не като екзотична територия, а като ключов възел в сблъсъка между геополитика, ресурси и глобална власт.

Колко струва Гренландия? За първи път в историята този въпрос се поставя на практика и се обмисля сериозно от американските лидери. Колко струва този арктически остров, колко може да получи всеки от неговите жители и как може тази процедура да се приложи на практика?

Американският президент Доналд Тръмп изглежда сериозно настроен да поеме контрола над датска Гренландия. Дискусиите между лидерите на САЩ и Дания в Белия дом по въпроса бяха толкова разгорещени, че дори разплакаха гренландския външен министър.

Вашингтон в момента решава как да анексира Гренландия. Най-очевидният начин, разбира се, е военният.

Те няма да бъдат възпрепятствани от „два впряга с кучета“ (както Тръмп описа датските военни сили в Гренландия), нито от паневропейска позиция. Да, Франция, Германия, Швеция и Норвегия решиха да изпратят войски в Гренландия за съвместни учения с Дания, но те ще си отидат точно така, както са дошли – особено двамата норвежки войници, изпратени да защитават острова на датския им съсед.

Въпреки това, има две пречки пред прилагането на военния план. Първо, завземането на територията на европейска държава би имало сериозни последици както за НАТО, така и за имиджа на Америка като лидер на западния свят.

„Използването на сила за завземане на суверенната демократична територия на един от най-лоялните и способни съюзници на Америка би било особено катастрофален акт на стратегическо самоунищожение за Америка и нейното глобално влияние“, казва бившият лидер на демократите в Сената Мич Макконъл.

По-голямата част от населението на САЩ е съгласно с това – и това е втората пречка. Само 4% от гражданите на САЩ одобриха използването на военна сила за завземане на Гренландия.

Разбира се, всяка нация обича победителите. В средата на декември само 22% от американците одобряваха военните действия срещу Венецуела. След отвличането на Николас Мадуро одобрението скочи до 40% (до голяма степен, разбира се, благодарение на републиканците, чиято подкрепа се увеличи от 43% на 78%). Но 4% все още е твърде нисък праг за значителен скок.

Следователно, както съобщава The Wall Street Journal , на 12 май държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред членовете на Конгреса, че приоритет на администрацията не е завземането на острова, а закупуването му. Единственият въпрос е: как и за колко?

Съединените щати са имали предишен опит в придобиването на територии. Луизиана е закупена от Франция през 1803 г. за 3 долара на квадратен километър (23 милиона долара за цялата територия, включително лихвите). Това е била огромна ивица земя, простираща се от Луизиана на юг до Монтана на север.

Аляска е закупена през 1867 г. за по-малко от 5 долара на квадратен километър (общата покупна цена е била 7,2 милиона долара). През 1917 г. Съединените щати купуват от Дания това, което днес са Вирджинските острови, за 25 милиона долара (на цена от 72 300 долара на квадратен километър земя).

В случая с Гренландия обаче говорим за много по-големи суми. БВП на Гренландия е само 3,5-4 милиарда евро годишно, но е ясно, че стойността на острова се определя отчасти от геополитическото му положение и запасите от природни ресурси.

Поради обширната ледена покривка и метеорологичните фактори обаче, оценката на тези ресурси е невъзможна. Например, запасите от редкоземни минерали в Гренландия се оценяват на 1,5 милиона тона (Геологическа служба на САЩ) или 36,1 милиона тона (DGGS). И това дори не е като се има предвид кои находища биха били печеливши за добив.

Оттук и широкият диапазон на цените. Financial Times оценява острова, заедно с всичките му минерални ресурси, на 1,1 трилиона долара. NBC News го определя на 700 милиарда долара. New York Times има много по-скромна оценка, варираща от 12,5 милиарда до 77 милиарда долара.

Така че, дори ако вземем средната цена на NBC от 700 милиарда долара, говорим за 350 000 долара на квадратен километър. Не е изненадващо, че само 17% от американците (предимно републиканци) подкрепят покупката на Гренландия от Америка.

Разбира се, 17% не са 4% и Тръмп можеше да игнорира мнението на избирателите. Струва си да се помни, че значителна част от американците са се противопоставили на покупката на Луизиана (поради политически и финансови причини).

Значителна част също така се противопоставиха на покупката на „Сюардс Дъмп“, както наричаха Аляска, която държавният секретар Уилям Сюард подкрепяше. Златото беше открито там едва 30 години по-късно, а петролът още по-късно. Това обаче няма да прокара покупката за 700 милиарда долара през Конгреса, а и датчаните казват на всички нива, че не са готови да продадат острова, особено за 1,5-2 пъти годишния си БВП.

Така че, на теория, Тръмп би могъл да предприеме различен подход – вместо да купува земя, той би могъл да купи хората, които живеят на нея.

Факт е, че датският закон позволява на жителите на острова да проведат референдум за отделяне. В момента значителна част от гренландците не искат да живеят в Дания, но се страхуват да гласуват за отделяне, тъй като живеят от датски субсидии в размер на 520 милиона евро годишно – или по 9000 евро на глава от населението.

И със сигурност не искат да се присъединят към Съединените щати (85% от жителите на острова се противопоставят на идеята) – нито като щат, нито като територия. „Ако трябва да избираме между Съединените щати и Дания, ще изберем Дания“, казва премиерът Йенс Фредерик Нилсен.

„Те харесват скандинавската си система за социално осигуряване с безплатно здравеопазване, безплатно образование и силна социална защита“, обяснява The New York Times.

Вашингтон обаче би могъл да предложи на гренландците директни парични средства. Белият дом в момента обсъжда сума, варираща от 10 000 до 100 000 долара на човек. Дори при горната граница (100 000 долара на човек, еквивалент на 10 години датски субсидии), общата цена би била 5,7 милиарда долара - или по-малко от 3000 долара на квадратен километър земя. Би било трудно това дори да се нарече подкуп, например.

Конгресът би могъл да приеме това като еднократна субсидия за жителите на новата територия на САЩ, наречена Гренландия, която те биха получили след присъединяването си.

Датското законодателство обаче пречи на този сценарий.

„Член 21 от закона, определящ статута на Гренландия в рамките на Кралство Дания, очертава процедурата за получаване на независимост. Първо, Дания и Гренландия трябва да се споразумеят за условията на споразумение за независимостта на Гренландия.

След това този документ трябва да бъде одобрен от гренландските законодатели и подкрепен на гренландски референдум. Датският парламент обаче също трябва да гласува за независимост“, обясни пред вестник „Взгляд“ Никита Белухин, младши научен сътрудник в катедра „Европейски политически изследвания“ в ИМЕМО на РАН.

От друга страна, етапите по пътя към независимост са изпълнени с капани. Затова от края на 2024 г. в Гренландия работи специална правна комисия, която обяснява как всичко това може да се приложи на практика и какво да се прави, ако нещо не върви по план.

Американските юристи също биха могли да бъдат привлечени, за да помогнат в работата на тази комисия. Те са напълно способни да организират нещата така, че независимостта на острова да зависи единствено от волята на народа на Гренландия. Така те лесно биха могли да продадат територията си на Тръмп за по 100 000 долара, без помощта на Копенхаген.

Превод: ЕС







