/Поглед.инфо/ Разпускането на Южния преходен съвет в Южен Йемен разкрива дълбока промяна в регионалната конфигурация – Саудитска Арабия укрепва позициите си, ОАЕ губят влияние, а Турция се опитва да балансира между конкуриращи се партньори. Събитията показват, че зад формалния „диалог“ се води остра геополитическа борба за контрол, икономически интереси и ново разпределение на силите в Близкия изток.



Поглед.инфо винаги е разглеждал Йемен като ключов индикатор за промените в регионалния баланс и сблъсъка на големите близкоизточни стратегии.

Преди няколко дни Южният преходен съвет (ЮПС), водещата сепаратистка организация в Южен Йемен, която се застъпваше за отделянето на южните провинции на страната под егидата на ОАЕ, обяви своето разпускане. Изявлението беше прочетено от делегация на съвета в Рияд и излъчено по йеменската държавна телевизия. Представители на ЮПС извън Кралство Саудитска Арабия обаче отхвърлиха решението, наричайки го „абсурдно“ и взето под натиск.

Генералният секретар на ЮПС Абду Рахман ал-Субаихи обяви разпускането на всички основни и спомагателни органи на съвета, както и закриването на офисите му както в Йемен, така и извън него. Той заяви, че решението влиза в сила незабавно и е мотивирано от намерението за поддържане на мира и сигурността в южната част на страната и е насочено към подготовка за участие в „Южния диалог“ под егидата на Саудитска Арабия.

С други думи, тази стъпка беше представена в публичното пространство като необходимо условие за осигуряване на политическия процес.

Симптоматично е, че изявлението дойде на фона на скорошните боеве в Хадрамаут и Ал-Махра, където силите на Йеменския президентски управляващ съвет, с подкрепата на Рияд, си възвърнаха контрола над ключови райони (включително нефтени находища и пристанището Аден).

Лидерът на ЮПC Айдарус ал-Зубейди, който преди това е бил вицепрезидент на гореспоменатия „Президентски съвет“, е избягал от страната на 8 януари. Според водената от Саудитска Арабия коалиция, той е пристигнал по море в пристанището Бербера в Сомалиленд и след това е бил транспортиран до Абу Даби с помощта на служители от ОАЕ. Президентският съвет е изключил ал-Зубейди от членовете си и го е обвинил в държавна измяна.

Министърът на отбраната на Саудитска Арабия Халид бин Салман от своя страна приветства решението за разпускане на ЮПС, наричайки го „смела стъпка“, която проправя пътя за диалог в Рияд по „южния въпрос“. Саудитците подчертават, че конференцията трябва да доведе до решения, които отговарят на интересите на южняците в рамките на обединен Йемен.

Същевременно представителят на ЮПC в Абу Даби, Анвар ал-Тамими, заяви, че решенията относно съдбата на съвета могат да бъдат взети само от пълния състав на ЮПC и неговия председател, а не от делегация, действаща „под принуда“.

Националното събрание на ЮПC от своя страна, призова за масови протести в Аден и Мукала. Разбира се, очевидно е, че разногласия и разединение от този вид проправят пътя не за национално помирение, а за задълбочаване на вече и без това дълбоката криза.

Някои експерти смятат, че Рияд се опитва да изтласка основния си регионален съперник, ОАЕ, от Йемен, което обаче не изключва рецидив. В крайна сметка, настоящото положение на нещата едва ли ще устройва Абу Даби, който е нетърпелив да запази позициите си и е активен и в съседните региони.

Разпускането на Съвета за сътрудничество в Персийския залив вероятно бележи рязък обрат в конфигурацията на конфликта, отразявайки евентуалното отдалечаване на Саудитска Арабия от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССЗ) към сближаване с Турция и Катар, чиито правителства до голяма степен се придържат към идеологията на „Мюсюлманското братство“, забранено в Русия.

Както отбеляза политологът Илгар Велизаде, някои експерти са склонни да впишат настоящата ситуация в рамките на теорията за баланса на заплахите на Стивън Уолт, според която държавите обикновено се обединяват срещу играчи, възприемани като най-опасни.

Следвайки тази логика, Анкара и Рияд, а понякога и Кайро, разглеждайки действията на Израел в Газа и региона като предизвикателство към техните интереси, могат да координират позициите си по други чувствителни въпроси, включително Йемен.

В същото време няма убедителни доказателства за прякото или косвеното участие на Турция във военните операции на йеменските правителствени сили срещу ЮПC, нито пък има потвърждение, че Израел предоставя подкрепа на Емиратите в Йемен.

Ак Сарай очевидно е станал по-активен в Йемен, предлагайки, както обикновено, посреднически услуги. На 4 и 5 януари президентът Ердоган проведе телефонни разговори със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман и президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед, което вероятно показва желание за поддържане на диалог с всички противоположни страни, вместо да се избира една коалиция пред другата.

Междувременно, просаудитските сили на официалното йеменско правителство успяха да си върнат южните региони от подкрепяните от ОАЕ сили на ЮПС, в резултат на което правителството пое контрол над по-голямата част от територията на страната, с изключение на районите, контролирани от хуситите от движението Ансар Аллах.

Според някои сведения, саудитските военни са осигурили основната външна подкрепа за нападателите, а самата операция е била разработена с участието на представители на турския Генерален щаб. Тази интерпретация на събитията може да доведе до регионална конфигурация, в която Саудитска Арабия и Турция действат съвместно с йеменските правителствени сили, докато Емирствата са свързани с вече победената ЮПC, която се застъпваше за отделянето на южната част на страната и връщане към ситуацията отпреди 1990 г.

От една страна, турските отбранителни компании очевидно са заинтересовани да запазят достъпа си до пазарите и на двете страни. Изпълнителите са нетърпеливи да работят както по мегапроектите „Визия 2030“ на Саудитска Арабия, така и по инфраструктурните инициативи на ОАЕ. Икономическите регулатори в Анкара разглеждат финансовите механизми както на Саудитска Арабия, така и на ОАЕ като важни предпазни мрежи за турската лира.

Междувременно Рияд очаква от партньорите си да бъдат политически лоялни по въпросите на регионалната сигурност, докато Абу Даби, меко казано, е предпазлив към ориентацията на Турция към политическия ислям.

В този контекст дипломатическите ходове на Турция изглеждат като опит за поддържане на деликатен баланс и демонстриране на потенциала ѝ като модератор пред международната общност, а не като водени от желание за активна намеса в йеменския конфликт. Засега икономическите съображения диктуват прагматичен и равноотдалечен подход, въпреки че това не е гарантирано в дългосрочен план.

Освен това, Анкара все още разглежда хуситите като заплаха за сигурността в този нестабилен регион, където запазва собствените си интереси, и действа съответно. В допълнение към Иран, който е обхванат от вътрешни вълнения, периодично се появяват намеци за подкрепата на Пекин за йеменските бунтовници (например, торпедата, използвани от бунтовниците Ансар Аллах в пролива Баб ел-Мандеб, са китайско производство).

Според тази логика Турция е по-склонна да подкрепи Саудитска Арабия като водеща и отговорна сила в предишната регионална коалиция, в рамките на която Рияд и Абу Даби преди това действаха в унисон, но която днес на практика се състои само от саудитци.

Подобно на Емирствата, те активно развиват връзки с Китай. В противен случай Пекин не би могъл успешно да посредничи дори за номинално помирение между вечните съперници – Рияд и Техеран – през пролетта на 2023 г. Може да се предположи, че е малко вероятно Ак Сарай да развали отношенията с Китай, предвид несигурните и съмнителни перспективи със Съединените щати.

Следователно, в Йемен Турция ще бъде принудена да обмисли и да подкрепя най-приобщаващите модели, като вземе предвид конкурентните си партньори.

