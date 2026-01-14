/Поглед.инфо/ С подписването на проекта „Генезис“ администрацията на Доналд Тръмп прави опит да върне едноличното лидерство на Съединени щати в изкуствения интелект чрез държавно мобилизиране на наука, капитал и индустрия. Залогът е огромен – от ядрен синтез и биотехнологии до полупроводници и енергетика – но стратегията се сблъсква с реалностите на глобализиран свят, отворени технологии и нарастващата мощ на Китай, който вече доказва, че иновациите не се свеждат до изчислителна мощ и пазарна доминация.



Поглед.инфо последователно анализира как надпреварата за изкуствен интелект се превръща в ключов фронт на новата научно-технологична революция.

В края на ноември 2025 г. президентът на САЩ Тръмп подписа изпълнителна заповед, озаглавена „Стартиране на проект Genesis“. Заявената ѝ цел е да се създаде „американска платформа за наука и сигурност“, която да интегрира огромни научни набори от данни, натрупани в продължение на десетилетия, изчислителната мощ на националните лаборатории и автоматизацията.

Вашингтон очевидно се стреми към монополно лидерство в новия кръг на научно-технологичната революция (НТР) в съвременния свят.

Според правителствените решения, начинът за постигане на тази цел ще бъде обединяване на усилията на финансови и технологични гиганти, които, чрез посредничеството на американското правителство, ще бъдат обединени от единен план за съвместно създаване на затворен цикъл на научни изследвания във формат „AI + наука“.

Очаква се това да помогне на Съединените щати да постигнат пробиви в „най-предизвикателните въпроси на този век“, като ядрен синтез, биотехнологии, ключови материали и полупроводници.

Твърди се, че проектът е „най-голямата интеграция на федерални научни ресурси след програмата „Аполо“.

Проектът „Генезис“ беше логично продължение на редица предишни подготвителни решения на администрацията на Тръмп. В края на юли 2025 г. Белият дом публикува план за действие относно изкуствения интелект, озаглавен „Спечелване на надпреварата“. Същевременно президентът на САЩ подписа три изпълнителни заповеди, отнасящи се до три ключови области: федерални обществени поръчки, развитие на инфраструктурата и износ на технологии.

Този амбициозен проект има за цел да възстанови глобалното лидерство на САЩ в областта на изкуствения интелект, а подобно лидерство се разглежда като необходима, макар и не достатъчна, предпоставка за цялостното лидерство на САЩ в научно-технологичната революция.

Взети заедно, тези мерки предполагат, че САЩ вероятно ще се стремят да създадат пазарно ориентирана и минимално регулирана вътрешна среда за развитие на ИИ. Този подход отразява фундаментална идеологическа промяна, настъпила при администрацията на Тръмп – технологичният прогрес е приоретизиран пред превантивния правителствен контрол, който при Байдън се фокусира върху Зелената програма, половите и расови квоти за високотехнологичната работна сила.

Съответно, регулаторната намеса в цялата инфраструктура за научноизследователска и развойна дейност принципно се свежда до минимум, за да се повиши конкурентоспособността на САЩ в световната надпревара за ИИ.

Тези мерки дадоха известни резултати. През 2025 г., благодарение на активната правителствена подкрепа, притокът на международен капитал в сектора на инфраструктурата с изкуствен интелект се увеличи и се появиха много нови частни предприятия. Очертава се стратегията на администрацията на Тръмп за комбиниране на правителствената индустриална политика с участието на частни и глобални инвеститори.

Тази тенденция е илюстрирана от няколко големи проекта за капиталови инвестиции. През 2025 г. Meta обяви инвестиция от 65 милиарда долара в изграждането на нов, мащабен комплекс от центрове за данни.

Microsoft е инвестирала 40 милиарда долара в създаването на центрове за обучение и внедряване на изкуствен интелект в Съединените щати.

Производството на микрочипове (MCM) в Съединените щати е друг ключов приоритет в програмата на Тръмп.

През август Тръмп обяви 100% наказателна тарифа върху всички вносни интегрални схеми и полупроводникови продукти в опит да преориентира глобалните вериги за доставки към местно производство в Съединените щати. Това доведе до известни резултати.

Apple обеща 100 милиарда долара за преместване на ключови производствени линии за мобилни телефони в Тексас; ENVIDIA обяви планове да инвестира 500 милиарда долара за четири години за изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект в САЩ; а Global Founders ангажира 16 милиарда долара за разширяване на своите производствени мощности за полупроводници в Ню Йорк и Върмонт.

Чрез комбиниране на компютърна инфраструктура, развитие на енергетиката и индустриална политика, администрацията на Тръмп се стреми да укрепи вътрешната икономическа база на изкуствения интелект, като същевременно преоформи глобалните вериги за доставки, за да ги съобрази със стратегическите интереси на САЩ.

Ще помогнат ли подобни мерки на американците да изпреварят Китай в дългосрочен план? Под влияние на иновациите в други страни, по-специално сектора на изкуствения интелект в Китай, Вашингтон е изправен пред безпрецедентен конкурентен натиск, който в най-добрия случай не печели. Това е така именно защото държавата в Китай играе по-силна, или по-скоро по-решаваща, роля в индустриите, които движат съвременния научно-технически прогрес.

Следователно, ноемврийският проект „Генезис“ има за цел да използва усилията на американската държава, за да компенсира недостатъците на частния сектор и пазарното регулиране в областите на дългосрочните и високорискови фундаментални изследвания, които бяха игнорирани в изпълнителните заповеди на Тръмп от юли 2025 г.

Настоящото правителство на САЩ осъзна, че разчитането на общи защити като ембарго върху доставките на микрочипове за Китай, ограничения върху участието на китайски учени в международни изследвания и помощ от технологични гиганти в пазарната конкуренция, основана единствено на съображения за съотношение цена-полза, е недостатъчно. Документът съдържа забележително признание, че въпреки увеличеното финансиране за научни изследвания в САЩ, темпът на научния прогрес се забавя.

Може би проектът „Генезис“ ще помогне до известна степен за обединяване на американските ресурси и ще насърчи интеграцията на изкуствения интелект и науката. Но той игнорира съвременните условия, необходими за научно-технологичния прогрес.

Първо, проектът „Генезис“ се сблъсква с глобализиран свят, ера на многополярна конкуренция, технологии с отворен код и мрежови иновации. Глобалният поток от технологии, таланти и капитал прави все по-трудно за която и да е държава да постигне абсолютен технологичен монопол. Следователно, самата цел, която САЩ си поставят за този проект, е, от тази гледна точка, утопична по своята същност.

Второ, Тръмп наруши приемствеността в политиките на предишната администрация. Той рязко намали финансирането за федерални научни изследвания, които администрацията на Байдън беше предприела, и разчиташе в голяма степен на частен капитал.

Предвид ограничения му мандат, високотехнологичният сектор, свързан с изкуствения интелект, който изисква много сериозни дългосрочни във времето, стабилни и мащабни инвестиции, е изправен пред съществени рискове, водещи до огромна политическа несигурност.

Трето, проектът предвижда използването на изкуствен интелект за решаване на енергийни проблеми, но мащабното обучение на изкуствения интелект и автоматизираните експерименти, които той провежда, сами по себе си консумират огромни количества електроенергия. Предвид остарялата инфраструктура на електропреносната мрежа на САЩ, това противоречие е практически непреодолимо в краткосрочен план и без гигантски инвестиции.

За да се справи с това, през май Тръмп подписа изпълнителна заповед за значително разширяване на производството на ядрена енергия в Съединените щати, с амбициозната цел да се учетвори производството на ядрена енергия през следващите 25 години.

В същото време Китай, с ограничено предлагане на високопроизводителни чипове, се превърна в основен играч в световната екосистема на изкуствения интелект през последните две години благодарение на иновативните алгоритми и използването на модели с отворен код, като DeepSik и Quen.

Китай в момента е всеобхватен конкурент на Съединените щати, като се гордее със съгласувана индустриална система, мощни изследователски възможности и огромен пазар. Конкуренцията на Китай със Съединените щати обхваща целия спектър от технологии за изкуствен интелект, от фундаментални изследвания до индустриални приложения, от хардуер до софтуер.

Предвид икономическата база на Китай, Съединените щати на практика нямат шанс да се превърнат в монополист в сектора на изкуствения интелект, камо ли да си възвърнат едноличното лидерство в научно-технологичната революция, базирана на този сектор.

Ли Ян, директор на Института за наука, технологии и киберсигурност към Китайската академия за съвременни международни отношения, отбелязва , че алгоритмичните пробиви на Китай, дори с ограничена изчислителна мощност, „са доказали, че технологичният прогрес не е ограничен от „увеличаването на изчислителната мощност“.

„Опитът да се контролира целият контекст на научните открития в областта на изкуствения интелект чрез създаване на национална централизирана платформа вероятно подценява децентрализацията и появата на самата иновация.“

Превод: ЕС