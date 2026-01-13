/Поглед.инфо/ Председателят на АБВ Румен Петков е на официална визита в Кралство Мароко, в рамките на която проведе среща с Нейно превъзходителство Надя Тухами – председател на парламентарната група за приятелство с България и член на Политическото бюро на Партията на прогреса и социализма в кралство Мароко.

Срещата се проведе в особено символична година, в която България и Мароко отбелязват 65 години от установяването на дипломатически отношения. Двете страни подчертаха значението на това дългогодишно партньорство, изградено върху взаимно уважение, политически диалог и стабилно сътрудничество.

Специален акцент в разговора беше поставен върху отличните отношения в сферата на висшето образование. Румен Петков потвърди готовността на Съвета на ректорите в България да съдейства за разширяване на приема на марокански студенти в българските университети. В тази връзка беше отбелязано, че стотици марокански граждани са получили своето висше образование в България, което представлява важен елемент от дългогодишния научен и културен обмен между двете държави.

Г-жа Тухами изрази благодарност за последователната подкрепа на България в рамките на Организацията на обединените нации (ООН) по инициативи и предложения на Мароко, което беше оценено като ясен знак за политическо доверие и партньорство.

В хода на срещата беше подчертана и значимата историческа роля на България за развитието на съвременното мароканско земеделие, както и богатите традиции в научното, културното и образователното сътрудничество между двете страни.

Румен Петков и Надя Тухами се договориха да съдействат активно за по-нататъшното увеличаване на стокообмена и засилване на търговско-икономическите отношения. Беше отбелязано, че двустранната търговия бележи устойчив ръст, като допълнителен потенциал съществува чрез разширяване на контактите между работодателските и браншовите организации в двете държави.

Срещата потвърди високото ниво на политически диалог и общата воля за задълбочаване на стратегическото партньорство между България и Кралство Мароко в полза на устойчивото развитие и просперитета на двата народа.