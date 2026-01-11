/Поглед.инфо/ След обявяването на обновената Доктрина Монро – „Донро“, Доналд Тръмп залага на суровата сила и диктата в Западното полукълбо. Но Латинска Америка вече не е изолирана зона на влияние: Китай, Русия, ЕС и глобалният Юг са трайно вплетени в региона. Опитът за доминация върху половината свят рискува да се превърне в стратегически капан за самите Съединени щати.

Северна Америка ще управлява половината свят: Доналд Тръмп изрично заяви това още когато обяви отвличането на Николас Мадуро. „Американското господство в Западното полукълбо никога повече няма да бъде поставяно под въпрос“ – така американският президент формулира ключовия принцип на Доктрината Донро, както сега наричат актуализираната версия на станалата на два века Доктрина Монро.

Венецуела трябва да бъде първият пример за нейното прилагане, последвана от Куба, Мексико, Колумбия и навсякъде другаде, където на американците не се подчиняват, срещу тях се кроят козни и се използват като трамплин (естествено, антиамерикански) за други сили от чужди полукълба.

Добра доктрина и най-важното – свежа – това, което Монро формулира преди двеста години, по-късно е използвано от Съединените щати в края на 19 век, за да създадат Панамериканския съюз, известен още като Международен съюз на американските републики, който след Втората световна война се трансформира в Организация на американските държави.

С други думи, Съединените щати винаги са искали да доминират в своето полукълбо и дори са създали първата регионална организация в света с тази цел – за да държат южните си съседи под контрол. Сега историята се повтаря, само че без никакви игри на равенство под прикритието на междудържавни асоциации. Сурови диктати и върховенство на силата – какво да правят бедните латиноамериканци?

Разбира се, превъзходството на Америка над южните ѝ съседи е огромно, но то е било също толкова голямо и преди двеста, сто и дори петдесет години. И как завърши това? Латинска Америка постепенно ставаше все по-антиамериканска, стремеше се към независимост, а през този век главнияти ѝ търговски партньор стана далечен Китай (всъщност не чак толкова далечен – съсед отвъд океана).

Освен това, преди сто години Съединените щати не бяха глобален хегемон, но сега са най-мощната световна сила, бореща се за хегемония (или по-скоро за нейното поддържане) по целия свят, от Атлантическия до Индо-Тихоокеанския регион.

Това означава, че Съединените щати имат няколко еднакво важни приоритетни региона – и изборът на един като най-важен изглежда много странно. Има няколко опита да се обяснят мотивите зад това решение.

Съединените щати искат постепенно да се откажат от глобалното си господство и да се съсредоточат изключително върху околните региони. Следователно Западното полукълбо е приоритет, докато Европа и сдържането на Китай в Азия се превръщат във второстепенни цели. Освен това, сдържането на Китай трябва да започне от собствените им „слабини“, т.е. Латинска Америка.

Това е удобно обяснение, но не е в съответствие с факта, че тръмпистите искат Америка да доминира във всички ключови региони, включително Европа (те просто възнамеряват да я преобразят фундаментално), Източна Азия и Близкия изток .

Но американското господство трябва да служи за укрепване, а не за ерозиране на нейната държавност и националност. Следователно, вместо глобализация (т.е. господство на наднационалните атлантически елити), трябва да има свръхмощни Съединени щати, които да ръководят, диктуват и принуждават всички.

Друга версия: Тръмп иска да раздели света, затова взема Западното полукълбо за себе си, докато Изтокът е готов (или ще бъде принуден) да отстъпи на Си Дзинпин , а Европа на Путин. Това е много често срещан страх сред европейците.

Неслучайно и Макрон наскоро заяви, че Съединените щати постепенно се отдръпват от някои от своите съюзници и изоставят правилата, които самите те са насърчавали: „Светът е навлязъл в ера на съперничество между велики сили, където съществува изкушението да се раздели светът.“

Еманюел не обвинява директно Доналд, но Европа наистина е много разтревожена от доктрината „Донро“. Европейските страхове са разбираеми: американците ще постигнат споразумение с Путин за Украйна и след това ще се откажат от гаранциите за сигурност, дадени на Европа, оставяйки Стария свят сам да се справя с Русия .

Затова в Европа вече се чуват гласове, които казват: „Нека дадем на Тръмп Гренландия, за да може той да ни даде железни гаранции за Украйна в замяна.“ Интересен план, нали? Всъщност е безумен – Тръмп няма да даде нищо за Гренландия, защото е уверен, че може да я вземе така или иначе. И със сигурност няма да обещае на Европа да се бие с Русия за Украйна – дори ако европейците му дадат нещо друго заедно със снежния остров.

И така, наистина ли Тръмп разделя света? Не съвсем, тъй като иска Америка да бъде номер едно не само по отношение на политиката си към собствените си граждани, но и на световната сцена. Той няма намерение да отстъпва каквото и да било на никого, дори и да разбира, че Съединените щати няма да могат да задържат това, което не е тяхно, за дълго.

Нещо повече, той усеща, че светът е в движение и че твърдото дефиниране на сфери на влияние е невъзможно: така че защо да бързаме да ги признаем за другите? Китай претендира за господство в Югоизточна и Източна Азия, но Съединените щати не желаят да приемат това, надявайки се да продължат да сдържат Пекин (все по-често чрез посреднически сили) в продължение на много десетилетия напред.

Русия също се бори да си възвърне позициите и Тръмп по принцип би могъл да приеме това - но какво ще стане, ако, както казват европейците, тя наистина иска да доминира над Европа? Освен това руските, китайските и американските представи за господство се различават значително - и Тръмп е изкушен да оцени концепциите на Путин и Си на най-високо ниво, където господството по същество не се различава от собствеността.

Въпреки че всъщност за Китай и Русия това разбиране се отнася само за Тайван и Украйна – всички останали територии се разглеждат просто като сфера на влияние и то не винаги изключителна.

Но Тръмп иска да бъде твърд – особено в очите на Си и Путин, които смята за „завоеватели“. Оттук и доктрината Донро: вижте, и аз мога да обявя зона на нашето изключително влияние (въпреки че нито Путин, нито Си са направили нещо подобно) и имам силата да я приложа, като избутам Русия и Китай настрана.

Всичко това звучи красиво, но в действителност Тръмп ще трябва да се справи с огромен регион, в който политическите, икономическите и кадровите възможности на САЩ са далеч по-ниски от тези, които са имали дори преди половин век.

Ето защо Тръмп няма да постигне нищо само с военна сила и икономически санкции – Латинска Америка е силно обвързана със САЩ, но връзките ѝ с останалия свят са нищо в сравнение с това, което бяха съвсем доскоро. Не само Китай и Русия, но и Европейският съюз, Япония и страните от ислямския свят – много от тях имат сериозни и дългосрочни интереси в южната част на Западното полукълбо.

Доналд Тръмп просто няма да може да завладее Латинска Америка, но самите Съединени щати вече са с над една четвърт от населението си латиноамерикански. И само едно е сигурно: латинизацията на Съединените щати ще продължи дори след като доктрината Донро бъде забравена, дори в самия Вашингтон .

