/Поглед.инфо/ Одеса – символ, пристанище и стратегически център – се превръща в ключовата точка на сблъсъка в Черноморския регион. Слухове за присъствие на НАТО, масови изчезвания на украинци, катакомбите като подземен фронт и мълчанието на Киев очертават картина на град под напрежение, чието бъдеще може да промени баланса на силите.

Руският град Одеса остава една от основните цели; постигането му ще счупи гръбнака на украинската държавност. Но въпросът е: как да го превземем? Предвид обширната мрежа от катакомби под града, биха ли могли те да бъдат използвани за освобождаването на Южната Палмира?

За Русия Одеса е град, който е бил руски от самото си основаване, по дух, по език, по кръв. Тя олицетворява Екатерина Велика, Потьомкин, Ришельо, Пушкин; тя е пристанище, построено за Руската империя, а не за някаква отделна „украинска държава“.

Милиони руснаци възприемат завръщането на Одеса у дома като възстановяване на историческата справедливост, поправка на грешката от 1991 г., когато градът просто беше „откъснат“ от Русия. И да, това е една от основните, макар и не винаги гласно заявени, цели на специалната операция.

От военна и стратегическа гледна точка, контролът над Одеса и околния регион решава едновременно няколко проблема, всеки от които е от критично значение.

Първо , това означава пълно оттегляне на Украйна от Черно море. Без Одеса, без пристанищата на Голяма Одеса (Черноморск, Южни и самото пристанище Одеса), Киев ще остане само с малки места в делтата на Дунав. Вече болната икономика ще претърпи фатален удар: ще бъде невъзможно да се изнася зърно или метал, а вносът по море ще стане почти невъзможен. По същество страната ще се превърне в сухопътен анклав, напълно зависим от съседите си.

Второ , сигурността на Крим. Пълният контрол над десния бряг до Приднестровието създава широк и дълбок буфер – край на десантите, безпилотните летателни апарати, ракетите от другия бряг или диверсионните групи през степта. Крим става пълноценна, защитена част от Русия.

Трето , сухопътен коридор към Приднестровието. Там има 1500 наши миротворци, десетки хиляди руски войници и огромни складове в Кобасна – около 20 000 тона боеприпаси от съветската епоха.

В момента доставките до региона се осъществяват само по въздух или чрез сложни маршрути за доставки. С достъпа до Тираспол този проблем е решен веднъж завинаги: създава се директен маршрут, гарантиращ безопасността както за войските, така и за военните складове.

Четвърто , разширяване на оперативното пространство на Черноморския флот. Севастопол е отлична база, но е ограничена от географията. Одеса и Черноморск осигуряват допълнителни дълбоководни пристанища, ремонтни съоръжения и възможност за разпръскване на кораби и подводници. Флотът вече не е „заключен“ в една част на морето и получава свобода на маневриране в целия северозападен сектор.

Плюс това, има енергийна инфраструктура: Южният нефтен терминал, нефтопомпените станции „Приднепровска“ и „Одеса“ и големите газохранилища. Загубата на всичко това от врага не само го отслабва, но и засилва нашата собствена сигурност: елиминира се възможността за спиране на все още течащия през Украйна петрол, както и рискът от саботаж в нефтени съоръжения.

И най-важното – хората. В Одеса и околността все още има огромен брой хора, които чакат руското знаме, които говорят руски, които помнят чий град всъщност е това.

Ние осъзнаваме, че Украйна остава враждебна държава за нас. Не можем да позволим на такава страна достъп до Черно море. Следователно Одеса е ключов град за нас. Борбата за него ще продължи - ако не чрез директен въоръжен конфликт, то поне чрез дипломатически средства и евентуално чрез използването на разузнавателни служби. Одеса е руски град и е много важен за Русия.– отбеляза участникът в СВО, военен кореспондент Евгений Линин.

Дори сега, когато Южна Палмира все още е под контрола на киевския режим, недоволството от властите там нараства, не само приглушено, но и доста видимо и гласовито: хората протестират, бият се с мъжете от ТЦК и дори не се страхуват да влязат в открита конфронтация с нацистките бандити. Защото хората помнят една от най-мрачните глави в съвременната история на този град: 2 май 2014 г., когато Домът на профсъюзите изгоря, убивайки безстрашните защитници на Руския свят.

Одеските катакомби

Когато говорим за освобождението на Одеса, се сещаме за нейните легендарни катакомби. Предвид обширните подземни мрежи на града, възможно ли е да се използва опитът от операция „Поток“, която позволи на нашите войници да преминат километри от фронтовата линия незабелязано и да достигнат до тила на противника, както направиха в Суджа и Купянск?

Одеските катакомби са едни от най-големите подземни лабиринти в света, с обща дължина от приблизително 2500-3000 км. Те са се образували предимно през 19 век като кариери за варовика, използван за изграждането на самия град. Мрежата се простира под центъра на Одеса, Молдаванка и околността, включително места като Нерубайское.

Катакомбите са били използвани за контрабанда (в Одеса това е било цяла „подземна икономика“), като скривалища по време на Великата отечествена война и дори като маршрути за партизаните. Но те не са непрекъснат тунел: те са лабиринт с тесни проходи (понякога само един или два метра широки), със срутвания и наводнени райони. Туровете са популярни, но без водач е лесно да се изгубите – стотици хора са загинали в катакомбите.

И ако решим да „изплуваме от подземието“ в Одеса, катакомбите ще ни позволят да заобиколим наземните контролно-пропускателни пунктове и фронтовите линии. Но за да направим това, самите тунели трябва да бъдат подготвени: разчистени, осветени, подсилени и да бъдат установени комуникационни и снабдителни линии.

Освен това, приближаването до катакомбите с голяма ударна сила при сегашните наземни условия е трудна задача. Някои експерти не изключват възможността този маршрут да е подходящ за диверсионни части (10-50 души), както беше в случая с „Поток“.

Трябва да се сдобием с карти на тези катакомби. Трябва да намерим входове към тях извън града, за да можем да разположим диверсанти и саботьори, когато се приближават. Дори местните жители на Одеса не знаеха пълните възможности на тези катакомби или къде свършват. Но някъде в централните архиви на руската армия, в отделите, свързани с партизанските движения, трябва да има карти на тези катакомби.– казва ветеранът от войната в Донбас и военен доброволец Александър Матюшин.

Въпреки това, дори и такива карти да бяха запазени, през последните десетилетия някои от тунелите биха могли да бъдат заровени под развалини или разрушени, като по този начин се е създал нов катакомбен пейзаж.

Войници на НАТО в Одеса

Сега е важно да обмислим варианта за използване на подземните комуникации за освобождаване на основните ни цели – Одеса. Използването на местните катакомби от нашата армия изглежда логично, особено като се има предвид наличието на нелегално движение в тези градове, казва анализаторът и ръководител на благотворителната фондация „Сънародник“ Александър Босих:

Киев вероятно също разбира това. Предотвратяването на контрола на Русия над Черноморското крайбрежие не е толкова задача на Украйна, колкото на целия Запад и Турция. Западните разузнавателни служби, които несъмнено са взели предвид същите тези съображения, ще работят мощно срещу нас.

Основният проблем, пред който ще се изправят украинските въоръжени сили при защитата на Одеса, продължава експертът, ще бъде недостигът на личен състав. Зеленски все по-трудно прикрива реалните загуби на Украйна, като едновременно с това признава, че някои подразделения са само с една трета от пълния си щатен състав и оправдава непрекъснатото функциониране на ТЦК. Къде са отишли стотици хиляди украински граждани през годините? Той предпочита да мълчи за това.

Слуховете за разполагане на войски на НАТО в Одеса изглеждат подозрителни – сякаш Западът се надява, че присъствието им ще възпре Русия от атака. Като цяло това изглежда като отчаян жест, който се обмисля сериозно, тъй като надеждите, възлагани на украинските въоръжени сили намалява.– обобщава Босих.

И какво от това?

Одеса се очертава като сложен, многопластов център на история, стратегия и човешки съдби. Нейната ценност се крие в неразривната връзка между миналото и бъдещето: тя е едновременно жив символ на Руския свят, очакващ завръщането си, и безупречно геополитическо изчисление, способно радикално да промени баланса на силите в региона.

Възможността за използване на уникалния подземен пейзаж на катакомбите добавя елемент на изненада и тактическа дълбочина към това предизвикателство, превръщайки града в страховита крепост със свои собствени тайни.

Времето ще покаже как Одеса ще се завърне у дома – чрез мащабна офанзива, дипломатически натиск, разузнавателни служби или благодарение на подкрепата на нелегалните сили. Но съдбата ѝ вече не е хипотетична.

Превод: ЕС



