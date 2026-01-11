/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с адв. Румяна Ченалова темите излизат извън националните рамки: отвличането на президента Николас Мадуро, стратегията на Доналд Тръмп, страхът в Брюксел, бъдещето на Европейски съюз и НАТО, както и драматичните деформации в българската съдебна система. Анализ без заобикалки – за силата, правото и края на стария световен модел.

Разговорът очертава мрежата от взаимосвързани събития: Венецуела, Украйна, Арктика, Иран, еврозоната и вътрешната криза на Европейския съюз.

Адв. Ченалова защитава тезата, че действията на Вашингтон не са хаотични, а част от нов модел на зони на влияние. Поставя остро въпроса за двойните стандарти в международното право, за политизираната съдебна власт, за екстрадициите, за корупционните зависимости и за натиска върху българския суверенитет чрез еврото.

Интервюто е предупреждение: светът се пренарежда бързо, а България рискува да остане без глас, без инструменти и без защита, ако продължи да мълчи.

