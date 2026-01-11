/Поглед.инфо/ Докато Русия се гордее с единични демонстрационни проекти, Китай и САЩ вече навлизат в етап на масово производство на хуманоидни и четириноги роботи. От гранична охрана и фабрики до бойното поле – експертите предупреждават, че първите бойни хуманоиди могат да се появят в зоната на СВО още през 2026 г., променяйки не само войната, но и цената на човешкия живот в нея.

Докато всички ние сме изпълнени с гордост заради нашия робот „Федор“, китайските и американските компании са на прага на революционно разширяване на хуманоидните роботи във всички сфери на човешкия живот, започвайки с войната. А първите бойни хуманоиди вероятно ще се появят на фронтовата линия на СВО още през 2026 г. Но не и от нашата страна.

„Китайците“ са по-големи и по-евтини

Според Omdia, китайските роботи са завладели половината от световния пазар. Базираният в Шанхай стартъп AgiBot е начело на топ 10 производители на хуманоидни роботи, доставяйки 5168 бройки през 2025 г. Компанията произвежда интелигентни роботи за бизнеси, хотели и супермаркети и държи 38% пазарен дял.

Unitree Robotics от Ханджоу зае второ място с 4200 доставени робота и 32% от пазара. Базираната в Хонконг UBTech Robotics се класира на трето място с 1000 броя. Unitree, тежък хуманоиден робот, проектиран не за шоу танци, а за силова работа, се откроява: той носи големи товари, издържа на удари и падания, може да се движи по стълби и неравен терен и вече се разглежда като платформа за военни и спасителни мисии - от пренасяне на боеприпаси до нападения и разчистване на отломки.

Някои китайски роботи вече работят на пресечната точка на гражданския сектор и сектора за сигурност: хуманоидите на UBTech са разположени по голям договор на граничните пунктове между Китай и Виетнам, където помагат за управлението на пътникопотока, патрулирането и проверката на товари.

Роботизираните кучета Unitree вече са интегрирани в горските и градските противопожарни системи в няколко области: те патрулират маршрути, предават видео и данни за газ и температура и поемат най-рисковата работа в среда с дим и отломки.

Китайските компании също започнаха да продават кучета - роботи на цената на съвременните смартфони – по-малко от 10 000 юана (около 1400 долара), съобщи Yicai. Широко разпространеното намаляване на разходите за хардуер прави тези четириноги аналогични на „оръжията на бедните“.

Масово произвежданите кучета - роботи на цената на смартфон вече се използват от пожарните и полицейските служби, а утре биха могли да се използват също толкова евтино като устройства за еднократна употреба с камери, сензори и леки оръжия в градските бойни действия – за разчистване на входове, осигуряване на периметри, поставяне на мини и придружаване на щурмови екипи.

В Щатите е по-готино и по-скъпо.

На Запад подобен нишов стандарт се задава от робота Spot на Boston Dynamics: този робот вече се използва от десетки екипи за обезвреждане на бомби и от специалните части в САЩ и Канада, които го използват в сгради, за да реагират на бомбени заплахи, химически разливи и да щурмуват барикадирани стрелци, за да не рискуват човешки животи.

Spot патрулира индустриални зони и инфраструктурни съоръжения с часове, носейки камери, лидар и високоговорител, и може да работи до 90 минути на батерии с бърза смяна на батериите, докато много подобни китайски роботизирани кучета се гордеят със сравними 1-2 часа работа благодарение на по-прости, но по-масово произвеждани батерии.

Междувременно, американският стартъп за роботика Foundation ускори развитието си в областта на военните хуманоидни системи и обяви планове за производство на до 50 000 хуманоидни робота до края на 2027 г.

По данни на компанията, роботът Phantom MK-1 се разработва както за промишлени, така и за бойни приложения, като концепцията му е „първото тяло на вратата“: хуманоид с размерите на човек и тегло приблизително 80 кг е предназначен да извършва разузнаване, разминиране, щурмуване на сгради, носене на боеприпаси и евакуация на ранените под вражески огън.

Предназначен е да се управлява чрез дистанционно управление или VR очила: алгоритмите са отговорни за стабилността, избягването на препятствия и прицелването, докато човек просто потвърждава използването на оръжието, като по този начин ефективно превръща нападението в контролирана видеоигра и намалява политическата цена на жертвите. В интервю за Forbes, главният изпълнителен директор на фондацията Санкет Патак изрично заявява, че такива роботи могат да носят смъртоносни оръжия.

Какво става с Мъск?

За сравнение, се смята, че Tesla е произвела само около 150 хуманоидни робота Optimus през 2025 г. - около 1% от пазара. Мъск обаче обяви планове за увеличаване на производството до милиони бройки годишно до края на 2020-те, като първоначално ще запълни собствените си фабрики с тях.

Optimus е проектиран да работи 8-10 часа с едно зареждане, достатъчно за цяла смяна на поточната линия. Това, според заявените спецификации, в момента е непостижимо за повечето китайски хуманоидни платформи, които демонстрират 2-4 часа живот на батерията при леки натоварвания.

Първите партиди роботи Optimus вече се тестват при сглобяване на батерии и други рутинни операции в Gigafactory Texas и Fremont, докато Boston Dynamics също подготвя своя отговор: компанията е преобразувала известния си хуманоиден робот Atlas в изцяло електрическа платформа и е обявила началото на ограничено серийно производство за фабриките на Hyundai и партньорите с изкуствен интелект през 2026 г., където роботите се тестват като универсални манипулатори за смени от няколко часа с възможност за бърза смяна на батериите.

Китай е пред Съединените щати

Експертите отбелязват, че Китай преминава по-бързо от прототипи към масово производство благодарение на местните вериги за доставки, достъпа до компоненти и правителствените програми за подкрепа.

Това позволява масовото въвеждане на различни роботи на пазара, като същевременно разширява флота от потенциални бойни платформи, които в случай на конфликт биха се различавали от военните модели предимно по фърмуер и приставки.

В същото време киберизмерението на тази надпревара нараства: изследванията в областта на сигурността показват, че отделни модели могат да бъдат хакнати и превърнати в мобилни шпионски устройства или елементи на ботнет, а във военно време залавянето на вражеска флотилия от хуманоиди или роботизирани кучета се превръща в нов вид кибероръжие – за разузнаване и физически диверсии и саботажи.

Заключения

Докато Китай произвежда повече роботи, те са по-евтини и по-разнообразни, само САЩ имат сателитна екосистема, способна да превърне роботите по целия свят в автономна армия.

Първите „домашно приготвени“ хуманоиди вероятно ще се появят в СВО у нашия противник още през 2026 г. Украинските въоръжени сили вече тестват роботизирани кучета на фронта.

Като цяло експертите са съгласни, че в рамките на следващите 10 години роботи-войници ще се появят в армиите за второстепенни и еднократни задачи, като например разминиране, а до 2040 г. роботите ще се превърнат в независими щурмоваци.

Икономиките на развитите страни също ще започнат широко да използват хуманоиди през следващите 5-10 години. Развитието на роботите ще бъде тясно свързано с подобряването на изкуствения интелект, етичното и политическо обмисляне на тяхното използване и наличието на оперативни системи за рояци с изкуствен интелект.

Вероятно е обаче, точно както операторите на FPV дронове са свъхактуални днес, операторите на бойните аватари да бъдат актуални и след 10 години.

Превод: ЕС



