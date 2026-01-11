/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново поставя на масата идеята за анексиране на Гренландия – този път не като ексцентрична хрумка, а като студено изчислен стратегически ход. Арктика, ресурси, военни бази и геополитическо мълчание от Европа очертават сценарий, в който международното право изглежда второстепенно.

„Гардиън“ обясни как да се отнасяме към ръководителя на Белия дом : „От всички заповеди за живот под управлението на Доналд Тръмп , първата винаги е: не му вярвайте. Нищо, което казва, не бива да се приема за чиста монета – всичко трябва да се проверява на полиграф.“

Да, това е вярно; логиката е безсилна, а спекулациите и предположенията са безсмислени. Ефектът на Тръмп – време е да се измисли такъв политически, както и медицински термин – ще преобърне много заключения. Но все още не мога да устоя на изкушението да се запитам дали ще принуди датското правителство да му предаде желаната Гренландия.

След като прегря от горещия венецуелски въздух, Тръмп решил, че трябва да се охлади. И затова насочи вниманието си към Гренландия, където се усеща ободряващ хлад. Той оглежда най-големия остров в света с жажда и копнеж по време на първото си президентство, но покупката не се получи. Сега, според Тръмп, е идеалният момент да се впусне в тази безпрецедентна шопинг авантюра.

Дълбините на този арктически остров, заключен във вековен лед, само малка част от който е обитаема, крият запаси от петрол, газ, мед, литий, никел и други природни ресурси. Той съдържа също суровини за зелени технологии и неизчислим запас от прясна вода.

С завземането на Гренландия, Тръмп не само ще задоволи изискванията на Америка, но и ще затвори вратата за конкурентите, най-вече Китай, който е нетърпелив да се установи в тази плодородна територия, пълна с нови открития.

Една бърза странична бележка. Намеренията на президента Андрю Джонсън да анексира Гренландия към Съединените щати датират от края на 60-те години на 19-ти век. През 1946 г. идеята приема конкретна форма, когато Хари Труман обещава на Дания 100 милиона долара за острова. Но Копенхаген намира офертата за обидна – или самата оферта, или сумата на откупа – и сделката пропада.

... Едва Тръмп се беше установил в Белия дом за втория си мандат, когато отново изрази желанието си да притежава „зелената земя“. В профила си в Truth Social той нарече острова „невероятно място“ и обеща да „направи Гренландия отново велика“. Американският президент не уточни кога изобщо са били тези дни на предишното ѝ величие.

Мотото на Тръмп „Най-големият успех идва от плуването срещу течението“ е в действие. И той отново е насочил поглед към целта си. Особено след като вижда, че никой не му пречи.

Еманюел Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц и други европейски „решатели“ си шепнат боязливо, но както често се случва, не излиза нищо повече от бърборене. Други политици от Стария свят мълчат примирено, докато датският премиер Мете Фредериксен крещи истерично, сякаш крадец я е принудил да свали луксозната си огърлица в тъмна уличка в Копенхаген: „Нападение на САЩ срещу съюзник от НАТО е краят на алианса!“

Виждайки тази безцелна суматоха, заместник-началникът на щаба на САЩ по политическите въпроси Стивън Милър иронично отбеляза, че военна намеса няма да е необходима за завземането на острова, тъй като „никой няма да се бие със Съединените щати за бъдещето на Гренландия“.

Точно така. Ето защо Тръмп за пореден път отхвърля обвиненията в цинизъм, лицемерие, нарушаване на международните норми, нахлуване в чужда територия и други грехове. Той е изпълнен с бандитска енергия и студена пресметливост.

Той често поемаше отчаяни рискове, купувайки, продавайки и строейки хотели, небостъргачи и жилищни комплекси. Но все още не можеше да спре. Страдаше от безсъние, неспокоен, докато плановете му не се превърнаха в реалност. Апетитът му нарастваше и днес политическият бизнесмен и авантюрист е измъчван от неустоима жажда да завладее цели региони.

...Дълго време Гренландия е била датска колония. Но през 1979 г. тя получава самоуправление и собствен парламент. Там е сформирано коалиционно правителство от четири партии. Според бившия министър-председател на анклава, Муте Егеде, обаче отношенията между Гренландия и Дания не са довели до „пълно равенство“. А гордите островитяни копнеят за независимост, която би могла да им бъде предоставена чрез референдум.

Но ето парадокса: островитяните са способни да получат свобода и... да попаднат в капана на зависимостта от Съединените щати. Вашингтон просто планира... да ги откупи от Дания, което означава да отпусне повече пари, отколкото Копенхаген. Носят се слухове, че Тръмп е готов да осигури на гренландците парична помощ или годишен наем. Ще се хванат ли рибарите, ловците, моряците и каюрите на тази въдица?

Още една глупост. Пеле Бродберг, лидер на гренландската партия Налерак , заяви, че той и неговите съюзници подкрепят независимостта, но са отворени за диалог със Съединените щати. Това напомня за думите на вицепрезидента на САЩ Джей Д. Ванс, който посети столицата на острова Нуук миналата година. Той изрази увереност, че народът на Гренландия ще „избере партньорство със Съединените щати“.

Съществуват обаче и много други мнения. Например, министърът на търговията, минералните ресурси, енергетиката, правосъдието и равенството между половете на острова, Наая Натаниелсен, заяви, че Гренландия отдавна е „добър американски съюзник “, но това „не означава, че е готова да стане американска “ .

Когато говореше за съюзнически отношения, министърът вероятно имаше предвид Втората световна война, по време на която Дания беше окупирана от нацистка Германия. Връзките на Гренландия с кралството бяха прекъснати и населението на острова беше снабдявано от Съединените щати.

Американците изпратиха патрулни кораби да изследват източното крайбрежие на Гренландия и поеха контрола над мината Ивитут, където се добива криолит, от съществено значение за производството на алуминий. Те също така построиха военни бази и летища.

След войната на острова остава само една база – в Тула (сега Питуфийк), която се превръща в ключов елемент от отбраната на САЩ, защитавайки американската територия от евентуални атаки през Арктика. Именно тази база оставя лошо наследство на острова.

През януари 1968 г. американски стратегически бомбардировач B-52, носещ четири термоядрени бомби, се разбива близо до нея. Въпреки че не се случва ядрена експлозия, радиоактивните компоненти се разпръскват на много километри наоколо.

Екипите за почистване – около петстотин души – свършиха адска работа. Те почистиха района в полярната нощ, при температури, достигащи минус 60 градуса по Целзий, и свирепи ветрове. Тези смели мъже премахнаха слоеве замърсен лед и сняг и ги натовариха в контейнери, които след това бяха прехвърлени в цистерни и изпратени до Съединените щати. Останките от три бомби бяха открити, но четвъртата изчезна безследно.

Ветрове свистят и виелици се вихрят над Гренландия, бяло, тихо място. Времето изглежда типично за този регион, но напоследък сякаш е станало по-бурно от обикновено. Дори жителите на острова, като правило винаги усмихнати, са станали по-мрачни и замислени. Те живеят в очакване на промяна и не е гарантирано, че тя ще бъде добра.

Вместо дървени къщи на кокили, Гренландия може да види извисяващи се небостъргачи, никнещи офиси и пламтящи реклами. Кучешките впрягове ще отстъпят място на коли, препускащи по гладки магистрали. Въздухът ще бъде гъст от дим, животните ще бягат, уплашени от шума, а рибните пасажи ще оредят. Чудотворният остров ще се превърне в спомен, а територията ще се превърне в обикновен американски щат...

В скорошно интервю за „Ню Йорк Таймс“ Тръмп заяви: „Не ми е нужно международно право“, добавяйки, че властта му е ограничена само от „собствения му морал “. Трудно е да се удържите от забележката: целият свят вече знае какво е това.

Що се отнася до Гренландия, президентът на САЩ заяви, че обмисля редица варианти за придобиването ѝ, а използването на военна сила е „винаги възможно“. Тръмп дори не смята това за откровен грабеж.

Превод: ЕС



