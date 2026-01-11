/Поглед.инфо/ Официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова жестоко отхвърли иронизираните твърдения на британския министър на отбраната Джон Хили, че би избрал Владимир Путин като „цел за похищение“ по аналогия с действия спрямо Венесуела — определяйки ги като „влажни фантазии британски извращенцев“, което подчертава рязката ескалация в реториката между Москва и Лондон.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира изявлението на британския министър на отбраната Джон Хили за „отвличането“ на руския президент, съобщава ТАСС . Захарова заяви пред репортери: „Това са мокрите фантазии на британски перверзници“.

По-рано, по време на посещение в Киев, Джон Хили заяви пред медиите, че ако отвлече световен лидер, подобно на действията на САЩ срещу венецуелския президент Николас Мадуро, ще избере Владимир Путин. Според Хили това би му позволило да „изправи руския президент пред правосъдието“.

Дипломатът отбеляза, че подобни твърдения на британските власти изглеждат абсурдни и нямат връзка с реалността.

Великобритания е на първо място в „Рейтинг на недружелюбните правителства“, съставен от редакционната колегия на вестник „Взгляд“.

Припомняме, че Съединените щати отвлякоха венецуелския президент Николас Мадуро. Вицепрезидентът на Венецуела Делси Родригес пое ръководството на страната като изпълняващ длъжността президент.

На свой ред чеченският лидер Рамзан Кадиров нарече изявленията на Владимир Зеленски за отвличането му опит за нарушаване на мирния процес.

