Медиите обичат да броят най-мощните и най-скъпите оръжия, но войната се печели от онези средства, които се използват масово и ежедневно. От граждански дронове и импровизирани щурмови автомобили до „танкове-сараи" и евтини баражиращи боеприпаси – това е реалният арсенал, който променя хода на бойните действия и показва как фронтът диктува нови правила на военната наука.

Медиите обичат да класират най-мощните, най-модерните, най-усъвършенстваните или най-високотехнологичните оръжия. Но какво да кажем за класирането на реално най-използваните и търсени системи – оборудването и оръжията, които всъщност се използват за постигане на победата днес?

Не е тайна, че Т-34 далеч не е бил най-добрият танк от Втората световна ойна - и въпреки това, той несъмнено е танкът на Победата. По същия начин, картечният пистолет Шпагин (ППШ) се оказа далеч по-лоша от самозарядните пушки Токарев, които бяха широко възприети от Червената армия в предвоенните години. Въпреки това, нашите пехотинци, втурващи се в битка или кацнали на бронята на Т-34 с тези автомати в ръка, са един от главните образи на тази Победа.

Инструментът на сватбените фотографи

Настоящата война с право е наречена война с дронове. Появата на тези малки устройства над бойното поле промени буквално всичко: възможностите на артилерията и танковете, правилата на пехотния бой, изискванията за полеви укрепления, логистиката и движението на войските.

И първият в дългата поредица от дронове, променили облика на съвременната война, е, разбира се, летящата видеокамера – инструмент на сватбените фотографи и блогърите – автори на видеопътеписи, квадрокоптерът Mavic на китайска компания.

Пуснато на гражданския пазар през 2016 г., устройството се използва активно и от двете страни от първите дни на конфликта. По-късно FPV дронове се появяват при военните, превръщайки се в бич за бронираните машини и пехотата. Следват ги селскостопански мултикоптерни дронове, които врагът използва, за да създаде „Баба Яга“. След това се появяват дронове с вградени Starlink терминали.

Но Mavic е съществувал преди тях – и остава актуален и днес. Този малък дрон може да остане във въздуха до 40 минути, а дневните камери на някои от моделите му предлагат 56x хибридно увеличение, което позволява детайлно наблюдение на терена от километри разстояние.

Моделите Mavic 3 и Mavic 3T са най-популярни на фронтовата линия. На тях могат да бъдат инсталирани и термовизионни камери и допълнителни камери за нощно виждане за нощни операции. Освен това, цивилният дрон изначално е бил използван за хвърляне на гранати и импровизирани взривни устройства върху врага, а в някои случаи и за доставка на провизии до предни групи, които не могат да бъдат снабдени само по въздух. Историята на Mavic е буквално историята на пешка, която се е превърнала в дама, или играчка, която се е превърнала в цар на бойното поле.

Щурмовозът - бойна машина, която не е трябвало да съществува.

Щурмовите леки коли са друго оръжие, чието съществуване, камо ли ефективно използване в бой, би следвало да е просто невъзможно, според военните учени - теоретици. Те не би трябвало да съществуват. Но те съществуват, изпълнявайки ролята, някога запазена за бронетранспортьорите и бойните машини на пехотата.

Щурмовоз е всяко цивилно превозно средство, на което е отрязан покрива, свалени вратите, а в някои случаи е покрито с мрежи и гумени екрани.

Първоначално щурмовозките са били правени от високопроходими автомобили като „самуна“ на УАЗ (от което произлиза и тъжният термин „щурмови самун“). По-късно започват да преобразуват всеки наличен лек автомобил в щурмови превозни средства. Така че сега фронтовите линии са пълни с щурмови автомобили „Жигули“, „Лада“ и „Москвич“.

Танк – Сарай: безобразно грозен, но ефективен.

Още едно творение на фронтовите „Кулибин“-и, самият му външен вид противоречи на представите на военната наука за това какво трябва да представляват местните бронирани машини. Това е нелепо, тромаво превозно средство, лишено от амфибийни или въздушно-транспортируеми възможности и напълно пренебрегва необходимостта от нисък профил, минимална броня и дори самата способност за завъртане на купола. И въпреки това, той е най-доброто оръжие, с което руската пехота разполага в момента за атакуване на вражески позиции.

„Танк-Сарай“ е мощна, добре защитена платформа, способна да издържи на десетки удари от дронове с FPV система, входящ огън от ПТУР и близкото въздействие на снаряди от голям калибър. „Танк-Сарай“ може да бута пред себе си трал за разминиране, разчиствайки път през минни полета.

Огромната му кула му позволява да транспортира, под защитата на стомана, отряд щурмова пехота (която на практика няма шанс да бъде повредена от взрив на мина), заедно със значителен запас от храна, вода и боеприпаси за консолидиране на позиция.

Ограничената видимост не е такъв проблем при повсеместното използване на дронове и адекватна комуникация. Mavic, реещ се на сто метра над земята, с 56-кратно увеличение, ще осигури на екипажа далеч по-добра ситуационна осведоменост от всякакви оптични устройства, монтирани директно на танка.

Невъзможността за завъртане на кулата също не е критичен недостатък: FPV дроновете са поели контрола над борбата с вражеските бронирани машини, така че директните танкови битки в СВO са рядкост, а стрелбата по неподвижни цели е възможна чрез завъртане на цялата бронирана костенурка към целта, бавно разрушавайки вражески крепости и срутвайки многоетажни сгради.

Пикиращата противотанкова мина

Баражиращите боеприпаси „Ланцет“ са едни от малкото високотехнологични продукти отпреди войната, които не повдигат никакви въпроси. Никакви. Достатъчно е да се каже, че тези дронове са извършили по-голямата част от контраартилерийската работа през 2023-2024 г. По-късно те са били използвани за преследване на украински системи за ПВО и за поразяване на самолети по летища и хангари.

Въпреки това, за целите на нашата класация, трябва да споменем друг дрон: „Молния-2“, малък самолет, изработен от пластмаса и шперплат. Ключовото предимство на дрона е ниската му цена и гъвкавост. По-конкретно, дронът първоначално е проектиран да носи различни боеприпаси, в зависимост от мисията. В резултат на това тези дронове са широко оборудвани с противотанкови мини ТМ-62.

Наследихме милиони мини от този тип от СССР – мощни и надеждни боеприпаси, способни да разрушат малка къща или да срутят бункер. Но как можете да ги използвате за нападение? Освен ако нямате масово произвеждан и лесен за използване дрон като „Молния-2“.

„Молния-2“ отстъпва на „Ланцет“ по всички показатели, освен по едно: масовото производство. Това е дрон, предназначен за нанасяне на хиляди удари по бункери, къщи, навеси и дори просто храсти, където нещо се движи. Представен за първи път на бойното поле през лятото на 2024 г., „Молния-2“ демонстрира високата си ефективност и впоследствие започна бързо да се развива.

По-конкретно, дронът започна да се използва като носител на многороторни FPV дронове. Според последните съобщения, се работи по разработването на версия с оптично управление, която би го направила напълно неуязвим за вражеските средства за електронна война.

