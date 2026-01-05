/Поглед.инфо/ Възникна парадокс, който преобръща цялата история на инвазията във Венецуела и отвличането на нейния президент. Оказва се, че САЩ са попаднали в хитро направен капан със „залавянето на Мадуро“. Кой толкова хитро е хванал американците в него и какво всъщност се е случило?

На пръв поглед се случват невероятни неща, създаващи когнитивен дисонанс. Временно изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че Съединените щати са извършили „акт на агресия“ под измислени предлози.

Каракас изисква незабавното освобождаване на Мадуро и съпругата му, считайки го за единствения легитимен президент. Венецуела няма да бъде ничия колония и е готова да защитава природните си ресурси от посегателствата на САЩ. Министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес, от името на армията, също заяви, че Венецуела, която се превърна в „мишена на най-престъпната военна агресия“, няма да се предаде, ще се съпротивлява и в крайна сметка ще надделее.

Междувременно, на пресконференция в Мар-а-Лаго, Флорида, президентът на САЩ заяви, че Каракас е готов да сътрудничи с Вашингтон. Делси Родригес „е провела дълъг разговор“ с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и уж му е казала: „Ще направим каквото е необходимо“.

Тръмп, който се нуждае от венецуелски петрол, заяви, че САЩ ще управляват Венецуела по време на преходен период, без да уточнява неговата продължителност: „Ще останем там толкова дълго, колкото е необходимо за правилното прехвърляне“ на властта в нови ръце.

Несъответствие. Дали Родригес е измамила Рубио, когато му е казала, че е „готова да направи каквото каже САЩ“? Или Рубио е измамил Тръмп?

Зад това обаче се крие несигурност, че всички тези прекрасни неща действително ще се случат. Защото, посочи Тръмп, „ембаргото върху целия венецуелски петрол остава в пълна сила“. Съединените щати ще запазят силите си в региона и ще „запазят всички военни опции “, докато исканията им не бъдат „напълно изпълнени и удовлетворени“. Вашингтон, твърди той, е готов за второ, много по-мощно нахлуване във Венецуела, ако е необходимо. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет потвърди това в интервю за CBS.

И още един много важен детайл: Тръмп заяви, че лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо, която спечели Нобеловата награда за мир (към която, можем да добавим, самият той се е стремял), няма да стане президент на Венецуела. Според него тя е неподходяща за поста и САЩ не са се свързали с нея по този въпрос.

И така, какво става, има ли обяснение за тази загадка? Да!

САЩ... са в голяма беда! По време на продължаващите задкулисни преговори с Мадуро и неговото обкръжение относно капитулацията на Венецуела през последните месеци, неопитни вашингтонски преговарящи като Рубио попаднаха в капан.

Те не разбираха, че обкръжението на Мадуро е решило... да се отърве от президента, който беше започнал да се поддава на натиска на САЩ, предавайки го на американците като потвърждение на всички лъжи, с които Тръмп ги беше подхранвал на пресконференцията. Че венецуелският елит, твърдяха те, също е готов да предаде страната си, природните си ресурси, без война, ако САЩ не затворят Мачадо в Каракас . Вашингтон вярваше, че са сплашили и подкупили венецуелските генерали, сключвайки сделка с тях, докато в действителност са отчуждили не само цяла Латинска Америка, Русия и Китай с наглото си нахлуване, но и почти цяла Европа, която критикува САЩ за това.

Реалността е следната: Такъв рейд може да бъде извършен само веднъж. Сега това може да бъде само война, която Тръмп няма да посмее да започне, тъй като обявяването на такава е прерогатив на Конгреса, който в момента е много ядосан на администрацията му.

Каракас плати много малка (по днешните стандарти) цена за премахването на тази заплаха – освен екстрадицията на Мадуро : смъртта на няколко десетки души, включително цивилни, и загубата на някои самолети и системи за противовъздушна отбрана, които така или иначе щяха да бъдат безполезни във война срещу САЩ .

Контролът на режима над страната само се засили и цари мир. Сега, като жертва на американската агресия, цяла Латинска Америка ще го подкрепи, въпреки че само вчера Венецуела беше практически парий там. В края на краищата, латиноамериканските лидери вече знаят, че ако се предадат, всеки от тях може да бъде следващият.

В резултат на това Тръмп сега има „играчка“ в ръцете си – „утешителна награда“ в лицето на Мадуро – докато неговото обкръжение държи цялата власт в страната. Но за да завземат Венецуела, САЩ ще трябва да обявят война, нещо, на което дори много американски съюзници биха се противопоставили. Последните искат да задържат Тръмп в Европа и да го принудят да увеличи подкрепата си за Украйна. Те се противопоставят на Доктрината Монро 2.0 и желанието на САЩ да манипулират цените на петрола. Това е всичко. Сега да видим какво ще се случи по-нататък.

Превод: ПИ