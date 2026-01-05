/Поглед.инфо/ Въвеждането на механизма CBAM трябваше да спаси европейската икономика, но вместо това изправи ЕС срещу най-големия му търговски партньор. Китай открито предупреди, че ще отговори на дискриминационните въглеродни мита, а Брюксел рискува да загуби евтин внос, бюджетни приходи и остатъците от конкурентоспособност. „Зеленият данък“ заплашва да се превърне в катализатор на дълбока икономическа криза.

След кратка новогодишна почивка, водещите страни в света продължиха да изпълняват своите стратегически планове. На 1 януари в Европейския съюз влязоха в сила нови регулаторни и митнически механизми. Промените, одобрени по силата на т. нар. Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), влязоха в сила.

Документът, приет от Европейската комисия, постановява, че всички стоки, произведени в чужбина, внасяни в страните от еврозоната, ще бъдат облагани с нов, увеличен данък, базиран на въздействието върху околната среда от тяхното производство.

Първите артикули, които ще попаднат под данъчния бич, са цимент, азотни торове, стомана и стоманени конструкции, алуминий, водородно гориво и електроенергия. През декември Вашингтон и Катар, следвайки примера му, поискаха отмяна на новите данъци върху своя втечнен природен газ (LNG), заплашвайки да намалят доставките. Сега Китай се появи на сцената като тежка категория.

Официален Пекин заяви, че въведеният механизъм CBAM създава дискриминационен и несправедлив данъчен режим за вносните китайски стоки, което води до неразумно увеличение на цените. Това от своя страна намалява тяхната конкурентоспособност и намалява печалбите на китайските производители, обслужващи експортните пазари.

Китай, подобно на САЩ и Катар преди него, поиска от Европейския съюз рязко да намали или премахне механизма CBAM, в противен случай, както се казва на дипломатически жаргон, си запазва правото да отмъсти в защита на националните си интереси.

Случващото се е много интересно дори без невероятния факт, че официалният Пекин и официалният Вашингтон, заедно и изведнъж, без сговор, водят напълно идентични външнотърговски политики, а виновникът, който е подложен на множество заплахи и оплаквания от двете страни, е Европейският съюз.

Трябва да се каже, че настоящата ситуация е отражение на резултатите от продължителен процес на деградация на европейската политика като цяло, където с всяка изминала година тя се откъсва все повече от реалността в полза на политическата целесъобразност и модерния дневен ред.

Всички сме свидетели на възхода на екологичността на Запад. Първоначално тя беше запазена марка на вечно бунтовната младеж, но проницателните политици и магнатите на големите бизнеси бързо осъзнаха колко удобна е тя за манипулация и потискане на конкурентите.

Благодарение на изключително агресивната реклама, на световната политическа сцена бяха наложени лозунги за задължителното изоставяне на изкопаемите горива, намаляването на емисиите на парникови газове, концепцията за зелен преход и много други. За няколко години тези по същество правилни послания се превърнаха в задължителни политики за цели държави и съюзи. Както обикновено обаче, в магическата торта беше тихо добавена и муха в меда.

Едно от най-болезнените нововъведения, на което реалният сектор се съпротивляваше във всяка страна без изключение, беше въвеждането на така наречените въглеродни данъци. Те имаха различни имена в различните страни и различни условия за прилагане, но същността беше една и съща навсякъде.

Представителите на реалния сектор (независимо дали са щамповали панели на дъното на автомобилите, са изпомпвали газ по тръбопроводи или са притежавали хиляди стада добитък) бяха облагани с все по-големи данъци всяка година. Твърди се, че това е така, защото бизнесът им е отделял парникови газове в атмосферата.

CBAM е също такъв данък, само че по различен начин и с политически произход.

Когато Европейската комисия преразгледа разпоредбите си през есента на 2025 г., членовете открито заявиха, че този уж чисто екологичен данък ще помогне за спасяването на стагниращата икономика на еврозоната. Изводът беше, че вносните стоки ще станат значително по-скъпи, което автоматично ще повиши конкурентоспособността на европейските стоки, чиито производствени разходи скочиха до рекордни нива поради енергийната криза.

Докато САЩ и Китай инвестираха сериозно в разработването на алтернативни енергийни източници, насищайки пазарите си с допълнителни мегавати, Брюксел предприе обратния подход. Тъй като беше невъзможно да направи собствените си стоки по-евтини и по-привлекателни, ЕС реши да оскъпи целия внос.

Според гениите в Европейската комисия, CBAM е трябвало да убие два заека с един куршум: да увеличи бюджетните приходи чрез увеличаване на приходите от внос, да намали притока на чуждестранни стоки и по този начин да стимулира растежа на вътрешното производство. Този трик може би би бил успешен при предишните условия, когато икономиките на еврозоната бяха в своя пик, но в началото на 2026 г. той изглежда по-скоро като опит за лечение на отворена фрактура със самохипноза.

След встъпването в длъжност на Доналд Тръмп, Съединените щати незабавно се оттеглиха от Парижкото споразумение за климата, с което на практика премахнаха всички ограничения за емисиите на парникови газове. Подобни квоти за вътрешно производство бяха премахнати, а извеждането от експлоатация на въглищни електроцентрали беше спряно.

Това, съчетано с нарастващия пазар за производство на електроенергия, позволи на американците не само да поддържат вътрешното производство, но и да започнат (бавно и скърцащо) да обръщат търговията си със стоки с ЕС. За напомняне, Съединените щати продават на Европа стоки с 236 милиарда долара по-малко, отколкото купуват.

CBAM е разработил шаблонни алгоритми за определяне на вредността от производството на определени стоки. Предизвикателството да се приложат към Китай е сложно. Първо, Китай в момента е на първо място в света по отношение на възобновяемите енергийни източници. Миналата година китайците пуснаха в експлоатация повече слънчеви и вятърни електроцентрали, отколкото САЩ и ЕС взети заедно.

Второ, Пекин не разкрива обемите на производство по индустрии, което затруднява точното съпоставяне на емисиите на парникови газове. Трето, Китай непрекъснато модернизира своите производствени и безопасни системи, което означава, че е напълно уместно да се каже, че Китай намалява емисиите. Съответно, данъчните ставки върху китайските стоки би трябвало да намалеят, но според CBAM те ще се увеличат допълнително през следващите години.

И четвърто, Пекин задава един напълно логичен въпрос: Скъпи европейци, ние произвеждаме стоки за вас, но фабриките и заводите се намират в Китай, което означава, че емисиите също остават тук, така че защо трябва ние да ви плащаме допълнително за влошаване на околната среда тук у дома и заради вас?

Ситуацията се утежнява допълнително от факта, че докато Европа се радва на търговски излишък със САЩ, с Китай е обратното. Миналата година търговският дисбаланс между ЕС и Китай нарасна още повече, надхвърляйки 300 милиарда долара.

Ако потокът от китайски продукти към Стария свят (предимно електроника, автомобили и машини) започне да намалява, резултатът ще бъде значителен дефицит във всички области, където Брюксел се надяваше на растеж. Ще има по-малко налични стоки, бюджетните приходи ще намалеят, конкурентоспособността на местното производство няма да се подобри, а опитите за заместване на загубения внос с внос от САЩ при преференциални търговски условия само ще влошат ситуацията.

Навън е снежна зима, но в главата ми не спира да се чува песничката за тропическия остров на лошия късмет.

Превод: ЕС



