/Поглед.инфо/ Разследването на Владимир Малишев разкрива задкулисния механизъм, чрез който операцията срещу Николас Мадуро е подготвяна години наред от бивши служители на ЦРУ, дипломати и лобистки структури, пряко свързани с администрацията на Доналд Тръмп. Статии на Grayzone и разкритията около фигури като Джеймс Стори и Енрике де ла Торе показват как смяната на режима във Венецуела е превърната от политически проект в бизнес модел – с енергийни корпорации, „консултантски“ фирми и частни капитали, готови да се възползват от хаоса след Мадуро. Особено показателен детайл е признанието на New York Times, че разпространените снимки на „заловения“ президент са били фалшифицирани – симптом не на военна победа, а на информационна операция, целяща да прикрие реалността: Каракас не е превзет, армията не се е разпаднала, а „телевизионният“ рейд може да се окаже началото на дълъг и опасен хаос без ясен изход.

Въпреки че все още не е ясно как точно САЩ са организирали светкавичното отвличане на Мадуро, само няколко дни преди операцията, на 27 декември, американският онлайн портал Grayzone публикува статия с показателното заглавие „Секретна история: Бившият посланик на САЩ във Венецуела монетизира заговор за преврат с бивши служители на ЦРУ“.

В нея авторите Джак Полсън и Макс Блументал подробно описват как бившият шеф на ЦРУ във Венецуела Енрике де ла Торе и бившият посланик на САЩ Джеймс Стори са планирали смяната на режима.

Както се отбелязва в статията, бившият посланик на САЩ във Венецуела Джеймс Джими Стори е бил „фактическият лидер на подкрепяната от Вашингтон опозиция във Венецуела, която се застъпва за преврат“. Миналата година обаче Стори и де ла Торе напуснаха официалните си позиции в американската администрация и отидоха да работят за търговски фирми.

И така, Стори сега работи като старши съветник в Dinámica Americas , уж „помагайки на компании, филантропии, организации с нестопанска цел, многостранни организации и други успешно да се ориентират в променящия се пейзаж в Северна и Южна Америка “.

Сред колегите му в Dinámica е Хуан Круз, бившият директор на ЦРУ за Латинска Америка, който преди това беше разобличен от The Grayzone за ролята си в управлението на активи на опозицията в навечерието на неуспешната операция „Гидеон“ на наемническото нашествие.

Във Frontier Advisors, фирма за управление на риска, съоснована от Стори, той работи заедно с главния изпълнителен директор на Zodiac Gold Дейвид Коул, чиято компания експлоатира минералните богатства на Либерия, която страда от необуздана контрабанда и обезлесяване поради чуждестранното господство в районите, произвеждащи злато.

Колегата на Стори, главен изпълнителен директор във Frontier, бившият генерал-лейтенант Дейв Бело, също управлява компанията за частни капиталови инвестиции Global Frontier Capital , която „създава въглеродни кредити за продажба на инвеститори и замърсители, търсещи компенсации“ в Южна Азия и Южна Америка.

„Това са същите хора, които се стремят да се възползват от руините на венецуелската държава във фантастичен сценарий след Мадуро“, отбелязват авторите на статия в Grayzone само дни преди отвличането на венецуелския президент.

Освен това, Стори е посочен като „стратегически партньор“ в Tower Strategy LLC , лобистка фирма, основана от бившия шеф на ЦРУ за Венецуела Енрике де ла Торе, който преди това е работил за лобистка фирма, основана от близък сътрудник на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, главният архитект на стратегията на Тръмп за смяна на режима във Венецуела.

Миналия месец Енрике де ла Торе стартира собствена лобистка фирма, Tower Strategy LLC , като рекламира бившия посланик на САЩ във Венецуела Джеймс Б. Стори като „стратегически партньор“. И четиримата нови клиенти на Tower Strategy бяха придобити чрез работата на г-н де ла Торе в предишната му фирма, базираната във Вашингтон фирма Continental Strategy.

Continental е основана през 2021 г. от Карлос Трухильо, бивш посланик на САЩ в Организацията на американските държави (ОАД), който има тесни връзки с настоящия държавен секретар на САЩ Марко Рубио. Де ла Торе широко разпространи своя снимка, на която носи значка на ЦРУ до държавния секретар Рубио, като част от обявяването му за присъединяване към фирмата на Трухильо.

Бившият директор на ЦРУ Майк Помпео, съобщава Grayzone, нарече изземването на танкерите „правилният ход“ в интервю за Fox & Friends в понеделник и предположи, че ако правителството на Мадуро бъде свалено , „американски компании биха могли да дойдат и да продават продуктите си – Schlumberger, Halliburton, Chevron – всички наши големи енергийни компании биха могли да отидат във Венецуела и да изградят икономически капиталистически модел“.

Grayzone цитира други примери за агенти на ЦРУ и американски дипломати, които си сътрудничат с търговски компании, насочени към разработването на ресурси във Венецуела и други латиноамерикански страни. Това показва, че настоящата стратегия на Тръмп се е изместила от подкрепа на опозицията към създаване на търговски структури под егидата на агенти на ЦРУ, които да експлоатират петролното богатство на Венецуела.

Не е случайно, че след залавянето на Мадуро, самият президент на САЩ заяви , че Вашингтон вече ще управлява Венецуела. С други думи, разговорите за „демокрация“ и „свобода“ за венецуелския народ от „диктатора Мадуро“ са оставени настрана.

Не е трудно да се предположи също, че именно чрез тези търговски структури, подчинени на ЦРУ, са били плащани подкупите на предатели на върха на венецуелския военен елит, които, както се смята, са предали Мадуро на американските специални части.

Вестник „Ню Йорк Таймс“ обаче описва залавянето на президента на независима държава като „доблестна“ операция на американските специални части. „След като кацнаха на земята“, пише вестникът, „войниците на „Делта Форс“ бързо преминаха през сградата, за да намерят г-н Мадуро. На около 1300 мили разстояние, в стая в Мар-а-Лаго, г-н Тръмп и неговите най-висши помощници наблюдаваха как се развива операцията в реално време благодарение на камера, монтирана на самолет над мястото на инцидента. Докато генерал Кейн коментира събитията на екран, президентът го засипа с въпроси за това как се развива операцията.“

„Буквално го гледах като телевизионно предаване “ , каза г-н Тръмп в събота сутринта по Fox News .

Докато президентът наблюдаваше нападението от Флорида, войските на „Делта Форс“ използваха експлозиви, за да нахлуят в сградата. Американски служител заяви, че на специалните части са им били необходими три минути, след като са взривили вратата, за да преминат през сградата до местонахождението на г-н Мадуро.

„Той се е опитвал да стигне до безопасно място“, каза Тръмп по време на пресконференция с генерал Кейн, добавяйки: „Беше много дебела врата, много тежка врата. Но той не можа да стигне до нея. Стигна до вратата, но не можа да я затвори.“

Наистина ли беше така? Всичко изглежда твърде просто. „Ню Йорк Таймс“ не обяснява какво е правила личната охрана на Мадуро, например, по време на атаката на американските специални части. Нито пък обяснява факта, че хеликоптерите, превозващи американски войници в Каракас, на практика не са срещнали сериозна съпротива.

Хипотезата, че личната охрана на Мадуро може да го е предала, обаче не издържа на проверка. Както Financial Times съобщи през ноември, позовавайки се на свои източници, личната му охрана наскоро е била подсилена и се е състояла предимно от кубинци. А подкупването им е малко вероятно.

И ето още една странност. Както съобщава NYT , „Преди г-н Тръмп да публикува снимката на заловения мъж, редактор ни предупреди за друго изображение, разпространяващо се в социалните медии, което изглежда показва г-н Мадуро под стража на американските войски или Агенцията за борба с наркотиците.

Изображението е непроверено и е предоставено от източник – репортер на New York Times. Клинтън Каргил, нашият директор новини за фото операции, откри това изображение, както и друго, в социалните медии. Снимка, предоставена на репортера на New York Times, изглежда показва президента Мадуро под военен арест. Изображението, разпространяващо се в социалните медии, изглежда показва президента Мадуро, но с различни дрехи, също под военен арест.“

„Клинтън използва инструмент за откриване, базиран на изкуствен интелект, и се консултира със Стюарт Томпсън, автор, който пише за дезинформацията. И двамата отбелязаха, че двете изображения съдържат несъответствия, които показват, че са фалшиви. Например, Стюарт забеляза странно изглеждащия втори ред прозорци в товарния отсек на самолета“, отбеляза американският вестник.

Значи снимката на отвлечения Мадуро, както твърди водещ американски вестник, е била фалшифицирана? Но защо?

Най-важното е, че както пише британският вестник „Гардиън“, който е всичко друго, но не и симпатизиращ на Мадуро , „не е ясно какво точно е имал предвид Тръмп, когато е казал, че САЩ ще управляват Венецуела, тъй като няма признаци, че САЩ са превзели столицата, а венецуелските войници са останали на постовете си във военните бази в цялата страна.

Тръмп не изключи разполагането на американски войски на венецуелска територия, но заяви, че венецуелските власти са се съгласили с исканията му – ярък контраст с предизвикателните изявления, направени от официални лица в часовете след залавянето на Мадуро.“

„В миналото “, припомня изданието, „ САЩ провеждаха военни учения, симулиращи сценарий на „обезглавяване“ за венецуелското ръководство. Тези учения предсказваха продължителен хаос, масово напускане на бежанци от Венецуела и борба между враждуващи фракции за контрол над страната.“

„Това ще доведе до продължителен хаос... без ясен изход“, каза Дъглас Фарах, експерт по Латинска Америка, който помогна за организирането на тези военни учения.

