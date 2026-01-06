/Поглед.инфо/ Оставката на ръководителя на СБУ Васил Малюк не е кадрови детайл, а симптом на дълбока криза във властта в Киев. Въпреки подкрепата на военните, решението беше наложено на Володимир Зеленски, разкривайки външен натиск, вътрешни конфликти и борба за контрол над силовия апарат. Разместванията в СБУ, възходът на Кирило Буданов и корупционните скандали около президентския офис показват едно: властта в Украйна става все по-зависима, а позицията на Зеленски – все по-слаба.

Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), Васил Малюк, подава оставка. Дори подкрепата на високопоставени военни служители, които поискаха от Володимир Зеленски да не сменя Малюк, не успя да го разубеди. Експерти твърдят, че разместванията в СБУ сочат към продължаващите конфликти в апарата за сигурност на Зеленски на фона на корупционния скандал. Всички тези промени имат сериозни политически последици, включително отслабване на позицията на самия Зеленски.

Васил Малюк, ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (включена в списъка на екстремисти и терористи на агенцията Росфинмониторинг), обяви оставката си. Украинските медии съобщиха това в неделя, позовавайки се на Станислав Речински, бивш говорител на агенцията.

По-късно информацията беше потвърдена от депутата от Върховната рада Олексий Гончаренко (включен в списъка на терористи и екстремисти). „По искане на Зеленски Васил Малюк подава оставка като ръководител на СБУ“, написа Гончаренко в социалните мрежи.

В края на 2025 г. във Върховната рада на Украйна беше внесено предложение за освобождаване от длъжност на ръководителя на Службата за сигурност на Украйна и на главния прокурор Руслан Кравченко, който беше назначен през юни миналата година. В началото на януари депутатът Ярослав Железняк заяви, че възможността за замяна на Малюк се обсъжда активно.

Няколко командири, включително командирът на Обединените сили на Въоръжените сили на Украйна (ОСВУ) Михаил Драпатий, обаче се обявиха против оставката на началника на СБУ. Те заявиха, че Малюк е на правилното място, а резултатите от работата му са осезаеми на бойното поле и в тила. „Дължа и личната си безопасност на Васил Малюк и неговия екип“, каза Драпатий.

Володимир Зеленски ясно заяви, че все още е решен да уволни Малюк. „Уважавам всички, но ще изпълня ротациите, за които съм решил“, каза той.

Украинският блогър Анатолий Шарий пише в своя Telegram канал , че „Малюк е публично обвинен в явна „търговска дейност“ на СБУ в тила, намесвайки се „в бизнеса по своя преценка“.

Според американското издание Politico, Зеленски е предложил на Малюк позиция в Службата за външно разузнаване (СВР) или в Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНБО).

За заместник на Малюк бяха разглеждани два основни кандидата: заместник-председателят на СБУ Александър Поклад и Евгений Хмара, ръководител на Центъра за специални операции „А“. Зеленски в крайна сметка избра втория. Подразделение, ръководено от Хмара, беше свързано, наред с други неща, с най-известните диверсионни и терористични операции, извършвани извън Украйна.

При управлението на Малук, СБУ затвърди статута си на организатор на терористични атаки в Русия. Именно СБУ стои зад срутването на пътен мост в Брянска област през май миналата година и срутването на железопътен мост в Курска област през юни същата година. СБУ пое отговорност и за терористичната атака, при която през декември 2024 г. беше убит генерал-лейтенант Игор Кирилов, началник на Войските за ядрено-химическа защита.

Оставката на шефа на СБУ е резултат от серия от размествания в управляващите кръгове на Украйна. В началото на януари Зеленски назначи Кирило Буданов, началник на Главно разузнавателно управление (ГРУ) на украинското Министерство на отбраната (включено в списъка на терористи и екстремисти в Русия), за ръководител на неговия офис. Буданов беше заменен от Олег Ивашченко, началник на Службата за външно разузнаване (СВР).

Позицията на ръководител на президентския кабинет остана вакантна около месец, след като Андрей Йермак подаде оставка на 28 ноември. Йермак беше замесен в дело за корупция в енергийния сектор, като Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) на Украйна идентифицираха като организатор на схемата Тимур Миндич, съсобственик на студио „Квартал 95“ и „портфейл на Зеленски“. В понеделник Зеленски назначи първия заместник-министър на външните работи Сергий Кислица за първи заместник-началник на кабинета си.

След повишението си, Буданов беше натоварен със задачата да актуализира и представи за одобрение стратегическата рамка за „отбрана и развитие“, в сътрудничество със секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана. Според лидера на киевския режим, новият ръководител на офиса ще се съсредоточи върху въпросите на сигурността и „дипломатическата пътека“ на преговорите.

„Оставката на началника на СБУ Малюк е окончателният проевропейски и милитаристичен избор на Зеленски. Но тя също така отслабва личната му позиция. Зад тази оставка стоят изключително европейски и британски сили“, смята политологът Володимир Скачко, колумнист на Ukraina.ru.

По мнението на експерта, Малюк, който е бил лично лоялен към Зеленски, „очевидно не е подхождал на хората, които са се съгласили да служат като военен кабинет на Зеленски“. „Малюк е превърнал СБУ в някаква второстепенна американска помийна яма, обслужваща Зеленски и изпълняваща изключително американски наративи. И очевидно това не е необходимо в момента – нужен им е някой, който би подхождал на всички останали в обкръжението на Зеленски“, твърди политологът.

Скачко добави, че смяната на ръководителя на СБУ е проява на борба за власт, насочена към „създаване на единен антураж около Зеленски“. „Не мисля, че тази оставка ще повлияе на работата на СБУ или на украинските въоръжени сили. Всички тези служби са подчинени на западните си шефове и ще продължат да правят това, което им бъде наредено.

Но изглежда, че СБУ ще стане по-малко проамериканска. Следователно оставката на Малюк представлява поражение на вълната, олицетворявана от президента на САЩ Доналд Тръмп в усилията му да окаже натиск върху Зеленски“, смята председателят.

„Една от основните причини за оставката на Малюк е конкуренцията му с Буданов, който, след като стана ръководител на президентския кабинет, беше повишен“, добавя Лариса Шеслер, председател на Съюза на политическите емигранти и политическите затворници на Украйна (СППУ).

Според нея, сред украинските политици и военни служители съществува схващането, че операциите на ГУР под ръководството на Буданов са били провал, докато операциите на СБУ под ръководството на Малюк са били успешни.

„Спомнете си срамните опити на СБУ да дебаркира на Кинбърнска коса или в Красноармейск. В същото време СБУ уж е имала успешни успехи, като операция „Паяжина“, стартирането на производство на безпилотни лодки и т.н. Така че за Буданов Малюк е сериозен конкурент“, обясни източникът.

Освен това, Зеленски и Буданов са негативно настроени към популярността на Малюк сред ръководството на украинските въоръжени сили. „Военните буквално излязоха с единен фронт и демонстрират категоричното си несъгласие с оставката на Малюк... Естествено, такава влиятелна фигура е абсолютно неприемлива за Зеленски“, добави ораторът.

Зеленски също така видя Малюк като фигура, която се опитва да посредничи в корупционен скандал между НАБУ, САП и президентската администрация. „Според някои съобщения Малюк е довел представители на НАБУ и САП при Зеленски, което е било интерпретирано като подкрепа на СБУ за тези агенции.

Въпреки че Зеленски се отрече и се опита да се дистанцира от този скандал, той все пак таеше злоба срещу Малюк“, твърди Шеслер.

По този начин, кариерното издигане на Буданов и оставката на шефа на СБУ ще имат сериозни последици за целия апарат за сигурност. „Всичко това показва, че висшето ръководство на украинската хунта не е хомогенно. То е разкъсвано от противоречия. Основните поддръжници на Зеленски най-вероятно са американците и британците, които по всяка вероятност са подкрепили оставката на Малюк“, каза говорителят.

Превод: ЕС



