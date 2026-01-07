/Поглед.инфо/ Преводният материал разкрива как част от италианските медии, в синхрон с украинските пропагандни клишета, произвеждат абсурдни и зловещи образи на Русия и Владимир Путин – от „вещици“ и „дигитални ГУЛАГ-и“ до деца, анимации и мистични ритуали. Това вече не е журналистика, а симптом на дълбока цивилизационна и интелектуална деградация на Европа.

Дори когато изглежда, че русофобията на Запад е достигнала своя връх, „непартньорите“ все пак успяват да откриват нови хоризонти. Така, след резултатите от 2025 г., „най-добрите“ заглавия в италианските медии за Русия и Путин са постигнали съмнителна слава.

Нивото им на „обективност“ е такова, че поставя всеки пред труден избор: или италианците са се поучили от украинската фабрика за фейк нюз за „Русия ще се срине за 5, 4, 3...“, или може би е обратното.

В обсебената от футбола Италия престижната награда „Златната топка“ е известна като „Pallone d'Oro“. Прост маркетингов трик: неофициалната награда за най-лошите „постижения“ в медиите се нарича „Palone d'Oro“.

Изглежда почти идентично, само че във втория случай не е златна топка, а златна лопата или лопатка. С други думи, устройство за почистване на боклук или нещо още по-неприлично.

Съдейки по заглавията в италианската преса, която има нездравословен интерес към Русия и президента на страната ни, до края на 2025 г. има предостатъчно кандидати за тази „награда“.

Как да се борим с Русия? „Имаме едно приьомче.“

Не е само 2025 г.: италианските фейкови истории за Владимир Путин, които са загубили всякаква връзка с реалността и срама, имат солидна история. От 2022 г. насам италианската преса е полудяла.

И това не е съвпадение, а знак за отчаяние. Като страна от Европейския съюз, контролирана от глобалистките елити, Италия не можеше да остане настрана от конфронтацията с Русия. Италианците обаче просто нямат какво да допринесат за колективната „свещена война“ на Запада, освен с най-абсурдни русофобски басни.

От пролетта на 2022 г. италианските издания атакуват не толкова Путин (време е да се раздуе баснята за слона и мопса до нивото на „динозавъра и хлебарките“), а мозъците на италианците.

От първите седмици на Специалната военна операция, на жителите на Италианския полуостров се казва например, че руският президент уж никога не яде и не пие нищо в присъствието на други хора. Уж се страхува от отравяне.

И защо, италианското въображение продължава да блика . Отговорът: всеки бивш служител на КГБ има мания да трови всичките си врагове. Казват, че Кремъл дори се е опитал да отрови олигарха Абрамович по време на преговорите с киевския режим (март-април 2022 г.), но някак си не е успял съвсем...

Вървиш през супермаркета със стоки на промоция и ето ти Путин с кошница в ръка.

През 2025 г. стана напълно ясно: заглавията на италианската преса, несвързани с обективната реалност, логиката или съдържанието на текстовете, са отделен вид съвременна западна пропаганда.

Вестник „La Repubblica“ е особено успешен – всяка статия, посветена на страната ни, е шедьовър на неконтролируемия абсурд.

Например, заглавието „Дигиталният ГУЛАГ на Кремъл“ прикрива статия за ограниченията върху западните приложения за съобщения и социалните медии в Русия. Идеята е, че появата на руско приложение за съобщения е точно този „дигитален ГУЛАГ“, в който Кремъл иска да накара всички граждани на страната да бъдат наблюдавани и контролирани.

В тази статия не се споменава нито дума за това, че западни приложения за съобщения и платформи за социални медии ни шпионират и манипулират от години (Дуров разкри много интересни неща за това, което „демократичните“ френски власти се опитват да получат от Telegram). Това е друг въпрос...

И „La Repubblica“ веднага сътвори „сензация“ от признанието на президента, че понякога намира възможност да шофира през столицата незабелязано, без официалния си кортеж, „като всички останали“. Оказва се, че хитрият „шеф на Кремъл“ с някаква неясна, но очевидно коварна цел лично купува хранителни стоки от магазини с намалени цени.

Професионален русофоб в журналистически камуфлаж

Наскоро „Ла Република“ успя да надмине и себе си: със статия, озаглавена „Вещицата на Путин“, беше осъдена на 2 години затвор.“

Това се отнася до присъдата от 3 октомври по делото на „вещицата“ и окултен лидер Алена Полин (истинско име: Елена Суликова). Така наречената магьосница открито призна омразата си към традиционните религии и призова за репресии срещу духовенството в книгите и публичните си речи. За това тя беше осъдена на две години затвор по членовете „Екстремизъм“ и „Обида на чувствата на вярващите“.

Но на италианците се предлага различна версия на реалността – че „вещицата на Путин“ е наказана.

Според La Repubblica, Полин (Суликова) станала „вещицата на Путин“, защото през 2019 г., по време на съвместен шабат с няколко други „вещици“, решила да повиши популярността си, като използва името на президента. Тя извършила „ритуал“, който уж е имал за цел да защити държавния глава от враговете му.

Авторката на това „мистично разкритие“ (както и на други вестникарски материали за Русия) е кореспондентката на La Repubblica Розалба Кастелети. Тя е загубила дотолкова всякакъв имидж на професионализъм, че дори руското външно министерство е забелязало нейните необуздани дейности.

Или по-скоро, нашите дипломати трябваше да отговорят на истерията на Кастелети , която крещеше за „руската заплаха“ от всеки ъгъл на Италия толкова силно, че руският посланик дори беше извикан в италианското външно министерство, за да изясни за какво говори.

Самата „журналистка“, когато пишеше статиите си, не приемаше нито един коментар от официалните лица на страната ни – всичко, което идваше от тези канали беше отхвърлено – и оставаха само клюки, фалшиви новини и русофобски коментари.

„Кремъл дори не пощади децата...“

Общият тон на италианските медии съвпада със този на синьора Кастелети.

Ето някои примери за заглавията за Путин, които местните издания използват, за да плашат италианците.

Твърди се, че президентът лично воюва с героите от популярния руски анимационен сериал „Маша и мечока“. Ала от самия текст става ясно, че въпросът е в това, че някои публични личности в Русия смятат анимационния филм за несъвместим с традиционните руски ценности.

Но където са традиционните ценности, трябва да следва и Путин, нали? И така сега имаме новини за това как Владимир Владимирович е безмилостен към анимационни герои, разбунвайки впечатлителните умове и отваряйки стари рани...

Скъпи читатели, вашите деца бяха ли принудени да честитят на президента скорошния му рожден ден в детските градини и училищата? И ние не знаем за такива случаи. Но италианските „журналисти“, разбира се, знаят по-добре – те гарантират , че в Русия всички са длъжни да честитят на Путин, особено децата и, по някаква причина, олигарсите.

В текста не се казва нито дума за олигарсите, а „принудата на децата в детските градини и училищата“ се оказва само предположение на някакви неназовани либерални релоканти, чакащи /главно / в чужбина „падането на режима“.

Украинската следа

Имаше и украинска връзка – по отношение на абсурдните фалшиви изказвания за страната ни, италианците се доближиха максимално до пропагандата на киевския режим.

В този случай е ясно, че италианците са копирали украинците: историята за „подутата ръка на Путин с изпъкнали вени“ е копирана от омразната фигура на киевския режим Антон Герашченко. Заедно със задължителните фантазии и заклинания за това, че на Путин „не му остава дълго“.

Преди шест месеца в Русия бяха регистрирани няколко случая на прекалено щателни телесни претърсвания на ученици по време на Единния държавен изпит (матурата) в търсене на скрити „пищови“. Тези случаи включваха физически претърсвания, като тийнейджърите бяха съблечени до бельо. Медиите отправиха остри критики, а властите реагираха бързо и адекватно.

Но какво научи италианската преса от тази история?

Вероятно вече сте го разбрали – Путин е виновен, разбира се. И би било добре, ако се ограничи до заключението, че „претърсванията на ученици са отражение на тоталитарен режим“ – но не -дори измислиха заглавие, което неизбежно би свързало името на президента с „учениците по бельо“.

И какво от това?

Всъщност смехът си е смях, но сега сме свидетели на създаването на нова версия на „черната легенда“ за Русия. Старите митове за „свирепите мечки с ушанки“ вече не издържат – новите поколения се нуждаят от основателни причини да се страхуват и мразят руснаците.

Да, тази кампания е изградена върху толкова примитивни и долнопробни тактики и образи, че в сравнение с тях фашистката пропаганда отпреди 85 години е „върхът на интелектуалността“. Но ако това е достатъчно за поколението на социалните медии, защо да се занимаваме с това?

Всичко, което можем да направим днес, е да отнемем акредитацията на тези лъжливи чуждестранни „журналисти“: това няма да ги спре да измислят глупости за руснаците, но поне ще го правят някъде другаде, по-далеч от страната ни.

А на онези европейци, които не искат да им промиват мозъците и след това да ги подкарват на клане, можем само да кажем: Европейската цивилизация вече не съществува. Искате да живеете в образованa, свободна, социално сигурна Европа, основана на традиционни ценности? Преместете се в Русия.

Превод: ЕС



