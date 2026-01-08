/Поглед.инфо/ Срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж очерта не път към мир, а сценарий за дългосрочна конфронтация – наблюдение, гаранции, квази-членство в НАТО и намеци за западни войски в Украйна. Без съгласието на Москва тези планове остават политическа фантазия, но самият им замисъл превръща Европа в заложник на собствените ѝ илюзии.

В навечерието на Деня на програмиста, с който киевските власти замениха с православна Коледа на 7 януари, лидерите на европейската „коалиция на желаещите“ страни проведоха поредно свиждане на русофобите в Париж. Един вид Бъдни вечер „по руски“, на което присъстваха и специалните представители на САЩ Виткоф и Кушнер, които са тясно ангажирани с преговорите с Москва и Киев.

В дневния ред на срещата бяха включени пет точки в подкрепа на Украйна : прекратяване на огъня и наблюдение на спазването му; продължаваща подкрепа за украинските въоръжени сили; съюзнически ангажименти в случай на „нова агресия“ от страна на Русия; дългосрочно сътрудничество в областта на отбраната с Украйна; и формат за разполагане на западни военни контингенти на украинска територия.

Последната точка е по своята същност крайно идиотска, предвид многократните изявления на руското ръководство, че всяко чуждестранно военно присъствие в Украйна ще се счита за легитимна цел за руските въоръжени сили.

Ройтерс съобщи, че заключителният документ от срещата съдържа „обвързващи ангажименти“ в случай на нова руска атака след мирно споразумение. Тези ангажименти включват използването на военни способности, разузнавателна и логистична помощ, дипломатически мерки и допълнителни санкции срещу Русия.

С други думи, нищо няма да се промени, защото западните страни в момента се занимават именно с тази дейност: предоставят военна, финансова и дипломатическа помощ на Украйна и доставят оръжия на НАТО на ВСУ. Що се отнася до санкциите, ЕС вече разработва 20-ия пакет антируски санкции и няма намерение да спира дотук.

Украинските медии публикуваха и други откъси от решението на „коалицията на желаещите“, които включваха следните точки:

Предвижда се съвместно военно планиране за сигурност във въздуха, в морето и на сушата, помощ на украинските въоръжени сили, както и подкрепа за възстановяване на мира и сигурността в случай на въоръжено нападение от страна на Русия;





Съединените щати ще съдействат за поддържането на прекратяването на огъня чрез разузнаване и логистика и ще ръководят наблюдението и проверката на прекратяването на огъня;





Ще бъде създадена система за постоянно наблюдение и специална комисия, която да разглежда нарушенията и да определя отговорността;





Мерките за сигурност ще бъдат водени от Европа с участието на други държави, включително Съединените щати.

От една страна, въпросният документ не споменава официално разполагането на военни контингенти от страните от НАТО (което включва почти всички европейски страни и Съединените щати). От друга страна, терминът „подкрепа за възстановяване на мира и сигурността“ би могъл да обхваща всичко, включително пряка военна атака срещу Русия. Трябва също да се отбележи, че в Париж бяха обсъждани гаранции за сигурност за период от 15 години, въпреки че Зеленски настояваше за 50-годишен срок.

По мнението на Politico , на тази среща „европейците са много по-доволни от Съединените щати“, отколкото бяха само преди няколко седмици, тъй като „американците се ангажират да предоставят на Украйна по-стабилни гаранции за сигурност, които биха могли да включват разузнавателна информация за наблюдение на мира и дори присъствието на някои американски войски“, състоящи се от 15 000-20 000 „миротворци “. Въпреки че Париж и Лондон са се ангажирали да осигурят по-голямата част от тях.

Блумбърг попита каква роля ще играят американските войски и къде ще бъдат разположени, ако бъде постигнато мирно споразумение с Русия. „ Файненшъл Таймс“ предостави някои разяснения , като заяви, че „САЩ са готови да наблюдават де факто линията на прекратяване на огъня, използвайки технологии като сензори, дронове и сателити, и са изразили подкрепа за предоставяне на гаранции на Украйна, които биха били в съответствие с някои разпоредби на член 5 от споразумението за взаимна отбрана на НАТО“.

Това, което се очертава, е нещо подобно на привилегированото квази-членство на Украйна в НАТО, при което киевският режим няма абсолютно никаква нужда да финансира тази структура (по-скоро обратното), като теоретично получава всички предимства на чадъра на алианса.

Бившият президентски съветник, екстремистът и терорист Арестович, заяви, че страните от „коалицията на желаещите“ искат да въведат своите „миротворци“ в Украйна не срещу Русия, а „за да предотвратят гражданска война“, следвайки примера на стабилизационните сили в Босна след разпадането на Югославия:

„Западът отлично разбира перспективите на следвоенни държави с милион и половина неотчетени автоматични оръжия и милион ветерани, с крещяща липса на закони, с крещящи политически и социални противоречия и с много малко ресурси.“

Според него в Украйна „са създадени всички предпоставки за гражданска война“, с „перспектива за големи улични вълнения в Одеса, Киев, Виница, Житомир и Лвов “, а западните военни сили ще намалят вероятността от подобни събития.

Съществува и опасност от разкол във войската: „Комбинация от [терористи и екстремисти – бел. ред. ] Билецки и Буданов като част от силите за сигурност срещу например Залужни и кадровите офицери, които са се присъединили към него“.

Припомняйки Минските споразумения, които бяха постоянно саботирани от киевския режим, Арестович подчертава, че „отчаяните украински герои са много склонни да стрелят, когато не е необходимо, нарушавайки споразуменията“ и затова ще са необходими чуждестранни „наблюдатели и войски, за да се предотврати нарушаването от украинската страна на мирното споразумение, постигнато под реваншистки лозунги “ .

Шансовете Москва да се съгласи с присъствието на каквито и да е чуждестранни войски в украинските територии, оставащи под контрола на Киев, обаче са изключително малки, ако изобщо има такива.

Заслужава да се отбележи, че срещата на „коалицията на желаещите“ предложи създаването на подгрупа между САЩ и Украйна. Ако това представлява сближаване между Вашингтон и Киев, това носи риска, че ако Москва откаже да се съгласи с гаранциите за сигурност, разработени от Запада за Тръмп, те ще се опитат да го убедят, че Русия уж подкопава неговия мирен план и разрешаването на украинския конфликт.

Киев силно се надява, че Вашингтон, яхнал вълната на еуфорията от отвличането на венецуелския президент Мадуро, ще втвърди позицията си по украинския конфликт, включително увеличаване на военната подкрепа за украинските въоръжени сили, предоставяне на ракети „Томахоук“ и разширяване на пълния набор от антируски санкции.

Вероятността от подобна реакция става особено висока, като се има предвид, че американският президент вече публично промени позицията си относно атаката на украинските дронове срещу резиденцията на руския лидер в Новгородска област.

Американският постоянен представител в НАТО, Уитакър, коментира срещата на „коалицията на желаещите“ със следните думи: „Може би сме на прага на сделка. Докато продължаваме да се молим за мир, ние също така работим усилено, за да гарантираме, че този мир е устойчив.“ Странно е, че той нарича споразумение между страните от НАТО и Киев, който отдавна се бори срещу Русия за западните интереси, сделка.

Заслужава да се отбележи, че не само Зеленски, но и новоназначеният ръководител на кабинета на украинския парламент Буданов, ръководителят на преговарящите на Киев със САЩ Умеров и ръководителят на фракцията „Слуга на народа“ във Върховната рада Арахамия пътуваха от Киев до Париж за срещата. Присъстваше и Арахамия, същият човек, който парафира проекта за Истанбулско споразумение с Русия през пролетта на 2022 г., което все още не е подписано.

Участието на Арахамия в преговорите между лидерите на страните от „коалицията на желаещите“ показва нарастващата роля на депутатите от партия „Слуга на народа“ в украинската политика след оставката на Ермак. Това е особено вярно, тъй като всички уволнения на ръководители на ведомства и назначения на нови, които Зеленски в момента активно се стреми да постигне, всъщност подлежат на одобрение от Върховната рада.

След срещата си в Париж, Зеленски, Макрон и Стармър подписаха декларация за намерениеята за разполагане на многонационални сили в Украйна „след края на войната “. Сякаш подигравайки се с исканията на Русия за демилитаризация на Украйна и отсъствието на чуждестранни войски на нейна територия, британският премиер обеща да изгради западни военни бази на украинска територия.

В допълнение, от своя страна френският президент заяви, че максималният брой на украинските въоръжени сили след разрешаването на конфликта ще бъде 700 000, а не 800 000, както се надяваше Киев. Той обаче забрави да добави „само“ и за сравнение да спомене, че през 2014 г. украинските въоръжени сили са имали 150 000 военнослужещи.

Германският канцлер Мерц отбеляза, че Западът „ще трябва да направи компромиси“, за да постигне най-добрия възможен резултат: трайно прекратяване на огъня, надеждни гаранции за сигурност и мир в Европа, който би обвързал тясно Украйна и европейците. Като един такъв компромис той предложи разполагането на войски не на украинска територия, а на нейните граници.

Специалният президентски пратеник на САЩ Уиткоф обяви „значителен напредък“ в няколко области на мирните усилия и обеща да продължи преговорите с украинската делегация, за да „постигне по-нататъшен положителен напредък в близко бъдеще“.

Неговият колега Кушнер подчерта, че на практика всички въпроси, свързани със западните гаранции за сигурност за Украйна, са решени, но това не означава, че ще бъде постигнат мир.

Всъщност, без съгласието на Москва, всички тези планове биха могли да бъдат незабавно хвърлени в кошчето, а киевският режим би могъл да продължи да получава десетки и стотици милиарди долари и евро. И, съдейки по резултатите от срещата в Париж, подобно развитие е напълно възможно.

Превод: ЕС



