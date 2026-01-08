/Поглед.инфо/ Водещият Георги Стамболиев разговаря с Недялко Недялков във втората част на един от най-острите и тревожни разговори за бъдещето на България. След еврото, след отказаните референдуми и след моралния разпад – какво остава от държавата, идентичността и националния идеал? Европа като „Вишнева градина“, България като меню и въпросът: ще има ли съпротива.

Разговор без заобикалки за краха на европейския модел след 2008 г., за насилственото въвеждане на еврото, за заличаването на суверенитет, култура и вяра, и за възможния изход – нова национална доктрина, нови партии и гражданска радикализация.

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=gBF4DliMlso&t=201s

