/Поглед.инфо/ Шанхай ускорява интегрирането на изкуствен интелект в производството като част от по-широка инициатива за укрепване на цифрово ориентираната индустриална екосистема на града.

От стартирането на инициативата „Лидер в индустриалната верига“ през 2022 г. Шанхай е подкрепил 42 водещи предприятия в ключови индустрии, включително автомобилната, високотехнологичната и аерокосмическата, разкриха местните власти на конференция за иновации, организирана от Шанхайската индустриална интернет асоциация.

Тези компании използват индустриални интернет платформи, за да стимулират сътрудничеството във веригата за доставки и да водят цифровото обновяване на производствения сектор.

Инициативата е разширила обхвата си до над 360 000 предприятия по веригата на доставки, като стимулира и подпомага повече от 7000 основни предприятия от горната и долната част на веригата.

Данните показват, че през първите три тримесечия на 2025 г. в Шанхай са базирани 394 големи предприятия в областта на изкуствения интелект, с обем на производството от 435,49 млрд. юана (около 62,04 млрд. щатски долара).

Към 24 декември 2025 г. в Шанхай са регистрирани 139 големи езикови модели (LLM) с близо 300 000 специалисти в областта на изкуствения интелект.