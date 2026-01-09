/Поглед.инфо/ Министърът на външните работи на Китай Уан И проведе деветия стратегически диалог Китай - Африкански съюз с председателя на Комисията на Африканския съюз Махамуд Али Юсуф в щаб-квартирата на Африканския съюз в Адис Абеба на 8 януари 2026 г.

Уан И и Юсуф размениха мнения относно съвместното насърчаване на модернизацията, глобалното управление, инициативата на Китай за нулеви мита за Африка, Международния институт по посредничество и „Инициативата за мир и развитие на Африканския рог“. Двете страни подчертаха, че ще продължат да засилват координацията и сътрудничеството, за да внесат повече положителна енергия в мирното, стабилно и устойчиво развитие на региона и света. Двете страни потвърдиха принципа на „един Китай“ и изразиха сериозна загриженост относно скорошното развитие на събитията във Венецуела, подчертавайки необходимостта от поддържане на международен ред, основан на международното право, и уважаване на суверенитета и териториалната цялост, както и мирното разрешаване на споровете.

В същия ден Уан И също се срещна с премиера на Етиопия Абий Ахмед Али и министъра на външните работи Гедион Тимотеос.