/Поглед.инфо/ „Аз не се нуждая от международното право.“ Тези думи на президента на САЩ Доналд Тръмп, изречени няколко дни след като американската армия атакува Венецуела и насилствено екстрадира Николас Мадуро, се превърнаха в най-точния коментар на стремглавото движение на Съединените щати по пътя на едностранната хегемония.

В своя статия „Ню Йорк таймс“ отбелязва, че това е най-прямото признание досега за светогледа на Тръмп — той може свободно да използва всякакви военни, икономически или политически средства, за да укрепва американската хегемония.

Проучване на общественото мнение, проведено от CGTN на Китайската медийна група сред интернет потребители по света, показва, че 93,5% от анкетираните смятат, че САЩ, следвайки „едностранен подход“, са се поставили в опозиция на международната общност. В същото проучване 91,7% са убедени, че реформата на системата за глобално управление вече е крайно належаща.

Само ден преди изявлението на Тръмп Съединените щати обявиха наведнъж излизането си от 66 международни организации, поставяйки рекорд по брой „денонсирани договори и напуснати структури“, обхващащи области като климата, енергетиката и глобалното управление. В тази връзка 84,1% от анкетираните заявяват, че не са изненадани от този ход; 88,9% го определят като поредната радикална стъпка, продиктувана от принципа „Америка на първо място“; а 93% критикуват подхода на САЩ, който сериозно подкопава съществуващия международен ред и международната справедливост.

Проучването беше публикувано на платформите на CGTN на пет езика — английски, испански, френски, арабски и руски. В рамките на 24 часа в гласуването участваха и изразиха мнението си 24 000 интернет потребители.