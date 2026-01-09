/Поглед.инфо/ Президентите на Франция и Германия остро осъждат външната политика на САЩ под ръководството на Доналд Тръмп, заявявайки съответно, че Вашингтон „отхвърля международните правила“ и че светът рискува да се превърне в „разбойническо гнездо“.

В необичайно силни и очевидно некоординирани изявления, Еманюел Макрон и Франк-Валтер Щайнмайер предупреждават, че следвоенният международен ред, основан на правила, скоро може да се разпадне.

„САЩ са утвърдена сила, но постепенно се отдръпва от някои от своите съюзници и отхвърля международните правила, които доскоро насърчаваше“, заяви Макрон пред френския дипломатически корпус в Елисейския дворец в четвъртък.

„Многостранните институции функционират все по-неефективно. Живеем в свят на велики сили с реално изкушение да разделят света“, каза френският президент. И заяви, че Франция „отхвърля новия колониализъм и новия империализъм, но също – васалитета и пораженството. Това, което сме постигнали във Франция и Европа, е стъпка в правилната посока. По-голяма стратегическа автономия, по-малка зависимост от САЩ и Китай.“

Коментарите бяха направени, докато лидерите на ЕС се опитват да се споразумеят за координиран отговор на действията на Вашингтон – разкъсвайки се между необходимостта да защитят международното право, от една страна и от друга страна – да запазят САЩ като важен икономически партньор и съюзник в отбранителните усилия на Украйна и на други места по света.

Макар да не го казват директно, американската акция в Каракас и залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро се подразбира от двамата президенти като стъпка към многократно заявената цел на Тръмп да поеме контрол над Гренландия.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви в четвъртък, че блокът обмисля своя отговор, ако плановете на САЩ да придобият Гренландия се реализират. „Съобщенията, които чуваме, са изключително тревожни. Ако това е реална заплаха... тогава какъв трябва да бъде нашият отговор?“, попита тя

Посланиците на НАТО в Брюксел също проведоха дискусия за арктическата територия. Според информациите, те са се споразумяли алиансът да засили сигурността в Арктика. „Няма драма. Има общо съгласие, че НАТО трябва по-силно да ускори възпиращото си присъствие в региона“, заяви пред Ройтерс високопоставен дипломат от НАТО.

Конкретните стъпки все още не са определени, въпреки че някои страни предложиха да следват примера на мисиите Baltic Sentry и Eastern Sentry на източния фланг на НАТО, които използват многонационални гъвкаво разположени съвременни технологии като дронове и сензори за наблюдение на сушата и морето.

Говорейки в сряда вечерта на симпозиум в Берлин по повод 70-ия си рожден ден, Щайнмайер заяви, че глобалната демокрация е в опасност. Според бившия германски външен министър руската инвазия в Украйна била повратна точка, но последващото поведение на САЩ той счита за втори „епохален разрив“.

Настъпил е „разпад на ценностите от страна на нашия най-важен партньор – САЩ, които помогнаха за изграждането на този световен ред. Става въпрос да се предотврати превръщането на света в разбойническо гнездо, където най-безскрупулните вземат каквото си искат“, заяви президентът, чиято роля е предимно церемониална.

Според Щайнмайер ерозията на световния ред вече е в напреднала фаза. По-малките и по-слаби държави рискуват да станат „напълно беззащитни“, а цели региони могат да бъдат третирани „като собственост на няколко велики сили“.

Следствие от това, европейската политика за сигурност трябва да бъде преразгледана. „Не трябва да бъдем слаби“, каза той и добави, че Германия може да играе роля само „ако ни вземат на сериозно, включително и във военно отношение. Това е целта, която трябва да постигнем“.

В речта си Макрон подчерта важността за запазване академичната независимост и „контролираното информационно пространство, в което мненията могат да се обменят напълно свободно, но изборът да не се прави от алгоритмите на малцина“.

Той заяви, че Законът на ЕС за цифровите пазари (DMA), който обхваща конкуренцията; и Законът за цифровите услуги (DSA) относно модерацията на съдържанието, които САЩ осъдиха като опит да „принуди“ технологичните си компании да прилагат цензура, „трябва да бъдат защитени“.

Един свят в промяна се нуждае от свободна преса. Залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от Съединените щати е ясен сигнал, че сеизмичните геополитически промени от 2025 г. са били само началото на драматично глобално пренареждане.

С администрацията на Тръмп, която заплашва други нации, и със съперничещите му сили в Пекин и Москва, потенциално окуражени от действията на САЩ във Венецуела, следващите няколко месеца изглеждат като решаващ момент за съществуващия международен ред, основан на правила.

Превод: д-р Радко Ханджиев