/Поглед.инфо/ Шанхай обяви, че до 2028 г. основните индустрии в икономиката за ниска надморска височина ще достигнат мащаб от приблизително 80 милиарда юана. Това ще създаде цялостна индустриална верига за нови самолети, ще изгради национален клъстер за високотехнологично производство и ще ускори напредъка на Шанхай към превръщането му в „световна столица на eVTOL“.

Според прогнозите на Администрацията за гражданска авиация на Китай, пазарът в страната се очаква да достигне 1,5 трилиона юана до 2025 г., с потенциал да надхвърли 3,5 трилиона юана до 2035 г.