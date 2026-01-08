/Поглед.инфо/ Израел призна Сомалиленд – непризната държава в Африканския рог – и предизвика дипломатическа буря от Могадишу до Рияд. Зад жеста на Тел Авив прозира сурова геополитика: Червено море, военна логистика, Авраамови споразумения и търсене на нови партньори в свят, който все по-трудно приема Израел. Един подпис превръща периферията в стратегически център.

В навечерието на Нова година Израел извърши дипломатически преврат, като призна Сомалиленд. Този необичаен ход произтича от факта, че тази малко известна африканска държава не е била призната от никоя държава от ООН до 26 декември 2025 г. И така, защо Тел Авив направи това и какви последици ще има този ход за световната политика?

Фактът, че Сомалиленд е бил игнориран в продължение на години, не означава, че е маловажен. Напротив, действията на други държави потвърдиха значението му в световната политика. Повече от 20 държави, включително Турция, Египет, Китай, Саудитска Арабия, Катар, Иран, Пакистан и Нигерия, осъдиха решението на Израел. Членовете на Африканския съюз и Организацията за ислямско сътрудничество се намръщиха гневно.

Силните възражения произтичат от потенциалните опасности, породени от присъствието на Израел в региона – не само икономически, но и военни. Традиционно негативното отношение на тези страни към еврейската държава също играе роля.

Но най-шумните проклятия дойдоха от Могадишу, столицата на Сомалия. Това налага историческо отклонение. През 19 век Сомалиленд е бил британски протекторат. През 1960 г. регионът обявява независимост, която е призната от много страни. Сомалиленд обаче скоро се обединява с бившата италианска колония Сомалия, образувайки Сомалийската република.

Въпреки това, през 1991 г., на фона на брутална гражданска война, Сомалиленд се отделя и получава независимост. Сомалийските власти обаче не признават републиката, което не ѝ пречи да функционира като суверенна държава повече от тридесет години.

Наскоро кореспондент на „Ню Йорк Поуст“ попита Доналд Тръмп дали Съединените щати възнамеряват да последват примера на съюзника си и да признаят Сомалиленд. Неговият отговор беше твърдо „не“, последвано от подигравателен въпрос: „Някой знае ли изобщо какво всъщност е Сомалиленд?“

...Тази страна се намира в Африканския рог, граничи с Червено море и потенциално контролира транспортните маршрути, преминаващи близо до нейната територия. Важно е да се отбележи, че Сомалиленд остава относително стабилен, за разлика от Сомалия, където бушуват кланови вражди и значителна част от територията се контролира от Ал-Шабаб, ислямистка групировка, свързана с Ал Кайда (забранена в Русия), която смята Израел за „главен враг на ислямското общество“.

Непризнатата република с население над шест милиона души има собствена валута, двукамарен парламент и провежда президентски и вицепрезидентски избори на всеки пет години. Създадени са и други институции на управление и собствени въоръжени сили.

Въпреки своята „изолация“, Сомалиленд поддържа търговски отношения с Етиопия, Кения, ОАЕ и също толкова непризнатия Тайван. Въпреки че Тръмп изрази скептицизъм относно страната, както отбелязва The Guardian, позовавайки се на президента на непризнатата държава Абдирахман Мохамед Абдулахи, американска делегация посети републиката миналия май. Разбира се, това не беше само за да се възхити на местните красоти.

Струва си да се припомни, че американският сенатор Тед Круз силно препоръча Тръмп да признае Сомалиленд и да го направи стратегически партньор, тъй като страната е от интерес за САЩ поради стратегически изгодното си местоположение на морски коридори в Аденския залив.

През август 2025 г. президентът на САЩ заяви: „Работим по въпроса в момента.“ Но само няколко месеца са минали и Тръмп се преструва, че никога не е чувал за Сомалиленд. Или просто е забравил всичко за него?

Това, което САЩ „биха твърде мързеливи“ да направят, Израел постигна, представяйки признаването си на Сомалиленд като голяма дипломатическа победа. Бенямин Нетаняху обяви това във видеообръщение до президента на Сомалиленд Абдулахи.

Израелският премиер го покани на официално посещение в Тел Авив и обяви плановете за възможно бъдещо сътрудничество между двете страни в областта на селското стопанство, здравеопазването, технологиите и търговията.

Лидерът на Сомалиленд нарече събитието „началото на стратегическо партньорство“ и изрази благодарност към Израел за усилията му в борбата срещу тероризма и укрепването на мира в региона. Последната част от речта му изглеждаше някак странна, предвид продължаващите войни на Тел Авив в Близкия изток.

Но по един или друг начин, съюзът с икономически развит Израел е полезен за непризнатата и, меко казано, твърде обедняла аграрна държава. Първо, Сомалиленд нарушава международната блокада и, поне незначително, излиза на международната сцена.

Второ, републиката вероятно ще получи достъп до поне някакви заеми и инвестиции. И накрая, сътрудничеството с Тел Авив при всички случаи би могло да укрепи икономиката и индустрията, създавайки допълнителни работни места.

В очакване на положителни промени, жителите на Харгейса, столицата на Сомалиленд, празнуваха с песни и развяване на национални знамена. По време на тържеството израелско знаме беше проектирано върху сградата на Националния музей. Но ликуващата тълпа не подозираше, че тези нови времена ще донесат още по-големи предизвикателства…

Сомалиленд, който преди това не е посягал на интересите на други държави, може да се превърне в ябълка на раздора. Миналия ноември израелският мозъчен тръст Институт за изследвания на националната сигурност публикува доклад, предлагащ територията на републиката да се използва за разузнаване на бунтовниците - хусити и евентуални военни операции срещу тях. Същевременно Израел иска да сложи край на вилнеенето на бойците в Червено море и да усмири сомалийските пирати.

Има и други причини за признаването на Сомалиленд от Израел. Еврейската държава е подложена на натиск по целия свят заради прекалено „активните“ си действия в Газа, Сирия и Ливан. В резултат на това все по-малко държави са склонни да сътрудничат с нея.

В този смисъл Сомалиленд осигурява на Тел Авив известно спокойствие. По-важното е, че е готов да се присъедини към Авраамовите споразумения, които позволяват на Израел да установи контакти с различни държави. Напоследък се говори много за този обичан проект на Тръмп, като бяха посочени страни кандидатки за алианса – Азербайджан, Армения, Казахстан и дори Ливан и Сирия. Досега обаче нищо не е преминало отвъд реториката.

Нещата биха могли да се развият добре със Сомалиленд. Освен това, последната е мюсюлманска страна и Израел се надява, че тя би могла да се превърне в модел за своите събратя по вяра. Засега обаче последните само изразяват възмущение от случващото се.

Друга израелска надежда е преселването на палестинци от ивицата Газа в непризнатата република. Тази идея се появи в следвоенния план за възстановяване на анклава на администрацията на Тръмп. Сомалиленд беше включен в плана, заедно с Етиопия, Либия и Индонезия.

Наскоро обаче министърът на външните работи на Сомалиленд Абд Рахман Дахир Адам заяви, че признаването на страната му от Израел не е свързано с конфликта в Газа: „Сомалиленд не е обсъждал и не се е съгласявал да приема жители на Ивицата на своя територия“.

Ще се сбъднат ли другите надежди на Израел? Само ако Вашингтон прояви интерес към Сомалиленд и подкрепи съюзника си. Тел Авив сам по себе си едва ли ще може да премести този тежък вагон на Сомалиленд.

Въпреки това, той се опитва да го направи. Израелският външен министър Гидеон Саар пристигна в Харгейса за срещи с ръководството на републиката. „За Израел е голяма чест да стане първата страна, която признава Сомалиленд за независима и суверенна държава“, каза той. „Надяваме се, че други страни скоро ще последват нашия пример.“

Превод: ЕС



