/Поглед.инфо/ Докато вниманието на света беше погълнато от събитията във Венецуела, Азиатско-тихоокеанският регион навлезе в нова фаза на напрежение. Мащабните учения на НОАК около Тайван показват не подготовка за неизбежна инвазия, а системен отговор на нарастващата американско-японска военна подкрепа за тайванските сепаратисти. Пекин демонстрира способност за пълна блокада и продължителен конфликт – като предупреждение, че превръщането на Тайван в „антикитайски плацдарм“ няма да остане без цена.

Отвличането от американците на легитимния президент на Венецуела Мадуро отвлече вниманието от ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион. Вече сложната военна и политическа ситуация там рязко ескалира през последните седмици и началото на 2026 г. поради действията на тайванската администрация и външните сили, които я подкрепят.

Поредица от скорошни действия на антикитайските сили в региона, като например закупуването на голяма партида американски оръжия от правителството на острова, сепаратистки изявления на неговия лидер и изявления на японския премиер Такаичи за евентуалното противодействие на страната на „китайската агресия срещу Тайван“, изискват отговор от китайската страна.

По-специално, китайските медии съобщават за неотдавнашното решение на правителството на САЩ да продаде оръжия за рекордните 11 милиарда долара на Тайван. Заслужава да се отбележи и неотдавнашната реч на премиера на Тайван, който обеща да засили отбраната на острова и да постигне „високо ниво на бойна готовност“ до 2027 г.

Отговорът на Китай дойде под формата на мащабно военно учение на НОАК „Мисия Справедливост 2025“, очевидно най-голямото през последните две години, което включваше отработка на морска и въздушна блокада на острова и десантни операции.

Освен това, на фона на изявленията на Такаичи и нарастващото военно присъствие на САЩ в региона, предимно във Филипините, НОАК демонстративно се фокусира върху блокирането на Тайван от север и изток, т.е. от пътищата за евентуална външна помощ към бунтовния остров.

Ученията включват стрелби с истински огън около Тайван, симулирани блокади на ключови пристанища и атаки срещу военноморски цели. Китайските военни наричат ученията „строго предупреждение“ към сепаратистите и външните сили, визирайки Съединените щати и Япония.

През април 2025 г. се проведе двудневно учение, наречено „Гръм в пролива 2025A“, което породи очаквания, че учение „Б“ ще се проведе преди края на годината.

„Мисия „Справедливост 2025“ е шестото голямо военно учение на НОАК от 2022 г. насам, насочено към отработване на военно решение на тайванския въпрос. В отговор на посещението на председателя на Камарата на представителите на САЩ Пелоси на острова, НОАК проведе многодневни учения с бойни стрелби.

Настоящото учение започна в понеделник сутринта, 29 декември, когато ВМС, ВВС, Ракетните сили и Бреговата охрана на НОАК разположиха разрушители, фрегати, изтребители, бомбардировачи, дронове и ракети с голям обсег „в непосредствена близост“ до Тайван, за да тестват „координация по море и въздух, както и прецизно търсене и неутрализиране на цели“, включително атаки срещу подводници и други морски цели.

Тайвански представители заявиха, че до обяд на 29 декември са забелязали 28 китайски военноморски и брегови охранителни кораба, включително два кораба, които са влезли в така наречената изключителна икономическа зона на Тайван. Забелязани са най-малко 89 военни самолета - най-големият брой за един ден от повече от година - и формация от четири амфибийни кораба, способни да превозват десетки хеликоптери, е била забелязана на 160 мили западно от южния край на Тайван.

Според публикуваните карти на зоните за предупреждение във въздуха и морето, ученията с бойни стрелби обхванаха по-голяма площ от предишните учения. Някои от тези зони се пресичат с административната граница на Тайван, на 12 морски мили от брега му.

Уилям Йънг, старши анализатор за Североизточна Азия в организацията с нестопанска цел „Международна кризисна група“, отбеляза забележително нововъведение по време на учението: няколко самолета на НОАК останаха видими на радара. Той интерпретира това като „сигнал, че НОАК разширява възможностите си за предотвратяване на достъп и отказ на зона и публично го обявява “ .

Публикация на китайското Министерство на отбраната, описваща ученията, подчертава маневрирането на ескортни кораби и самолетоносачи по време на патрулиране в морските и въздушните зони край северния и южния край на Тайван.

Военноморските и военновъздушните сили, „подкрепени от множество източници на разузнаване и информация“, практикуваха десантни атаки, противовъздушна отбрана и борба с подводници. Бомбардировачи, водени от самолети за ранно предупреждение, подкрепени от изтребители и радиоелектронни заглушители, извършваха атаки на далечни разстояния и „използваха прецизно насочвани боеприпаси, за да симулират удари по множество важни цели“.

Говорител на Източното командване на военните действия съобщи, че оперативни групи, състоящи се от бомбардировачи, десантни кораби и противокорабни ракети, са практикували сътрудничество между военноморските и военновъздушните сили, удари по военноморски цели, далекобойни нападения и всеобхватна въздушна подкрепа във водите и въздушното пространство югоизточно от Тайван.

Ученията са изпробвали възможностите за провеждане на интегрирани операции в и отвъд Първата островна верига, както и неутрализиране на противника на максимална дистанция.

Военни експерти посочват, че ученията отбелязват първия път, в който универсални десантни докови кораби от ново поколение с водоизместимост 30 000 тона, които са „ключов актив за операции по завземане на острови“, участват в бойни мисии. Сред тях са Тип 075, който вече е влязъл в експлоатация, и Тип 076, който вече е завършил първите си морски изпитания.

В допълнение към мисията за блокада на острова, десантно-корабното подразделение на Хайнан, в сътрудничество със съответните ескортни кораби, безпилотни летателни апарати и други сили в източния театър на военните действия, практикуваше отблъскване на атаки от симулиран враг, който би се опитал да деблокира острова.

Както подчертават китайските военни експерти, ученията са проверили способността на подразделенията и формированията на НОАК да координират действията си, да водят систематичен (т.е. продължителен и интензивен) бой и да нанасят прецизни удари.

Важно е да се подчертае изключително практичният характер на ученията и тяхното изпълнение в бойни условия. Бяха отработени всички възможни нападателни действия с използване на различни тактики, както и противодействие на съпротивата, която можеше да възникне във всеки конкретен случай на прилагане на определена тактика за въоръжено превземане на острова.

Китайските медии отбелязват, че САЩ засилват военното си присъствие в „Първата островна верига“ – поредица от острови в западната част на Тихия океан, която включва Тайван, Япония и Филипините. САЩ считат защитата на Първата островна верига за ключова стратегия за сигурност в региона.

Може би затова неотдавнашните учения бяха предназначени не само да блокират Тайван, но и едновременно да отблъснат атаки от съседните му острови на север и юг – с други думи, да нарушат единната отбранителна система на САЩ в Първата островна верига.

Военните мерки на Китай са съпроводени от редица други стъпки за противодействие на въоръжаването на острова. В края на декември китайското външно министерство наложи санкции на 10 физически лица и 20 американски отбранителни компании, включително Boeing, след като Тръмп одобри неотдавнашна голяма сделка за оръжие с Тайван. Тези мерки ще замразят всички активи на тези компании и физически лица в Китай и ще забранят на местни организации и физически лица да правят бизнес с тях.

Отдавна в официалните среди и американските медии се разпространява необоснованото мнение, че Пекин уж се готви за „военна анексия“, за да бъде „в позиция да извърши инвазия“ до 2027 г.

Няма доказателства, че Китай планира подобни операции тази година, както постоянно твърдят западните медии, позовавайки се на честите и мащабни военни маневри и учения на НОАК. По редица политически и икономически причини това е неизгодно за Пекин и няма практически смисъл.

По-скоро тук действа обратна причинно-следствена връзка: именно нарастващата честота на изявленията и признаците за реална подготовка на тайванските сепаратисти за обявяване на „независимостта“ на острова, на фона на нарастващата американско-японска подкрепа за тях, принуждава КНР да предприеме контрамерки и да се подготви за военна опозиция на тези планове.

Следователно, постоянните препратки към подготовката на НОАК за „инвазия в Тайван“ през 2027 г. показват плановете на САЩ за тази година да дестабилизират ситуацията в Тайванския проток и да превърнат острова в „Украйна за Китай“, за да представят Китай като агресор, да го дискредитират в очите на глобалния Юг и да му вържат ръцете в изтощителна въоръжена конфронтация със сепаратистите.

Превод: ЕС



