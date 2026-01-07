/Поглед.инфо/ Георгий Стамбулев разговаря с поета и драматург Недялко Йорданов във втора част – за войната и задкулисието на „големите интереси“, за Русия и цензурата в Европа, за Македония и историческата памет, и за онова крехко спасение, което Йорданов нарича „добрите хора“ в век на ненавист.

Във втората част Недялко Йорданов говори едновременно като свидетел на епоха и като поет: за разпада на „братските“ представи, за войната като сблъсък Русия–ЕС, за забраните и заглушаването на различното мнение, за Венецуела като симптом на нова безсрамна сила.

Следват силни стихотворни фрагменти – „Русия“, „Америка“, „Македония“, „Турция“ – и разговор за подмяната на историята, за това как „няколко души“ решават съдбата на милиарди, и за простата, но последна опора: че добрите хора все още съществуват.

Първата част гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=obiS1uN5zj0

