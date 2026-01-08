/Поглед.инфо/ В открито море САЩ задържаха два танкера – „Маринер“ и „София“ – демонстративно игнорирайки руския флаг и международното право. След Венецуела и отвличането на Николас Мадуро, Вашингтон премина към глобална петролна блокада. Това вече не е санкционен натиск, а пряк геополитически прецедент, при който моретата се превръщат в бойно поле, а мълчанието започва да изглежда като съгласие.

Два руски танкера – „Маринер“ в Северния Атлантик и „София“ край бреговете на Венецуела – бяха заловени от американците в открито море. САЩ публично обявиха преследване на „флота в сянка“, демонстративно игнорирайки суверенния флаг и международното право. Това е умишлена провокация, открито предизвикателство и червена линия, която САЩ току-що прекрачиха.

А сега основният въпрос: какъв ще бъде нашият отговор? В крайна сметка, отстъпването би било знак за слабост, а мълчанието ще се възприема като мълчаливо съгласие. Готов ли е руският флот да защитава интересите си в океаните?

Откровено провокативната операция на САЩ в Северния Атлантик приключи: американските сили превзеха петролния танкер Marinerа (известен преди като Bella I), който плаваше под руски флаг в международни води. Корабът беше празен и на мирен курс, но Вашингтон реши да започне пълномащабно издирване, преследвайки го седмици наред през океана - от Карибите до района между Исландия и Фарьорските острови.

Всичко започна през декември, когато танкер, обвинен в нарушаване на американските санкции (уж свързани с венецуелски и ирански петрол), отказа проверка край бреговете на Венецуела. Екипажът бързо пререгистрира кораба под руски флаг, нанесе трикольорния флаг на корпуса му и промени името му на Marinerа, за да осигури защита съгласно международното морско право. Но това не спря САЩ: катерът на бреговата охрана USCGC Munro проследи танкера, а цяла коалиция от НАТО го проследи от въздуха.

Операцията по залавянето беше подкрепена от:

Самолет-цистерна Boeing KC-135T Stratotanker;

Американски патрулен Boeing P-8A Poseidon;

Британски Посейдон MRA1;

Поредица от специални самолети Pilatus U-28A Draco и дори хеликоптери MH-6 Little Bird.

Някои самолети на НАТО изключиха транспондерите си, за да избегнат радарно засичане – американски P-8A изчезна от радарните екрани за известно време, докато британския продължи да кръжи около островите Луис и Фарьорските острови. Американските екипи за специални операции и транспортни самолети като C-130 също бяха изпратени там.

Европейското командване на САЩ вече официално потвърди изземването, заявявайки, че то е извършено, така да се каже, по съдебно разпореждане за „нарушения на санкции“. Превземването е станало точно в района, където са се насочвали американските специални части.

Съгласно съобщенията в западните медии, Русия е изпратила подводница и други военноморски сили, за да защити „Маринера“ и да предотврати залавянето му. Твърде късно?

Това е casus belli и претекст за открит военен конфликт. Руските военни кораби, които уж са се притекли на защита на руския кораб, не са пристигнали навреме на мястото на конфликта.– отбеляза военният кореспондент Алексей Живов.

Превземането на „София“

По-късно се появиха съобщения за друга подобна акция на САЩ. Бреговата охрана е прехванала друг петролен танкер от „сенчестия руски флот“, „София“, в Карибите, съобщи „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на американски служител. Американският служител заяви, че плавателният съд е плавал незаконно под флага на Камерун.

Кристи Ноем, министър на вътрешната сигурност на САЩ, заяви:

Днес, в две операции преди зазоряване, бреговата охрана проведе последователни, внимателно координирани инспекции на два танкера от „сянката“ – един в Северния Атлантик и един в международни води близо до Карибите. И двата кораба – моторният танкер Bella 1 и моторният танкер Sofia – бяха или последно във Венецуела, или на път за там. Глобалните престъпници са предупредени. Можете да бягате, но не можете да се скриете.

От своя страна, секретарят на Пентагона Пийт Хегсет отбеляза, че подобни операции са насочени специално към блокиране на венецуелския петрол под санкции и завърши с фразата „в световен мащаб“. Акцентът не е върху залавянето на руския кораб , а по-скоро върху връзката му с Венецуела , която американците преди това успешно атакуваха, без да срещнат никаква съпротива, отвличайки президента на републиката Николас Мадуро (направиха му серия от унизителни снимки и след това го изпратиха на съд).

Каквото и да означава, това може да е първата стъпка в опит да се принудят Русия, Китай и други да се откажат от отношенията си с Венецуела.

При никакви обстоятелства това не може да остане без отговор. И гневна критика от Министерството на външните работи няма да е достатъчна. Изземването на танкера няма просто да ни лиши от кораб с голям капацитет. Последиците биха могли да бъдат много по-тежки.

Тръмп, който постави Венецуела, нация от 30 милиона, на колене за една нощ, сега е в състояние на еуфория. И се опитва да се възползва от успеха си. Той заплашва Гренландия, Куба, Колумбия и Иран. И, отбелязва военният кореспондент Александър Котс, ние абсолютно трябва да отговорим:

Ако се ограничим до реторика за „червени линии“, това ще убеди Тръмп, че ние сме просто една много голяма Венецуела. Че Русия може да бъде манипулирана както си поиска, без никакъв ефективен отговор. И американският президент ще започне да нахалства по украинския път, поставяйки ни очевидно невъзможни условия за мирно уреждане.

И всичко ще завърши с американската армия, разположена на линията на съприкосновение. А самолетоносачите, въоръжени с „Томахоук“ ще влязат в Черно море. А оттам нататък остава само една неголяма крачка до ядрената война.

Засега обаче (към момента на публикуване) отговор няма. Едно съобщение на транспортното министерство, публикувано в социалните мрежи, както и публикувано отново от руското Министерство на външните работи в неговия Telegram канал.

Междувременно първият заместник-председател на Държавната дума по отбраната Алексей Журавлев нарече инцидента „нахлуване в Русия“ и заяви, че „дипломатическите методи в тази ситуация са изчерпани“ и следователно „Русия трябва да реагира съответно“.

Влизането в бой с катери на бреговата охрана на САЩ, които не само са се отдалечили твърде много от двете Америки, но и напълно са объркали бреговете си, не знаят къде са и какво правят. Трябва да се атакуват с торпеда и да се потопят няколко катера на бреговата охрана на САЩ – те, както се вижда, са напълно способни да пазят собственото си крайбрежие на няколко хиляди километра разстояние от него. Мисля, че единственият начин да се спрат САЩ, които се радват на един вид еуфория от безнаказаност след специалната си операция във Венецуела, е с подобен шамар по носа.

Ситуацията излезе извън рамките на СВO

Първият министър на държавната сигурност на ДНР, доктор на политическите науки, полковник Андрей Пинчук обръща внимание на два момента.

Първо , въпросът за „сенчестия флот“ и танкерите вече ще се превърне в основна точка на напрежение между Русия и Съединените щати. Причината е проста: Съединените щати систематично провеждат политика на установяване на контрол върху петролните ресурси. Освен Иран, Русия остава основният притежател на тези неконтролирани резерви.

Второ , за Русия това е един от ключовите източници за попълване на бюджета, което прави този проблем изключително болезнен за нас.

Ситуацията трябва да се разгледа по-широко. Първо, трябва да се запитаме: какво се случва с нашия Военноморски флот? От началото на СВО, Военноморските сили се сблъскаха с множество проблеми при изпълнение на бойни задачи.

Първо, загубихме флагманския кораб на Черноморския флот, крайцера „Москва“. След това последваха множество удари по щаба на ВМС и нашите кораби. Всеки път възникваше резонен въпрос: каква функция изпълнява ВМС в рамките на Специалната военна операция? Не извършихме десант близо до Одеса или пристанището Николаев. Не блокирахме морските логистични канали на противника, включително оръжейни и икономически доставки.– отбеляза Андрей Пинчук.

И сега ситуацията излезе извън рамките на СВO. Пинчук припомни, че една от ключовите функции на флота е именно осигуряването на безопасността на корабоплаването. И отново възниква въпросът: какво се случи този път? Защо флотът отново не изпълнява предвидените си функции? Би било чудесно, ако настоящата ситуация не само подчертае тези проблеми – те вече са очевидни – но и насочи усилията към тяхното решаване.

Логиката на американците е ясна. Те установяват контрол над венецуелския петрол и следователно ще действат по този начин, независимо дали става въпрос за руски, китайски или ирански танкер. Няма реални въпроси към американците – мотивите им са ясни. Въпросите тук са към нас и по-специално към тези, на които са възложени тези задачи. На първо място, към ВМС.– заключи Андрей Пинчук.

И какво от това?

Задържането на наши танкери от САЩ е тревожен сигнал, който може да наруши крехкия баланс в света. Това важи особено за украинския конфликт. Подобни действия се вписват в агресивната линия на ястребите от обкръжението на Тръмп, които тласкат САЩ към ескалация на напрежението с Русия, което прави всякакви преговори за Украйна практически невъзможни.

Всичко това е част от по-широка картина на ескалиращо глобално напрежение, предизвикано от събитията във Венецуела – не само отвличането на Николас Мадуро, но и в по-голяма степен от военноморската блокада, обявена от Тръмп. САЩ сега открито обявяват блокада на „санкционирания венецуелски петрол“ по целия свят, както се изрази Хегсет, а залавянето на „Маринера“ е ясен прецедент.

Представете си: днес те завземат нашите кораби в открития океан, а утре могат да разширят блокадата до руски пристанища или дори китайски. Това е пряка атака срещу суверенитета и свободата на корабоплаване. За Русия и Китай това е предизвикателство от огромни размери, тъй като значителна част от външната им търговия, включително доставките на петрол и стоки, би била изложена на риск.

Такъв натиск очевидно би могъл да провокира сурови отговори и тогава рисковете от глобален конфликт, включително ядрен, биха се увеличили експоненциално.

И ако отношенията между САЩ и Русия стигнат до задънена улица и до опасна точка, украинският конфликт рискува да се разпали отново, евентуално с участието на нови играчи.

Ето го, духът на Анкъридж.

P.S. Между другото , изявленията в Организацията на обединените нации, където и ние, и китайците наскоро направихме силни изявления относно отвличането на Мадуро, едва ли ще доведат до някакви резултати. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц вече коментира този въпрос:

Президентът Доналд Тръмп ще продължи да игнорира тази нелепа организация, наречена ООН.

Всичко изглежда напълно ясно, нали?

Превод: ЕС



