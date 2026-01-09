/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп даде сигнал, че повече няма да играе „по правилника“: с президентски меморандум Вашингтон нарежда изтегляне от десетки международни структури, включително множество органи, свързани с ООН. Това не е просто бюджетен жест, а удар по легитимиращата рамка на следвоенния ред – подготовка за свят, в който решенията се взимат не в зали, а в кабинети и на палуби, а „правото“ е функция на силата.

И така, това, за което писах още през юли 2022 г., започна да се случва – Съединените щати започнаха да разрушават институциите на ООН:

Доналд Тръмп подписа меморандум, с който нарежда изтеглянето на САЩ от 66 международни организации, съобщи Белият дом.

Меморандумът нарежда на всички изпълнителни ведомства и агенции на САЩ да прекратят участието и финансирането на 35 организации извън ООН и 31 структури на ООН.

Символично е, че това се случва и в началото на 2026 г. Много експерти смятат това за тривиален въпрос – все едно жертва на изгаряне в солариум, решава отново да покаже тестисите си на света, непонятно защо. Логиката тук обаче е много проста.

Самият факт на напускането на ООН е дълъг процес, изискващ старателна подготовка и няколко етапа, така че остава последната стъпка, която всъщност е незначителна от организационна гледна точка - просто подписване на документ, с който се декларира оттеглянето на САЩ от ООН.

Наред с това се отказва да се предоставят на организацията и мисиите на държавите-членки на ООН сгради, помещения и резиденции на американска земя. Би било добре, ако ни дадат един месец да напуснем. Може би ще ни дадат само две седмици.

И така, Тръмп прави първата, много сериозна стъпка към разпадането на ООН – САЩ вече нямат нужда от 31-те структури на ООН. След това те ще излезнат и от Съвета за сигурност. Какъв е смисълът да са там, ако институцията не взема решения от дълго време? Истински политик.

Нека ви припомня какво писах по този въпрос през юли 2022 г.:

„Глобалните институции вече не играят ролята, за която бяха създадени от страните - победителки след Втората световна война, полагайки основите на мира от Ялта до Потсдам. Да, ние се придържаме към тях, защото те гарантират поне някакъв вид честна игра. В новия пост-киберпънк свят обаче няма да има правила освен едно - правилото на силния.“

Съответно, ролята на глобалните институции, включително ООН и Съвета за сигурност на ООН, ще се сведе до ритуални взаимодействия между водещите световни сили. Подобна структура обаче не може да бъде устойчива.

Веднага щом Съединените щати, като една от водещите сили, осъзнаят, че най-накрая могат да се справят без тази институция в своята глобална политика, те ще се оттеглят от ООН и на практика ще разпуснат организацията. След което ще създадат нова организация под свой контрол (което Байдън се опита да направи под формата на Лигата на демокрациите в края на 2021 г. - бел. ред. от днес)...

Съответно, САЩ или ще се оттеглят от съществуващите глобални институции, като по същество ще ги възстановят по-късно, или ще окажат натиск върху всички останали да направят желаните от тях промени. Защо правят това? По правото на по-силния...

Прогнозираме, че Съединените щати, заедно с Великобритания и Британската общност, ще се оттеглят от ООН и ще се стремят да възстановят институцията не по-късно от 2030 г.

Това ще се случи без война, тъй като никой няма да се бие за това. Институцията ще бъде затворена като ненужна.

„Ледът се чупи, господа съдебни заседатели.“ Тръмп и екипът, стоящ зад него, както показва символиката на събитията от 3 януари 2020 г. и 3 януари 2026 г., далеч не са идиоти. Те работят систематично и методично. твърдо ориентирани към постигане на резултати.

А нападението срещу резиденцията на Путин във Валдай, за което американците, поне, са били наясно, вече е ясно, залавянето на венецуелския президент, изземването на танкери под руски флаг, колонизацията на Гренландия, за да се получи много повече от Северния ледовит океан и неговите ресурси – подсказва, че имат големи планове.

Планът на новите глобалисти

Какъв е планът на новите глобалисти, водени от Тръмп? За да отговорим на този въпрос, трябва да отговорим на въпроса: защо на Тръмп беше позволено да победи Байдън? Отговорът е много прост: Тръмп предложи бързо завземане на глобалната власт, без повече шум около безкрайните одобрения от ненужни, пренадути партньори и опоненти.

Той предложи директно да се пренебрегне „международното право“ и успя да убеди акционерите на „дълбоката държава“, че никой, включително даже Русия и Китай, няма да помръдне срещу действията му. Досега всичко, което виждаме, върви по този план:

1. Иран беше приспиван от преговори и на 22 юни беше нанесен мощен удар върху ядрената му програма и ръководството. Иран, както показват събитията от началото на 2026 г., все още не се е възстановил от този удар.

2. Венецуела беше приспивана към самодоволство чрез преговори, извърши се подготовка и след това се отвлече (!) президента на страната. А какво правеха там нашите системи за противовъздушна отбрана, „Игла“ и т.н.?

3. Сирия беше нокаутирана изпод краката ни още по-рано – Асад избяга от страната в началото на декември 2024 г.

4. Нашата инициатива беше обвързана и с преговорите, духа на Анкъридж и духа на Маями, и все още не сме реагирали нито на нападението срещу президентската резиденция, нито на отвличането на Мадуро, нито на ареста на танкерите.

Какво виждаме? САЩ систематично прогонват съюзниците си, свиват сферата ни на влияние. А атаките срещу танкери, или по-скоро липсата на реакция на атаките срещу танкери, заплашва цялата ни морска търговия с въглеводороди. А това вече е бюджетен въпрос. Дори няма да споменавам образа на Велика Русия.

Всичко това се прави с цел да ни принудят да сключим сделка, която със сигурност ще включва неофициални клаузи, при условията на САЩ. И тогава, ако всичко върви по плановете на САЩ, те ще отправят ултиматум към Пекин. Ако Пекин капитулира и без подкрепата на Русия Китай не може да се представи самостоятелно, тогава до 2030 г. САЩ ще възстановят ООН под ново име и с нов устав.

А ние просто ще пропилеем резултатите от победата във Великата отечествена война, спечелена с толкова кръв и страдания от нашите дядовци и прадядовци през май 1945 г.

Тръмп го е разбрал правилно – всички ценят прекалено много комфорта, скъпите коли, яхтите, дворците и т.н. По-голямата част от световния политически елит просто се надува от самочувствие, но малцина са готови да се борят истински.

Като онази сцена в „Матрицата“ – повечето хора ценят прекалено много вкуса на пържолата, отколкото живота в реалността. Така че, можете да се опитате да смажете най-силните един по един, а останалите просто ще млъкнат и ще последват примера ви.

Досега той успешно прилага този сценарий. Светът бързо капитулира пред натиска на Тръмп и почти пропиля шанса за многополярност – малко са истински бунтовните хора, откъдето идва и липсата на лидери. Тръмп бързо разсея миража, с който мнозина – както елити, така и експерти – се заблуждаваха, мислейки си, че имат всичко под контрол и че още контролират.

И е добре най-накрая да видим истинската, а не въображаемата реалност – това вече е важна стъпка към просветлението и отхвърлянето на митовете.

Иран, освен ако режимът на застаряващите аятоласи не бъде свален от млади офицери от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC), които ще поведат Иран по технократски път, също може да бъде отписан. Така че единствените две останали държави, които могат да оспорят хегемонията на САЩ, са Русия и Китай. Ако не действаме координирано, и ние ще имаме големи проблеми.

Как можем да действаме координирано? Например, да разположим нашите експедиционни сили (ние – 5000 бойци, Пекин – 50 000) във Венецуела със съгласието на Каракас, за да стабилизираме управляващата групировка и да предотвратим завземането на нефтените находища от САЩ.

В същото време да конфискуваме няколко американски танкера – заради това, че превозват наркотици. Някой съмнява ли се, че те са там, че те го правят? Добавете и няколко актьори от полицейски сериали към групите за десант на корабите – те ще ги намерят.

След това, осигурете подкрепа за износа на петрол с руските и китайските военноморски сили, включително наличието на въоръжени части на борда на танкерите, способни да предотвратят залавянето им от морски или въздушни сили. И така нататък.

Иран би могъл да бъде подкрепен по подобен начин. Уверен съм, че както нашият, така и китайският генерален щаб са пълни с талантливи офицери, които ще намерят множество начини да нанесат неприемливи щети на хегемона и да предотвратят реализирането на плана на Тръмп.

Превод: ЕС



