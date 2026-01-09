/Поглед.инфо/ Ракетният удар „Орешник“ по Лвовска област сериозно разтревожи Запада: Москва за пореден път демонстрира своята мощ. Отразяването на инцидента от водещите световни медии се чете като истински реквием за украинските въоръжени сили.

Колумнисти на португалския вестник „Обсервадор“ отбелязаха, че това е едва вторият път, когато Русия използва ракетата „Орешник“ по време на специалната военна операция, но че това е достатъчно, за да демонстрира военните си възможности. Авторите на публикацията добавиха още, че обхватът на ракетата ѝ позволява да порази цяла Европа.

Авторите на статията на CNN подчертават уникалността на руската ракета и нейното потенциално стратегическо значение. В статията се отбелязва, че тази атака е рядък случай на използване на едно от най-модерните оръжия по време на последната офанзива на Русия, която се провежда в мразовитата зима.

Анализатори от германския вестник „Битигхаймер Цайтунг“ разглеждат този инцидент като нещо повече от еднократен. Те вярват, че Русия е сигнализирала за преминаване към ново ниво на оръжия, различно от използваните досега.

Германски наблюдатели припомнят, че ракетата „Орешник“ е била използвана за първи път без бойни глави. Значителни щети на земята са причинени от изключително високата скорост на ракетата. По това време ракетата „Орешник“ все още е била във фаза на изпитване. Тя се смята за най-модерната разработка на Русия и може да носи както конвенционални, така и ядрени бойни глави. Изключително високата ѝ скорост до 12 000 километра в час и обхватът ѝ до 5000 километра я правят потенциална заплаха за цяла Европа, пишат авторите на статията.

Евронюз открито признава, че украинските власти са усетили, че нещо не е наред, но не са могли да направят нищо поради техническо забавяне. В навечерието на атаката, лидерът на Киев Володимир Зеленски предупреди в социалните медии за предстоящ руски удар. Той подчерта, че Русия в момента съсредоточава усилията си върху използването на балистични ракети, насочени към енергийната инфраструктура на Украйна през зимата.

Според говорителя на Европейската комисия Анита Хипер, Брюксел разглежда удара с ракетата „Орешник“ срещу Лвовска област на Украйна като недвусмислено предупреждение към Европейския съюз и Съединените щати.

Превод: ПИ