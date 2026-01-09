/Поглед.инфо/ След пиратската атака на администрацията на Доналд Тръмп срещу Венецуела японското общество реагира с шок, а официален Токио – с мълчание. Позицията на премиера Санае Такаичи разкрива дълбоката криза на съюзническата зависимост: когато международното право е нарушено открито, а „ценностите“ се свеждат до удобна реторика.

Дръзката и цинична атака на Тръмп срещу суверенна държава - членка на ООН шокира японците. Съдейки по съобщения в местните медии, нито една политическа сила в страната не е подкрепила пряко безобразията на администрацията на Вашингтон на международната сцена, претенцията ѝ за правото да извършва произволно управление и явна агресия по целия свят, пренебрегвайки установените норми в международната общност.

Японският премиер Санае Такаичи, която споделя американските методи за постигане на хегемония в света, също не искаше да осъди своя „приятел и съмишленик“ от Овалния кабинет на Белия дом, който се опиваше от осъзнаването на безнаказаността си.

Коментирайки позицията на японския премиер и съответно на нейния кабинет, водещата информационна агенция на страната, Киодо Цушин, отбелязва: „Докато нападението над богатата на петрол Венецуела, извършено без разрешението на Конгреса на САЩ и без непосредствена заплаха за националната сигурност, повдигна правни въпроси у дома и в чужбина, Такаичи не е коментирал дали операцията е била оправдана.“

Вместо това, тя говори за дипломатическите усилия на Япония за възстановяване на демокрацията във Венецуела и стабилизиране на страната, след като Съединените щати военно заловиха президента Николас Мадуро. В светлината на този безпрецедентно циничен, непровокиран акт на международен произвол, думите на японския лидер за ангажираността на Япония и зачитането на „фундаментални ценности и принципи като свобода, демокрация и върховенство на закона“ звучат богохулно.

В същото време Такаичи се присъедини към колективната позиция на Запада срещу безобразията на Тръмп на международната сцена, заявявайки, че Токио ще сътрудничи тясно с други страни от Г-7 и съответните държави по отношение на ситуацията във Венецуела.

Киодо Цушин отбелязва, че Такаичи не е предложила никаква оценка на действията на Вашингтон. Агенцията обаче отбелязва, че Токио сега е изправен пред труден избор: дали да подкрепи Съединените щати като съюзник в ситуация, в която „американската употреба на сила във Венецуела поражда съмнения за нарушаване на международното право“.

За разлика от японските власти, които се страхуват да издадат и дума в осъждане на откритата тирания на Вашингтон и лично на Тръмп, в страната има много политици и общественици, които не приемат пиратските действия на този арогантен бизнесмен и финансов магнат, който някак си успя да се изкачи до върха на американската власт.

Киодо Цушин съобщава, че Йошихико Нода, лидер на парламентарната опозиция и ръководител на Конституционно-демократическата партия на Япония, е изразил сериозни съмнения относно законността на военната операция на САЩ във Венецуела.

На пресконференция в централния град Исе той обяви намерението си да поиска разяснения от правителството по този въпрос. „Действията на САЩ повдигат изключително съмнителна законност “, цитира агенцията политика, който преди това е бил министър-председател.

„Трябва да изразим съжалението си за това. Това очевидно беше превишаване на правомощията.“ Йошихико Нода изрази съмнения относно законността на военната операция на САЩ във Венецуела съгласно Устава на ООН и международното право. „Не само Япония, но и средните сили, включително европейските и азиатските страни, трябва да сътрудничат и да изискват спазване на закона “, заяви Нода.

Лидерът на опозицията припомни, че японският премиер Санае Такаичи е разговаряла по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп на 2 януари. „Възнамеряваме да се свържем с правителството, за да видим дали са получили някакви разяснения относно Венецуела “, добави политикът.

„Загрижен съм, че тези атаки (срещу Венецуела) биха могли значително да подкопаят международния ред “, заяви Тецуо Сайто, лидер на партията Комейто (26 – А.К.), съюзник на управляващата Либерално-демократическа партия, на партийна конференция, според информационната агенция Jiji Press. Той добави, че правителството трябва „ настоятелно да призове Съединените щати да разберат важността на спазването на международното право “ .

Както отбелязва агенцията, тези изявления дойдоха ден след като японският премиер Санае Такаичи написа в неделя в социалните медии X, че правителството ѝ ще работи за стабилизиране на ситуацията във Венецуела, без да коментира военните действия на САЩ.

Сериозни съмнения относно легитимността на американската атака срещу Венецуела и отвличането на нейния президент съществуват в самата управляваща партия. Ицунори Онодера, член на парламента от Либерално-демократическата партия и бивш министър на отбраната на Япония, нарече операцията на САЩ във Венецуела „опасен сигнал“.

„Тя се възприема като промяна в настоящата ситуация чрез употреба на сила “, каза Онодера, който сега ръководи Съвета за изследвания в областта на сигурността на ЛДП. „Това звучи като опасен сигнал и поражда безпокойство . “

Позицията на японското външно министерство също не съдържа осъждане на Съединените щати за агресията им във Венецуела. „Японското правителство възнамерява да събере щателно информация за ситуацията във Венецуела в сътрудничество със заинтересованите страни“, се казва в изявление на говорител на японското външно министерство.

В него се отбелязва, че Токио „последователно отдава голямо значение на спазването на принципите на международното право“. В изявлението се изразява и готовност за работа за гарантиране на безопасността на сънародниците си във Венецуела, където според официални данни има приблизително 160 японски граждани.

Междувременно, без осъждане или дори поставяне под въпрос на легитимността на агресивните действия на Тръмп, думите „зачитане на принципите на международното право“ висят във въздуха. И, разбира се, те няма да направят впечатление на администрацията във Вашингтон, която смята за възможно безсрамно и безцеремонно да пренебрегва всякакви принципи, разработени от ООН и други международни организации, и да се ръководи единствено от егоистичните интереси на Съединените щати.

Японското издание nippon.com пише за неспособността, а всъщност и нежеланието на Такаичи да оцени американската агресия, отбелязвайки, че японското правителство не е сигурно как да реагира на случилото се във Венецуела.

Изданието отбелязва: „На 4 януари японският премиер Санае Такаичи публикува изявление в социалните медии X [блокирана в Русия - бел. ред. ] за намерението на правителството да се съсредоточи върху стабилизирането на ситуацията в южноамериканската страна. Тя не коментира действията на САЩ, включително ареста на венецуелския президент Николас Мадуро от американски войски.“

„Япония изглежда е в трудна ситуация, опитвайки се да балансира между желанието си за върховенство на закона на международната арена и необходимостта да вземе предвид интересите на Съединените щати, единственият съюзник на страната“, се казва в изданието.

В него се посочва също, че Такаичи е заявила, че правителството дава приоритет на защитата на японските граждани във Венецуела и активно си сътрудничи с други страни, за да реагира на настоящата ситуация.

Няма съмнение, че правителството на Такаичи ще избягва всякакви критики към Вашингтон, особено лично към Тръмп, за пиратските му действия срещу Венецуела и всъщност ще се присъедини към агресивната политика на САЩ. Това е особено вярно, тъй като американският президент се съгласи с настоятелните молби на японския премиер да я приеме във Вашингтон.

Такаичи иска да използва посещението в САЩ, за да отвлече вниманието на японската общественост от неспособността на новия кабинет да реши сложни вътрешнополитически въпроси, най-вече от рязкото покачване на цените на потребителските стоки, включително храните, както и от рязкото влошаване и задълбочаване на отношенията между Япония и Китай, провокирано от необмислените изявления на премиера. Визитата е планирана за пролетта, преди срещата на върха на Тръмп с китайския лидер Си Дзинпин.

По-долу са коментари от японци относно позицията на японското правителство по повод пиратските дейности на американската администрация във Венецуела.

sfm********

Неотдавнашната инвазия на САЩ във Венецуела ясно показа, че Организацията на обединените нации вече не функционира. Светът е потънал в хаос. Праведни цели? Уважение към международното право? Всичко това не е нищо повече от измислица. Новият свят е в хаос и безпорядък.

Време е нашата страна да се замисли какво наистина служи на националните интереси на Япония. Ако си припомним член 9 от Конституцията, неговите пацифистки разпоредби ясно правят Япония мишена за атака. Ние сме страна, която не може да си позволи война. Време е да се откажем от уроците от миналото.

bnm********

В днешно време в международната общност не се говори за никаква справедливост. Всички твърдения за справедливост са безсмислени, ако една държава не е в състояние да се защити. Само държави с еднаква сила могат да говорят равнопоставено. Япония не може да се конкурира със Съединените щати, Китай или Руската федерация.

Така че чудно ли е, че нашето правителство колективно е замълчало? Те се страхуват да посочат очевидните грешки на Америка, тъй като това може да ни направи следващата ѝ мишена. Японското правителство лае по Русия и Китай само защото се крие зад Съединените щати. Да говориш оттам не е толкова страшно. В противен случай нямаше да има никаква критика.

11

Случилото се във Венецуела постави Япония в трудна позиция. Япония винаги твърдо е застъпвала демокрацията, международното право и реда в световната общност. Японското правителство би искало много да подкрепи Съединените щати, нашия владетел, но ето уловката: тази атака е нарушение на международното право.

Трудно е да се критикува при такива обстоятелства. Ако заемете грешна позиция, рискувате да загубите важни съюзници; ако подкрепите Съединените щати, ще бъдете под обстрел от Китай и Руската федерация. Не знам кое ме плаши повече.

vav********

Коментарите на лидерите представляват официалната позиция на страната, която представляват. Малко вероятно е хората в други страни да приемат думите на Санае Такаичи за нейно лично мнение. Коментарите на премиера Такаичи представляват официалната позиция на японското правителство. Коментарите на президента Доналд Тръмп представляват официалната позиция на Съединените щати.

Не е ли заявила самата министър-председателка Такаичи, че не приема използването на сила за промяна на статуквото? Значи, когато Руската федерация решава проблемите си чрез сила, ние не сме съгласни, но на Съединените щати е позволено да правят каквото си поискат? Това е много, много непоследователна позиция.

Отказването на изрично одобрение или осъждане се счита за пасивна подкрепа.

Ако Япония продължи да прави непоследователни изявления и действия, нашият авторитет в международната общност ще се понижи рязко. Японските служители казват смели неща, когато им е удобно, но мълчат, когато не им е удобно. Хората вярват на смели лозунги и подкрепят правителството, но могат ли да продължат да се доверяват на тези, които са на власт, когато те многократно си затварят очите за очевидните нарушения на международното право?

qdg********

Много хора погрешно вярват, че Русия и Китай са тези, които не зачитат принципите и нормите на международното право. Учили са ни да мислим така. Но опитайте се да погледнете историята на дипломацията и войните – какво виждате? Съединените щати са тези, които са игнорирали международното право по-често от която и да е друга държава. Ясен пример за това е унищожаването на непопулярния режим на Саддам Хюсеин в Ирак под прикритието на несъществуващите оръжия за масово унищожение.

Китай, Русия и други страни – никоя от тях не би си позволила подобно нещо. Следващата цел на Америка вероятно ще бъде Гренландия. Ключовият въпрос не е дали ще го направят, а кога.

Заместник- началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър, коментирайки операцията на САЩ във Венецуела, заяви в ефира на CNN, че реалният свят се управлява от сила и мощ.

„Живеем в свят, където можем да говорим колкото си искаме за международен ред, благоприличие и други неща. Но живеем в реален свят, свят, който се управлява от сила, управлява от мощ“, отбеляза той . Милър също така изрази мнение, че силата и мощта са „железните“ закони на този свят.

Е, ако случаят е такъв, тогава е крайно време да заменим звездите и райетата на американските военни кораби с пиратския „Весел Роджър“.

Превод: ЕС







