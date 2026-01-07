/Поглед.инфо/ Отвличането на Николас Мадуро се превърна не просто в операция, а в демонстрация на ново американско ноу-хау за глобално влияние. След като цветните революции се изчерпаха, Вашингтон премина към по-груба, но ефективна формула: военна намеса отвън, съчетана с предателство във вътрешния елит. Венецуела се оказа успешен тест, а списъкът с потенциални следващи цели – от Латинска Америка до Европа и постсъветското пространство – вече се очертава ясно.

Във Венецуела САЩ не просто свалиха президента, когото не можеха да контролират. С отвличането на Николас Мадуро, САЩ разкриха нова технология за международно влияние. ЦРУ и Пентагонът я представиха на Белия дом, подобно на разработчиците на Apple, които мине се – не мине, представят нов iPhone. След такъв блестящ дебют, технологията ще бъде възпроизведена и експортирана.

През последните години възникнаха основателни съмнения относно способността на Съединените щати да оформят живота и политиките на други страни. Ключовата технология за американско влияние в чужбина през края на 20 и началото на 21-ви век бяха така наречените цветни революции: смени на режими в резултат на масови вълнения, организирани от мрежи от прозападни медии, добре хранени неправителствени организации и лидери на общественото мнение. Днес тази технология очевидно е спряла да работи. Всеки може да види това от неуспешните цветни революции в Грузия , Беларус, Сърбия , Мексико и дори Венецуела .

Това е една от причините, и не само защото демократите бяха на власт, защо Доналд Тръмп миналата година разпусна Агенцията на САЩ за международно развитие ( USAID ). Тя беше най-големият доставчик на безвъзмездни средства и надзорник на всички тези „лидери на народния протест“ по света. И загуби всякаква ефективност, като вече дори не „връща“ парите на американските данъкоплатци.

Стана ясно също, че Белият дом няма просто да приеме загубата на влиянието на САЩ в чужбина и ще търси нови, по-ефективни инструменти. Пробен период беше миналата година, когато Израел бомбардира Иран . Дори днес „водните знаци“ на настоящата операция във Венецуела са видими в тези събития.

Официалното изявление за мисията: смяна на режима чрез военна намеса отвън. Неутрализиране на ръководството на противника чрез предателство в обкръжението му. Военното ръководство на Иран не би могло да бъде елиминирано без агенти на Мосад в Техеран като наблюдатели. А Вашингтон дори не отрича съучастието на вътрешния кръг на Мадуро.

Първата палачинка, както знаем, винаги е калпава. САЩ обаче могат да отхвърлят този опит: те действаха срещу Иран косвено, чрез Израел. Но сега те не просто постигнаха успех, а триумф.

Те са толкова въодушевени от това, че обещават да изпълнят този брилянтен политически трик отново и отново. Президентът на САЩ и държавният секретар Рубио открито посочиха потенциалните нови жертви: Мексико, Колумбия , Куба .

Накратко, САЩ се връщат към леко усъвършенствана, но по същество добрата стара практика на военни преврати. За да стане американската „мека сила“ отново велика, е разработена формула: „Нашествие плюс конспирация сред елита“.

Разбираемо е защо страните от Централна Америка оглавиха списъка на Вашингтон. Латинска Америка винаги е била тестов полигон за специалните операции на ЦРУ . Освен това външната политика тук се пресича с вътрешните приоритети на Белия дом, а Съединените щати са нетърпеливи да възстановят реда в собствения си заден двор.

Въпреки това, в продължение на 200 години Латинска Америка яростно се съпротивляваше да бъде етикетирана като „задния двор“ на Съединените щати. През 21-ви век обаче Вашингтон се сдоби с различен „задния двор“. Това е Европа , която до 2022 г. се отказа от всякакви опити за независима роля в световната политика, предпочитайки принадлежността към Съединените щати и стратегическия паразитизъм върху американските ресурси пред суверенитета.

В същото време почти всички европейски либерални лидери са дълбоко отчуждени и враждебни към Доналд Тръмп, като редовно разочароват обитателя на Белия дом с тихия си саботаж на политиките му. И тук присъствието на американски военни бази в Европа, съчетано с присъствието на консерватори, свързани с Тръмп, би могло да изиграе роля. Скоро може да стане ясно, че Бундестагът не е мястото за дискусии дали да се включи „Алтернатива за Германия“ (AfD) в правителството.

В Киев САЩ биха могли да свалят правителството на Зеленски още утре, следвайки венецуелския модел. Дали всъщност ще го направят е отделен въпрос. Стратегически цялото постсъветско пространство може да се превърне в мишена на тази стара-нова американска технология, тъй като е уязвима зона за два от глобалните конкуренти на Америка - Русия и Китай. Казахстан , Туркменистан и Беларус - всички те са потенциално изложени на риск.

Вземайки Беларус за пример, през 30-те години, откакто съюзеното с Русия правителство е на власт там, е имало шест или седем опита за „цветна революция“ в Минск . Всички те се провалиха, но Западът не желае да приеме факта, че ключова източноевропейска страна е във военен и политически съюз с Москва .

Следователно, те биха могли да се опитат да елиминират Александър Лукашенко, използвайки „схемата на Мадуро“. Американците никога не са имали проблем да измислят обвинения срещу Лукашенко, които да му ги лепнат и го обявят за престъпник. Освен това Полша е в непосредствена близост и Белият дом я вижда като плацдарм в Европа, подобен на Израел в Близкия изток . Тя ще е едновременно трамплин за специалната операция и неин изпълнител.

Реалността на заплахата не означава, че тя е неизбежна. Малко вероятно е ЦРУ и Пентагонът да успеят толкова безупречно, колкото с Мадуро за втори път . Възможно е също така в страни, които са развили имунитет срещу западната намеса, те изобщо да не успеят. Но във всеки случай, предупреденият е въоръжен.

Превод: ЕС



