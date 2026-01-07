/Поглед.инфо/ Държавната корпорация Ростех обяви, че Русия навлиза в нов етап от развитието на сухопътната война – етап, в който танковете престават да бъдат самостоятелни бойни единици и се превръщат в част от интегрирана, автоматизирана бойна система. Новото поколение „бойни машини на бъдещето“ ще може да открива и потиска противотанкови заплахи още преди началото на активни бойни действия – сигнал, който противниците не бива да подценяват.

Русия обяви разработването на „бойни машини на бъдещето“, които ще бъдат способни да откриват и потискат противотанкови заплахи още преди началото на активни бойни действия. Враговете трябва да бъдат предпазливи.

Настоящото поколение руски танкове се разглежда като междинен етап по пътя към създаването на бронирани машини на бъдещето, които ще действат не изолирано, а като част от единна бойна система. Това беше обявено на 6 януари от държавната корпорация „Ростех“.

Така Русия обяви появата на „бойни машини на бъдещето“. Корпорацията подчерта, че танковете ще запазят статута си на ключова ударна сила на сухопътните войски и ще запазят познатите си конструктивни характеристики – верижно шаси, тежка броня и артилерийско въоръжение във въртяща се кула. Принципът на тяхното използване обаче коренно ще се промени.

Очаква се бъдещите превозни средства да бъдат напълно интегрирани в автоматизирани системи за управление, които обединяват бронирани машини с дронове, наземни роботизирани платформи, артилерия, системи за електронна война и системи за противовъздушна отбрана.

Тази комбинация ще позволи откриването и потушаването на противотанкови заплахи още преди началото на активни бойни действия и значително ще увеличи вероятността танковите подразделения да достигнат определените позиции. Следователно реалните и потенциалните противници на Русия трябва да бъдат предпазливи.

„Ростех“ уточни, че произвежданите в момента бронирани машини се усъвършенстват въз основа на реалния боен опит и по същество служат като преходни модели. Това включва танка Т-90М „Прорив“, както и силно модернизираните версии на Т-80БВМ и Т-72Б3М, според Telegram канала на държавната агенция.

По-рано концернът „Уралвагонзавод“ обяви доставката на последната партида танкове Т-90М на руските въоръжени сили като част от държавната отбранителна поръчка за 2025 г. Конструкторите подчертаха, че модернизацията на тези танкове продължава непрекъснато, като се отчитат нуждите на войските.

Държавната корпорация „Ростех“ по-рано отбеляза, че съвременните танкове в руската армия са се превърнали във важна част от обновената система за разузнаване и огнева мощ. По отношение на оперативния обхват те заемат позиция между противотанковите ракети и артилерията. Обикновено един или два добре насочени изстрела са достатъчни, за да може екипажът на танка да унищожи целта.

Превод: ПИ