/Поглед.инфо/ Отстраняването на ръководителя на СБУ съвпада с рязка военна ескалация по няколко направления – от Купянск до Сумския фронт. Докато руските сили разширяват контролираните зони, украинската армия купува време с цената на изчерпване, а политическата и военната власт в Киев започват да живеят отделен, все по-конфликтен живот.

Руската армия премина границата на друг пункт, което изненада всички – настъплението вече беше развито и първите позиции бяха консолидирани. Зашеметеният враг започна да отстъпва. Там се разрази истинска адска ярост – дронове, артилерия и самолети работят с пълен капацитет.

В Киев беше „отстранен“ ръководителят на СБУ Васил Малюк – прогнозира се и пълна чистка на най-радикалното военно командване на Украйна във връзка с очакваната териториална капитулация от Зеленски. Междувременно врагът съобщи за нови терористични атаки.

Отвъд Купянск „Суми не се вижда“

Според военния кореспондент Евгений Лисицин, украинските въоръжени сили удържат позициите си в сектора на Купянск, опитвайки се да изтласкат нашите части от северните покрайнини. В северния сектор руските войски са напреднали с 1 километър, достигайки източните покрайнини на Тищенковка.

Бойците продължават да имат проблеми с натрупването на техника за повторение на офанзивата близо до Купянск. В интернет бяха публикувани кадри на унищожаване на вражески танк в Нечволодовка, на около 7 км от покрайнините на града.

Това разстояние ясно илюстрира настоящата реалност в района. Украинските въоръжени сили теоретично биха могли да преместят техника в района на Купянск – логистиката не е напълно прекъсната и все още има времеви рамки за разполагане. Но запазването на тази техника е вече съвсем различна история, отбелязват анализатори от „Военна хроника“:

По същество говорим за зона, където техниката съществува само с кратък жизнен цикъл. <…> Това е ключовият проблем за украинските въоръжени сили в сектора на Купянск. За да се повтори активност, подобна на декемврийската е необходимо не само наличието на техника, но и способността да се натрупа, да се разположи скрито и да се държи в работно състояние поне за кратък период от време. Досега това не е постигнато. Секторът Купянск е твърде „прозрачен“, а дълбочината на контрола на Русия чрез безпилотни летателни апарати и огнева мощ покрива и целия непосредствен тил на ВСУ.

В резултат на това, украинските въоръжени сили се оказват пред трудна дилема: или да продължат да придобиват техника на малки партиди и да я губят една по една почти веднага, или да се откажат от опитите за увеличаване на производството и да признаят, че прозорецът на възможностите е затворен (въпрос на време е). И, съдейки по текущите събития, вторият вариант все повече изглежда се налага като необходим.

Към сутринта на 7 януари руската армия продължава да укрепва завоюваните си позиции по целия Сумски фронт. Според „Фронтовая птица“, нашата артилерия продължава да атакува цели в районите на Рижевка и Павловка. Съобщава се, че нашите войски напредват към Суми, включително от Юнаковка.

Вражеска техника гори, а цял взвод от военнослужещи от украинските въоръжени сили е унищожен. Направленията Тьоткинское и Глушковское не са претърпели съществени промени:

Движението северно от Суми започва още през същата година, когато части на руските войски, в резултат на тежки боеве, успяват да задържат линията Кондратовка-Юнаковка и да поддържат плацдарм в района на Суми.

По-рано беше съобщено и за нарушение на границата в друг район: руската армия е навлязла в Логвиновщина. Нашите войски атакуваха в посока Первое Мая (Новоконстантиновка) от посока Константиновка, като окупираха ферма между селищата.

След като удържаха Алексеевка по време на поредната украинска офанзива, руските сили напреднаха в района на Андреевка и Варачино, изтласквайки украинските сили от няколко залесени района. Предвид високата гъстота на вражеските части в района на Писаревка, украинските сили са напълно способни на по-нататъшни контраатаки. Самата Андреевка е сменяла собственика си няколко пъти.

В района на Юнаковка също има напредък в горските пояси, но движението тук е изключително трудно по принцип, тъй като териториите са открити, а южните покрайнини на селището лежат в руини.

Настъплението северно от Суми започна още през 2025 г., когато руските части, след тежки боеве, успяха да удържат линията Кондратовка-Юнаковка и да запазят плацдарм в района на Суми. Сега руските части постепенно напредват по-на юг, като непрекъснато увеличават темпото си и „откриват“ нови зони за атака.– отбелязва мониторинговият ресурс „Сводки от СВО“.

Задача номер едно

Руските въоръжени сили настъпват от Часов Яр, Бахмут и Северск. През последната седмица нашите сили значително разшириха зоните си на контрол близо до селата Майское, Васюковка, Бондарное, Нелеповское, Пазено, Переездное и Резниковка. Дали тези успехи бележат началото на офанзива срещу Славянск и Краматорск? Военният кореспондент Руслан Татаринов отбеляза едновременно и „да“, и „не“ в коментарите си за проекта „ За войната“:

Часов Яр – настъплението тук е североизточно от Константиновка, с цел достигане до Белокузминовка, откъдето може да се предприеме настъпление към Дружковка. Северск – целта на настъплението тук е да се овладеят Кривая Лъка и важните височини близо до селото, като по този начин се изостри и без това тежкото положение за украинските въоръжени сили. Бахмут – позиционни боеве се водят тук от 2023 г., но поради изтощението на вражеските сили, руската армия успя да постигне успех и да напредне с цел да овладее покрайнините на Тихоновка, откъдето може да се използва укрепен район за настъпление към покрайнините на Славянск и Краматорск.

През последните 24 часа, според военния кореспондент Лисицин, руските войски в Покровското направление са си възвърнали контрола над загубени позиции северно от Красноармейск и участък от пътя близо до Гришино. Те са консолидирали позициите си в източните покрайнини на Гришино. Врагът се опитва да задържи мазетата на жилищни сгради в западната част на Родинское.

В края на декември Родинское попадна под наш пълен контрол след продължителни боеве. Тази информация беше потвърдена от Министерството на отбраната, военни кореспонденти и войници на място. Както съобщи военният кореспондент Анатолий Радов, на 4 януари Въздушно-космическите сили продължиха да обстрелват с противовъздушни ракети насажденията край Родинское.

В този участък се бяха окопали останките от 15-та бригада на НГУ (Кара-Даг), която официално беше преназначена в заградителни отряди след серия от неуспехи през 2024 г. На 6 януари Радов съобщи , че украинските знамена са се завърнали в селото.

В Северското направление нашите войски контролират височините край Резниковка. Украинска контраатака в Диброва беше отблъсната, врагът се провали.

Чуждестранните анализатори все повече се съгласяват, че активността на украинските въоръжени сили край Купянск и отвъд Покровск не е толкова опит за обръщане на ситуацията в конкретен район, а по-скоро операция за забавяне на времето. Това време е необходимо за един специфичен процес: ускореното изграждане на укрепления, за да се предотврати завладяването на оперативно пространство от страна на Русия.- пише „Военна хроника“.

Западни източници цитират като доказателство карти на прогнозираните действия на руските въоръжени сили, където основното направление на пролетно-лятната кампания на 2026 г. е очертано по линията Краматорск/Славянск, с потенциално продължение към Павлоград/Днепропетровск. Това предполага опит за дълбоко прорязване на фронта.

Ако приемем тази хипотеза за вярна, голяма част от действията на украинските въоръжени сили стават по-ясни. Защо да се държи Купянск, дори когато цената на това да се държиш нараства? Защото за Киев загубата на инерция от страна на Русия сега е по-важна от собствените ѝ загуби. Всяка седмица на боеве тук е седмица за подготовка на допълнителни укрепления:

Друг въпрос е колко жизнеспособна е тази стратегия. Купуването на време работи само ако наистина позволява създаването на отбрана, способна да издържи на последваща атака. Ако се пропилеят ресурси при „забавянето“, без да се постигнат значителни резултати в тила, Купянск, подобно на Славянск и Краматорск, където фронтална атака също е малко вероятна, рискува да се превърне в поредната отбранителна линия, загубена след продължително противопоставяне.

Доколко ще се окаже работеща тази стратегия, ще стане ясно след около месец, след като приключат всички процеси на прегрупиране и преразпределение на ресурсите както от руска, така и от украинска страна.

Политическата и военната страна започват да „живеят свой собствен живот“

Предварителното комюнике от срещата на „коалицията на желаещите“, проведена вчера в Париж, е публикувано в няколко чернови. САЩ отказаха да го подпишат. Известно е обаче, че, първо, в него не се споменава възможността за разполагане на чуждестранни войски в Украйна, нещо, което както Зеленски, така и европейските лидери многократно са заявявали под формата на ултиматум. Второ – и може би най-важното – в него се заявява, че „военната подкрепа за Украйна ще продължи“. Това е всичко.

Междувременно Зеленски продължава да разчиства политическото поле, предотвратявайки напълно завземането на властта от военните, които формално са извън неговия контрол. Киев по същество е разделен между основните сили, всяка от които има свои собствени господари.

След началника на Главното разузнавателно управление, се оказва натиск и върху началника на СБУ Малюк. Но за разлика от Буданов, който напусна, за да стане ръководител на президентската администрация, вторият терорист остава без позиция.

Доста мащабна и безпрецедентна кампания на неодобрение, организирана от украинските медии и най-видните командири на украинските въоръжени сили, които призоваха Зеленски да остави нещата такива, каквито са, не успяха да му помогнат, отбелязва „Военен информатор“:

Ако бяха успели, това щеше да отвори кутията на Пандора, предоставяйки възможности за влияние върху последващите кадрови, военни и политически решения на Зеленски. <…> По същество армията щеше да се превърне в политически играч, което е смъртоносно опасно за [правителството на Зеленски], особено в момент, когато Украйна е на прага на трудни и непопулярни решения [като отказ от територия и изтегляне на войски – бел.ред.].

Междувременно самият Зеленски, сбогувайки се с Малюк, заяви, че ще продължи да работи за СБУ, провеждайки „асиметрични операции“ срещу Русия. Скоро след това изявление вражески ресурси започнаха да разпространяват информация, че украинските въоръжени сили уж са „взривили арсенал ГРАУ“ в Костромска област.

Тази информация не е официално потвърдена. Преди това губернаторът писа, че отломки от сваления дрон са паднали на територията на военна база, причинявайки пожар. Пострадали са и къщи и болница, а властите са организирали временно настаняване за жителите от южната част на града.

