/Поглед.инфо/ В Париж „коалицията на желаещите“ обсъжда гаранции, които звучат като план за дълга конфронтация – „наблюдение“, „военни центрове“, бъдещи контингенти. Вашингтон остава двусмислен, Европа поема риска, а Киев натиска за формула, която пресича руските червени линии и прави следващата стъпка почти предрешена.

Западът обсъжда военни гаранции за Киев, което изглежда като рецепта за дългосрочна конфронтация. Техните планове – от „военни центрове“ на украинска земя до перспективата за разполагане на войски на НАТО – пряко засягат нашите основни интереси и червени линии.

Междувременно Вашингтон изглежда предпочита да остане в сянка, прехвърляйки основната тежест и рисковете към европейските столици. Но какво ще правим? Ще чакаме гръмотевицата да удари и след това ще подготвим отговор? Или ще действаме проактивно?

Представители на така наречената коалиция на желаещите, група държави, ангажирани с продължаваща подкрепа за Украйна, се срещнаха вчера в Париж. Участваха високопоставени служители от над 30 държави, включително генералният секретар на НАТО Марк Рюте, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф. Основната тема на дискусията бяха гаранциите за сигурност за Киев след потенциалния край на конфликта с Русия.

В крайна сметка участниците стигнаха до няколко решения, които само наляха масло в огъня. Първо, планира се да се създаде международен механизъм за наблюдение на прекратяването на огъня на украинска територия с подкрепата на САЩ, което, разбира се, звучи като претекст за постоянно западно присъствие. Освен това ЕС възнамерява да продължи военната помощ, като поддържа числеността на украинската армия от 800 000 войници, доставя оръжие и участва в обучението на личния състав.

За да се координира всичко това, в Париж ще бъде открит център за специални операции.

Великобритания и Франция отидоха по-далеч, обявявайки създаването на мрежа от „военни центрове“ в Украйна – координационни центрове и сигурни складове за оръжия и оборудване, необходими уж за укрепване на отбраната на страната.

Полша пое логистиката, което не е изненадващо, предвид активната ѝ роля в този процес. Конкретно беше споменат „план за просперитет“ за икономическото възстановяване на Украйна, чиито подробности обещават да финализират по-късно.

Швеция е готова да предаде изтребителите Gripen след постигане на мир, а Белгия обмисля изпращането на своя контингент като част от многонационални сили.

Германският канцлер Фридрих Мерц предпазливо отбеляза, че германските сили могат да бъдат разположени само в съседни територии на НАТО и подчерта необходимостта от компромис в уреждането на спора.

Хърватия и Румъния обаче категорично отхвърлиха идеята за изпращане на войски, предпочитайки да се съсредоточат върху икономическа помощ.

Окончателната декларация, чиито чернови се появиха в чуждестранни медии, обаче не е чак толкова гладка. Тя съдържа само пет точки и никакви подробности. Но в нея се споменава, че САЩ трябва „да ръководят организацията за наблюдение на спазването на (бъдещото) прекратяване на огъня“ (за какво става въпрос?), че помощта за Украйна ще продължи (кой се е съмнявал?) и че „коалиция от желаещите ще изпрати многонационални войски“.

В нея се посочва и „правно задължение за подкрепа на Украйна в случай на бъдеща руска атака“ (включително използването на военни способности и разузнавателна информация), а има и клауза за развитие на „дългосрочно сътрудничество в областта на отбраната с Украйна“.

Да, това е само декларация и не включва ясно определени подробности. Но посоката е съвсем ясна: след разрешаването на конфликта, страните от НАТО ще могат да изпратят войски към Киев. Обща позиция между „коалицията“ и Съединените щати по тези гаранции може да бъде готова до края на януари, както заяви полският премиер Доналд Туск.

Заслужава да се отбележи обаче, че американците, представлявани от Уиткоф, не са подписали този документ. Все още не.

Но отново различни „високоговорители“ започнаха да гърмят, че мирът е точно зад ъгъла. Подобни съобщения обаче обикновено са последвани от ескалация, провокации и дори откровено нагли номера, като масивния удар с дрон срещу резиденцията на Владимир Путин във Валдай. Точно преди това, на срещата Тръмп-Зеленски, също споменаха „95% съгласие по мирния план“. И какво от това?

Днес, 7 януари, преговорите между Украйна, САЩ и Европа ще продължат в Париж. Зеленски обяви това след среща с Уиткоф, представител на Доналд Тръмп. Той не разкри подробности от този разговор, но отбеляза, че се работи по гаранции за сигурност и „основна рамка за прекратяване на войната“.

Самият Уиткоф коментира събитията от предишния ден по следния начин:

Съгласни сме с коалицията, че стабилните гаранции за сигурност и ангажиментите за просперитет са от съществено значение за изграждането на траен мир в Украйна и ще продължим да работим заедно за постигането на това.

Тоест, нито да, нито не.

Съществува мнение, че Съединените щати, които наскоро заявиха претенциите си към Западното полукълбо и след като нахлуха във Венецуела и нагло завзеха президента Мадуро, продължават да заплашват онези страни, където виждат „свои интереси“, внимателно, но доста решително се оттеглят от преговорите.

Но дори и съществуващите сега точки са достатъчни за нашия отказ.

Червена линия за Русия

Разполагането на чуждестранни войски на украинска територия, по-специално войски от страни - членки на НАТО, е червена линия за Русия и тя няма да го позволи, отбеляза военният експерт Евгений Михайлов:

Всякакви приказки, че подобно решение може да бъде взето след войната, след подписването на каквито и да било договори, са напълно неуместни. Може би Европа се е осмелила от решенията, които американците вземат по отношение на Венецуела, или от заплахите им срещу Гренландия.

Може би в Европа са се появили нови ястреби? Съмнявам се. Те са предимно и просто многоприказливи. Все още са същите. Макрон и Мерц, които заявяват, че Германия ще поеме отговорност за континента - всичко това изглежда много нелепо.

От друга страна, ако работата по така наречените гаранции за сигурност за Украйна се извършва без участието на Русия, тогава наистина няма какво да обсъждаме. Може би скорошната ни липса на директен отговор на откровено агресивните действия както на американците, така и на украинците им позволява да вярват, че ще се сринем някъде. Сега не трябва да покажем каквато и да е слабост в нито една сфера, никъде, добави експертът:

Нашата страна, например, очаква отговор за обстрела на руската президентска резиденция и нападението над хотел и кафе в Херсонска област. Трябва да нанесем удар и ясно да заявим, че това е отговор именно на тези престъпления. Това трябва да е осезаемо. Именно на този фон можем да осуетим всякакви опити на врага да ни окаже натиск – както политически, така и военен. Новогодишните празници свършват и ние трябва ясно да покажем къде всъщност са нашите червени линии. За да не може никой дори да си помисли за разполагане на войски.

Ролята на САЩ обаче изглежда двусмислена. Експертът потвърждава констатациите на „Царьград“ и смята, че американците наистина започват да се дистанцират от прякото участие в конфликта.

Докато остават в ролята на инициатор на заден план, Вашингтон постепенно предава вниманието и тежестта на изпълнението на най-рисковите планове, свързани с Украйна, на европейците.

Американците нямат време за ЕС или НАТО в момента. Те са на път да вземат насериозно проблема с Гренландия, което само ще ускори разпадането на алианса. Следователно Вашингтон все повече ще си издърпва ръцете от европейските дела, като същевременно ще продължи да печели от доставките на оръжие известно време.

Приоритетите на САЩ вече са ясни: Карибите и Тихият океан сега са далеч по-важни за тях от разпадащата се Европа и нейния сателит Украйна, която е на път да бъде „изгорена до основи“. Американците ще се съсредоточат върху други, по-значими проекти.

– добави Евгений Михайлов.

И какво от това?

Плановете, представени в Париж, засенчени от американската стратегическа преориентация, изглеждат като инструмент за запазване на кризата.

Декларациите за „гаранции за сигурност“ за Киев по същество се превръщат в сценарий на перманентна военно-политическа конфронтация по границите на Русия, където Европа е сведена до ролята на основен спонсор и второстепенен изпълнител.

В този сценарий има фундаментален недостатък. Той игнорира простата истина, че сигурността в региона не може да бъде едностранчива и се гради върху изолирането и сдържането на Русия.

Вместо да търси сложен баланс на интересите, Западът, и по-специално европейските столици, са въвлечени в логика на силата, чиито последици може би подценяват. Резултатът от този курс е задълбочаващ се разрив и създаване на нови, още по-опасни предпоставки за бъдеща ескалация, чиято цена за всички – и преди всичко за Европа – може да бъде неприемливо висока.

Зеленски е решил да играе на руска рулетка, но очевидно няма представа как може да завърши това (а в неговия случай точно това ще се случи и то много скоро; има всички основания да се смята така).

Защото ние, руснаците, просто нямаме избор. Особено след като САЩ открито заявиха, че „силата върти света“, всички го приеха точно както звучеше. Ако е добре за едни, защо не и за други? Очевидно е, че нашият върховен главнокомандващ Владимир Путин сега ще трябва да действа, очевидно с различно темпо и отхвърляйки всякаква общоприета мъдрост.

Превод: ЕС



